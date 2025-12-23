El poder de la rutina: así influye desayunar siempre lo mismo en el bienestar físico y mental

Desayunar lo mismo cada día reduce la fatiga decisional y facilita la formación de hábitos saludables, según expertas en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por un desayuno repetido cada mañana puede resultar una estrategia más saludable y menos estresante, siempre que la elección sea equilibrada, según estudios y expertas en nutrición consultadas por Real Simple.

Esta rutina no solo reduce la carga mental, sino que ayuda a mantener hábitos alimenticios sostenibles.

Reducción de la “fatiga decisional”

La llamada “fatiga decisional”, un fenómeno psicológico que describe cómo la acumulación de pequeñas decisiones diarias disminuye el autocontrol y la concentración, encuentra alivio en la automatización del desayuno. Al fijar el menú matutino, se elimina una de las primeras decisiones del día.

La automatización del desayuno ayuda a mantener una alimentación equilibrada y disminuye el estrés matutino, destacan especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo indicó Stacy Heimburger, médica y fundadora de SugarFreeMD, a Real Simple: “Nuestros cerebros aman automatizar comportamientos, así que tener el mismo desayuno cada día puede facilitar la formación de hábitos”. La coach de nutrición Kate Lyman, fundadora de Kate Lyman Nutrition, amplió: “Tomar menos decisiones sobre la comida libera espacio mental para otras cosas”.

La evidencia científica señala que cada elección alimentaria consume energía mental; tras varias decisiones, la capacidad de autocontrol disminuye. Heimburger explicó que al requerir menos energía para la autorregulación, las personas encuentran más sencillo cumplir sus objetivos alimenticios durante el resto de la jornada.

Ventajas prácticas y cotidianas

Adoptar un desayuno fijo también simplifica otras áreas de la vida. Heimburger resaltó que muchas personas eligen desayunar, almorzar y merendar lo mismo porque perciben que todo se vuelve más fácil. Esta práctica acelera las compras, automatiza los pedidos en línea y reduce el tiempo en la cocina y la limpieza. Lo que podría parecer rutinario, en realidad se traduce en mayor libertad y eficiencia.

Optar por un desayuno fijo simplifica las compras, agiliza la cocina y mejora la eficiencia en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la estructura ayuda a respetar horarios y evita el salto de comidas, uno de los problemas más frecuentes en quienes tienen rutinas agitadas. La anticipación y la previsibilidad también disminuyen el estrés vinculado a la alimentación.

Impacto positivo en la salud

La constancia facilita que la primera comida del día sea siempre saludable, incluso en momentos de estrés.

Lyman brindó a Real Simple un ejemplo habitual: un tazón de yogur griego con mantequilla de nuez, frutos rojos, semillas de chía y granola, una alternativa sencilla y equilibrada, rica en proteínas y fibra. En situaciones de mayor demanda, prevalece esta opción predeterminada en lugar de omitir el desayuno o elegir preparaciones menos nutritivas.

Un desayuno equilibrado y constante favorece el rendimiento cognitivo, la memoria y la atención, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios —citados por Real Simple— asocian la regularidad en el desayuno con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo dos y síndrome metabólico. Incluso omitir el desayuno una vez por semana puede reducir estos beneficios.

Ejemplos recomendados y precauciones

Las expertas sugieren opciones como huevos revueltos con vegetales, avena nocturna con semillas de chía y mantequilla de nuez o un batido de frutos rojos con proteína y linaza. Sin embargo, Lyman advirtió dos posibles inconvenientes: menor placer al comer y riesgo de carencias nutricionales si nunca se varían los ingredientes.

Recomendó cambiar algunos componentes para evitar deficiencias: “Si tu desayuno es siempre igual, podrías tener carencias nutricionales; variar algunos ingredientes ayuda a evitarlo”.

Incorporar frutas de estación y diferentes frutos secos en el desayuno aporta diversidad de nutrientes esenciales (Crédito: Freepik)

Introducir frutas de estación, diferentes frutos secos o semillas, y alternar entre lácteos y bebidas vegetales permite mantener la diversidad nutricional sin perder la practicidad de la rutina.

Consejos y recomendaciones para la primera comida del día

Heimburger subrayó que, si se opta por un desayuno repetido, este debe ser rico en nutrientes y de bajo índice glucémico, ya que este perfil alimenticio favorece el rendimiento cognitivo, la memoria y la atención.

Lyman concluyó que la simplificación en la toma de decisiones, la facilidad para armar la lista de compras y la creación de patrones saludables pueden extender sus beneficios a otros hábitos diarios.

Elegir un desayuno equilibrado y constante puede convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la salud y el bienestar mental, siempre que se asegure la variedad nutricional suficiente para evitar deficiencias.