Los árboles de Navidad más impactantes de las celebridades: desde Selena Gomez a Michael Bublé y Luisana Lopilato

Las figuras del espectáculo comparten su estilo único en la decoración navideña

Una imagen de un árbol de Navidad puede contar más del mundo interior de una persona que cualquier otro adorno de temporada. Entre luces, cintas y figuras, muchos buscan revelar su gusto, sentido de familia, visión estética e incluso su humor.

Este 2025, las casas de celebridades como Kim Kardashian, Victoria Beckham, Selena Gomez o Martha Stewart redefinieron el arte de decorar el árbol navideño, mostrando en redes sociales propuestas que van desde lo minimalista hasta lo fastuoso. Cada uno, con su estilo, convirtió la decoración en un statement personal y en una fuente de inspiración para millones de seguidores atentos a cada detalle de la vida de las estrellas.

David y Victoria Beckham

Un conjunto dorado y minimalista define el árbol de la familia Beckham, donde la simpleza de materiales y la disposición espaciada de los adornos realzan la elegancia nórdica

El árbol de la familia Beckham destaca por una visión minimalista alineada con tendencias nórdicas y británicas. En esta propuesta, el “Nordic Minimalist” privilegia materiales simples y una paleta de tonos dorados, luces cálidas distribuidas cuidadosamente y muy pocos adornos. Las esferas doradas, los detalles en cristal y la cinta color mostaza aparecen espaciados, permitiendo que la textura del árbol cobre protagonismo.

Cada adorno mantiene la sobriedad y el equilibrio, creando una atmósfera elegante, sin sobrecargar la imagen. La estructura vegetal del abeto queda visible y se convierte en el verdadero centro visual, mientras la combinación de luz y simplicidad aboga por un lujo sutil.

Lindsay Lohan

Colores vibrantes y figuras tradicionales llenan el árbol de Lindsay Lohan, creando una atmósfera familiar y festiva inspirada en clásicos navideños

La propuesta de Lindsay Lohan sobresale por su vitalidad y apego a las costumbres clásicas. El árbol de gran tamaño resalta por colores representativos: rojo, blanco y verde. Nada se omite en la decoración, donde moños rojos de gran escala, esferas, bastones, dulces, muñecos y una gran variedad de figuras ocupan casi cada espacio.

La base del árbol tiene muñecos de Santa Claus o Papá Noel y ositos de peluche, reflejando un ambiente pensado para familias y niños. El resultado evoca la iconografía de las películas navideñas tradicionales, en las que la abundancia y el color invitan a celebrar en comunidad.

Kim Kardashian

Una alineación de múltiples árboles blancos iluminados transforma el espacio de Kim Kardashian en un pasaje invernal de estilo moderno y conceptual

Kim Kardashian llevó la decoración a otro nivel con una propuesta que mezcla lo maximalista con el arte de la instalación. Este año, la empresaria dispuso más de 15 árboles blancos iluminados alineados en un pasillo, generando la impresión de un bosque ártico. Cada árbol luce una decoración uniforme, donde la luz cálida predomina y la ausencia de ornamentos clásicos refuerza el efecto minimalista.

La sensación visual remite a un escenario invernal de gran escala, en el que el contraste cromático y la homogeneidad transmiten sofisticación y modernidad. El entorno transforma la decoración tradicional en una experiencia envolvente y conceptual.

Khloé Kardashian

Follaje natural y luces cálidas caracterizan el árbol de Khloé Kardashian, donde flores borgoña y simplicidad visual refuerzan un ambiente sofisticado

En contraste con los estilos más recargados, Khloé Kardashian optó por un árbol de grandes dimensiones que resalta por su naturalidad y frondosidad. El follaje verde oscuro se ilumina únicamente con luces cálidas, distribuidas de forma que subrayan la forma del árbol sin saturar la vista. Entre las ramas destacan flores y follaje borgoña que aportan profundidad y refinamiento, sin recurrir a ornamentos ruidosos.

La ubicación del árbol, en un espacio de líneas minimalistas y grandes ventanales, refuerza el carácter sobrio y elegante. La apuesta por la naturaleza y el color vino crea un contraste que resulta llamativo y sofisticado, poniendo en valor la sencillez como sinónimo de distinción.

Selena Gomez

Selena Gomez publicó un tierno video en redes sociales

La cantante y actriz Selena Gomez eligió un camino familiar y emotivo. Su árbol, de tamaño mediano, presenta un estilo clásico lleno de luces blancas y adornos personalizados. Cada rama sostiene figuras pequeñas, piezas artesanales y recuerdos familiares en diferentes materiales, colores y formas, incluyendo azul, rojo, verde y dorado.

Entre los ornamentos destaca un círculo con la frase “JOY TO THE WORLD”, símbolo del deseo de preservar tradiciones y dar sentido emocional a la celebración. Esta elección convierte la decoración en un álbum de recuerdos compartidos, donde cada objeto tiene una historia propia.

Martha Stewart

Un diseño refinado y clásico, con esferas doradas y adornos delicados, concede al árbol de Martha Stewart un efecto acogedor y atemporal

El árbol de Martha Stewart refleja una estética clásica y refinada, inspirada en tradiciones de larga data. Es un abeto natural, aireado y sin exceso de adornos, donde cada rama cuenta con su espacio propio y la composición resulta ligera a la vista. La paleta de colores gira alrededor del dorado cálido y sus matices: oro viejo, champán y ámbar, lo que aporta una atmósfera elegante y acogedora.

Los adornos consisten en esferas de vidrio, lisas o con relieve, acompañadas por piezas más delicadas como gotas y formas alargadas. Todo se mantiene en perfecta armonía visual, sin estridencias de color. Las luces cálidas resaltan con sutileza el brillo de cada elemento, distribuyéndose de manera uniforme para evitar saturaciones.

Michael Bublé y Luisana Lopilato

Esferas enormes, contraste de colores clásicos y detalles exuberantes convierten el árbol de Michael Bublé y Luisana Lopilato en una declaración maximalista y teatral

El maximalismo navideño queda reflejado en el árbol de Michael Bublé y Luisana Lopilato. La saturación de colores clásicos (rojo, blanco y verde) convive con esferas de gran tamaño, figuras voluminosas, efecto nevado y una estrella blanca prominente en la parte superior.

La composición sugiere una atmósfera escénica pensada para impactar en redes sociales y para llenar de energía los ambientes festivos. La abundancia y la teatralidad convierten el árbol en un elemento visual destacado, en el que los detalles y la grandiosidad son el hilo conductor.