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El reloj de John Jacob Astor IV recuperado del Titanic será subastado en Chicago y podría alcanzar un precio récord

Considerado uno de los objetos más codiciados vinculados a la tragedia del transatlántico, el histórico Patek Philippe adquirido por la familia en 1912 puede establecer una nueva marca para piezas de este estilo

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El reloj de bolsillo de 14 quilates de John Jacob Astor IV fue vendido por casi 1.5 millones de dólares. (Henry Aldridge & Son)
El reloj Patek Philippe, adquirido por Astor en 1904 a través de Tiffany & Co., se ofrecerá junto a otros 63 lotes en Freeman’s Auction - (Henry Aldridge & Son)

El próximo 22 de abril de 2026 se realizará en Chicago una subasta donde el reloj de bolsillo recuperado tras el hundimiento del Titanic y que perteneció a John Jacob Astor IV será uno de los principales focos de atención. Esta pieza, conservada por la familia Astor durante más de un siglo, podría llegar a un valor de 500.000 dólares, según las estimaciones iniciales, y destaca por su historia, autenticidad y procedencia familiar directa.

El reloj de John Jacob Astor IV sobresale entre los objetos relacionados con el Titanic porque fue recuperado con las pertenencias del pasajero más acaudalado a bordo y ha permanecido desde entonces en manos de sus descendientes. Su legitimidad está respaldada por documentos familiares y registros históricos, lo que incrementa su valor entre los objetos del famoso naufragio.

Este reloj de bolsillo Patek Philippe, comprado en 1904 y vendido originalmente por Tiffany & Co., será la pieza destacada de un conjunto de 63 relojes y accesorios que saldrán a subasta a través de Freeman’s Auction. En ese mismo lote se incluirá un lápiz de oro elaborado por Battin & Co., cuyo precio estimado oscila entre 10.000 y 20.000 dólares.

El reloj de bolsillo de John Jacob Astor IV, recuperado del Titanic, será subastado en Chicago el 22 de abril de 2026 - Fotografía cortesía de Freeman's Auction
El reloj de bolsillo de John Jacob Astor IV, recuperado del Titanic, será subastado en Chicago el 22 de abril de 2026 - Fotografía cortesía de Freeman's Auction

Subasta de un icono del Titanic

El lápiz dorado, que acompañó a Astor y fue un obsequio recibido el mismo año que adquirió su reloj, también fue hallado entre sus pertenencias una semana después del naufragio. Ambas piezas rara vez han estado fuera del entorno familiar y despiertan el interés de coleccionistas de relojería y entusiastas de la historia del Titanic.

John Jacob Astor IV embarcó en el Titanic junto a su esposa Madeleine, quien era varias décadas menor y esperaba el primer hijo de la pareja. Se recuerda que, durante la evacuación tras el accidente, Astor ayudó a Madeleine a subir a un bote salvavidas antes de despedirse de ella en la cubierta, un episodio considerado uno de los más memorables de la tragedia.

De la tragedia a la herencia: el trayecto del reloj

La trayectoria del reloj en la familia Astor es clara y documentada. Tras la recuperación de las pertenencias de Astor por el buque Mackay-Bennett en 1912, el reloj pasó a su hijo mayor, Vincent, quien lo utilizó hasta su fallecimiento.

Luego, en 1959, lo heredó la esposa de Vincent y, tras su muerte en 2007, el reloj llegó a su hijo, quien lo transfirió a su esposa, Charlene, en 2014. Tras el fallecimiento de Charlene el año pasado, sus herederos decidieron subastar tanto el reloj como el lápiz, lo que pone fin a una cadena de procedencia multigeneracional ininterrumpida.

Antes de la subasta, la familia Astor validó la autenticidad de la pieza, aumentando el interés de especialistas y coleccionistas en el objeto.

Edward John Smith - Titanic
Los recientes récords de subasta de relojes del Titanic subrayan la expectativa por el valor que alcanzará la pieza de John Jacob Astor IV

Récords y autenticidad en objetos del Titanic

El mercado de objetos rescatados del Titanic se ha visto impulsado por el auge de piezas con trazabilidad familiar y autenticidad comprobada. En 2024, un reloj supuestamente perteneciente a Astor se vendió por 1,5 millones de dólares, pero ese récord fue superado cuando un reloj recuperado de Isidor Straus, fundador de Macy’s y otra víctima del Titanic, alcanzó 2,3 millones de dólares.

Según Artnet, la autenticidad del reloj de John Jacob Astor IV se apoya en un inventario oficial elaborado por funcionarios de Halifax en 1912, que menciona que Astor llevaba un solo reloj al momento del naufragio. Lo que diferencia a esta pieza es el registro claro de sus propietarios y la conservación intacta de la posesión familiar.

Esta pieza se distingue dentro del universo de objetos del Titanic por su documentación, la persistencia de su recorrido familiar y el respaldo de su autenticidad, factores que contribuyen a su reconocimiento como un objeto único en el ámbito de las subastas de historia.

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