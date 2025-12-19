Cómo es el tríplex pensado para disfrutar la ciudad en armonía con la naturaleza

El triplex de Israel & Teper Arquitectos en Arrive Núñez fusiona la amplitud de una casa con la vida urbana de Buenos Aires

En las grandes ciudades, la búsqueda de viviendas que combinen comodidad, contacto con el entorno y soluciones innovadoras es cada vez más frecuente.

Nuevas propuestas arquitectónicas exploran alternativas para quienes desean habitar espacios luminosos, amplios y conectados con la naturaleza, sin resignar las ventajas de la vida urbana.

La propuesta de Israel & Teper Arquitectos redefine la experiencia de vivir en la ciudad al concebir un tríplex que fusiona la amplitud y el contacto con la naturaleza propios de una casa con la densidad urbana de Buenos Aires.

Los espacios de generosas dimensiones y la conexión directa con el exterior redefinen el concepto de vivienda en altura

El proyecto se aleja deliberadamente del concepto tradicional de departamento para ofrecer una vivienda en altura donde la luz, el aire y los espacios abiertos adquieren un protagonismo inusual en el contexto porteño.

El ventanal de piso a techo completamente abatible integra el estar y el balcón, eliminando la frontera entre interior y exterior

En el nivel superior, el quinto piso, se encuentra un playroom de generosas dimensiones que se conecta con una terraza privada, un rasgo poco frecuente en edificios de la ciudad.

Las habitaciones y el lavadero en el nivel inferior mantienen una estética limpia gracias a puertas ocultas en madera de roble

Este espacio exterior alberga una pileta climatizada propia, lo que transforma el ambiente en un área de disfrute exclusivo, elevada sobre el entramado urbano y pensada para el esparcimiento familiar.

El hormigón visto y la combinación de materiales nobles aportan una atmósfera sobria y atemporal al proyecto

El acceso principal se sitúa en el cuarto piso, donde se distribuyen el estar, el comedor, la cocina, un toilette y la habitación de servicio. Un ventanal de piso a techo, completamente abatible, permite que el interior se funda con el balcón, eliminando la frontera entre el adentro y el afuera.

Este proyecto proponen una nueva forma de habitar la ciudad, priorizando luz, aire y espacios abiertos sin perder el entorno urbano

La cocina, equipada con paneles corredizos de madera laqueada que se ocultan en el mobiliario, puede integrarse o aislarse según las necesidades del momento, aportando versatilidad al espacio.

La cocina con paneles corredizos de madera laqueada ofrece versatilidad y diseño funcional en el triplex de Núñez

La materialidad elegida por Israel & Teper Arquitectos refuerza la atmósfera buscada: una gran pérgola de hormigón visto, con un vuelo de más de tres metros, domina el exterior y genera un juego dinámico de luces y sombras sobre el balcón.

El enfoque del estudio busca transformar la convivencia cotidiana, priorizando bienestar, apertura y conexión con el entorno natural

La combinación de madera de roble natural, mármol y hormigón otorga al conjunto una calidad sobria y atemporal, mientras que la sensación al ingresar remite más al contacto con el paisaje que a la de un departamento urbano convencional.

Se trata de un proyecto rompe esquemas al fusionar elementos de casa y departamento, generando ambientes versátiles y una experiencia sensorial poco común en la ciudad

En el nivel inferior al acceso se ubican las habitaciones y el lavadero. Las puertas, completamente ocultas e integradas al revestimiento continuo de madera de roble, contribuyen a una lectura visual limpia y serena de los interiores, reforzando la idea de continuidad y calma.

La propuesta arquitectónica destaca por su terraza privada con pileta climatizada, un lujo poco común en edificios porteños

El proyecto no se limita a un ejercicio formal, sino que plantea una nueva manera de habitar la ciudad: espacios amplios, luz, aire y exterior, sin renunciar a la vida urbana.

La vivienda se presenta así como una casa en altura, donde la relación con el entorno y la calidad espacial se convierten en ejes centrales de la propuesta arquitectónica.

Fotos por: Javier Agustín Rojas