Los 15 vinos argentinos que marcan la transformación del mercado y anticipan el futuro del sector

El 2025 cerró para el vino argentino con caídas en consumo, ventas y exportaciones (Freepik)

El año 2025 se termina y no de la mejor manera para el vino argentino, si se lo mira desde el aspecto cuantitativo. Menos consumo, menos ventas y menos exportaciones que auguran menos vinos en 2026 y un panorama difícil para muchos actores del sector, principalmente productores de uvas y pequeñas bodegas. Pero si el análisis se centra en lo cualitativo, el resultado es totalmente diferente.

Porque la calidad está muy consolidada y en todos los segmentos de precio. Y, por lo tanto, la calidad dejó de ser un valor agregado para pasar a ser un aspecto más del vino, siendo esto lo que obliga a las bodegas a buscar valor agregado en otro lado. Así, la diversidad es la que más se beneficia. Y esto explica la gran cantidad de etiquetas que hay disponibles. Aunque es cierto que la oferta se irá ajustando en los próximos años, porque una de las tendencias más fuertes que se viene es la “premiumización”.

No solo en Argentina sino también en el mundo, el consumidor está tomando menos porque son menos las ocasiones de consumo elegidas. No obstante, las pocas que le quedan son mejores, ya que selecciona mejores vinos. Como la gran máxima del minimalismo: “Menos es más”.

El panorama económico plantea desafíos para productores de uvas y pequeñas bodegas

En este contexto, la gran mayoría de las bodegas sabe que debe continuar y la mejor manera es optimizando su competitividad. Claro que hay varias formas de hacerlo, pero hay una que prevalece; la autenticidad. El vino es un producto que se percibe como algo natural, que viene de un lugar específico y que hay alguien que lo hace. Por eso, el valor de mostrar todas esas realidades detrás de los vinos se vuelve la ventaja competitiva de las bodegas.

Mucho más que marcas de fantasía o conceptos marketineros basados en valores superficiales. Acá, el valor de la tierra y su cuidado, que la vid es una planta de ciclo anual y que la uva termina siendo una fruta muy noble, son fundamentales en el posicionamiento de un vino. Claro que también pesan la imagen de marca, el prestigio y la historia. Y si hay un personaje reconocido, también. Todos estos valores tangibles limitan al vino a la hora de intentar ser innovador para salir de las crisis de turno.

Por eso, muchas bodegas prefieren poner foco en los vinos que mejor hacen y les dejan más margen de contribución, dejando de lado aquellas etiquetas de volúmenes en las cuales no se puede hablar de mucho valor agregado más allá del atributo de estar bien logrados. Dicho de otro modo, la relación calidad-precio sigue siendo un aspecto muy importante, pero no a cualquier límite. Porque el vino, ante todo, debe ser agradable, para luego seguir ofreciendo otras sensaciones, cuerpo, profundidad, elegancia, complejidad, carácter de lugar, capacidad de guarda, etc.

Los indicadores positivos aparecen en la calidad, hoy consolidada en todos los segmentos de precio

En síntesis, en un año muy difícil para la industria, la mayoría de las bodegas se movió para surfear la crisis de la mejor manera, pensando que ya vendrán tiempos mejores. Y, si se tiene en cuenta que el vino tiene más de 8000 años, es muy probable que eso suceda, más temprano que tarde. Mientras, el consumidor puede seguir descubriendo los vinos nuevos que llegan a las góndolas, más allá de las nuevas cosechas de sus vinos preferidos.

15 vinos que causaron gran impacto en 2025

No es fácil definir cuáles son los vinos que más impacto causaron a lo largo de este año que se está yendo, pero sí cuáles se destacaron en las categorías que más ruido hicieron. Porque no solo se trata de cantidad de botellas vendidas ni de distribución ponderada, también del efecto que provocan en los consumidores los “mensajes” de los nuevos vinos.

En esa línea, el flamante Nieto Senetiner 0% Brut, elaborado en base a uvas Pinot Noir del Valle de Uco, fue una de las novedades más impactantes, por ser el primer vino espumante sin alcohol de Argentina. Una tendencia que crece leve pero sostenidamente. La bodega con este vino demuestra, después de varios años de trabajo, que se pueden lograr vinos “desalcoholizados”, manteniendo características vínicas.

La diversidad de etiquetas creció y seguirá ajustándose por la tendencia a la “premiumización”

Otra bodega que llamó la atención con una nueva línea, apuntada a las nuevas generaciones es Bodega Del Fin del Mundo que, recientemente, lanzó Fin Del Mundo Low Alcohol; vinos naturalmente bajos en alcohol. Se trata de tres vinos elaborados con cosecha anticipada (Syrah, White Blend y Torrontés Dulce Natural), que logran entre 6% y 9% de alcohol de manera natural, sin procesos de desalcoholización. Una propuesta más liviana y fresca, que mantiene toda la expresión varietal y la identidad patagónica.

Como todos los años para esta época, muchos amantes del vino esperan la llegada de la nueva cosecha de los espumosos de Rosell Boher que, desde hace más de 25 años, los elabora con el método tradicional y estilo propio. La constancia y la búsqueda constante de lograr más precisión en cada añada dieron como resultado vinos espumosos consagrados, con el Rosell Boher Brut como icono de la casa, a pesar de no ser el de más alto valor.

Y, desde ahora, todos los espumosos de la casa vendrán con la cosecha en la etiqueta o en la contraetiqueta, para demostrar que; a diferencia de la mayoría de los vinos de Champagne, que son Cuvée (mezcla de añadas); reflejan el carácter del año, más allá de servir como referencia de guarda.

Se registra un consumo menor, pero con mayor exigencia en la selección del vino (Freepik)

Otra de las grandes novedades del año fue ver como surgieron vinos serios de “terruños alternativos”. Tal es el caso del Criolla de Maimará Pequeños Parceleros de la Quebrada, de Bodega El Bayeh, referentes e impulsores de la flamante Ruta del Vino de La Quebrada de Humahuaca, auténticos vinos de patrimonio. Y si bien tienen varios vinos más pretenciosos, el trabajo que hicieron con sus vinos de Criolla no hace más que reflejar el valor histórico y cultural de esta cepa, omnipresente en todos los pueblos a lo largo del valle.

Siendo esta, una gran manera de mostrar la idiosincrasia de la región y contribuir a su atractivo turístico natural. Otra de las pequeñas bodegas que hizo mucho ruido es Achala, Bodega Exótica con su nombre lo dice mucho. Un matrimonio asentado en el Valle de Traslasierra, Córdoba, no solo se propuso hacer vinos en la zona, como muchos de sus vecinos ya venían haciendo, sino que ellos solo quieren hacer vinos de +95 puntos.

Es decir, que la calidad sea la más alta. Pero para alcanzar la excelencia en vinos, no se trata solo de calidad, sino también de carácter de lugar. Eso explica que todos sus vinos refieran a los viñedos (y el tipo de suelos) de los cuales provienen, como Valle de Traslasierra Blend de Historias, Clos de la Roca Ingrata Sauvignon Blanc, Clos del Molle Ingrato Malbec y su ya aclamado Clos del Molle Ingrato Syrah, con una tipicidad varietal que sobresale y un carácter de lugar que llama mucho la atención de los expertos.

El consumidor prioriza menos ocasiones, pero de mayor calidad, bajo la idea de “menos es más” Fuente: Freepik

La Patagonia sigue sorprendiendo con sus vinos, y más allá de las variedades que mejor se adaptaron a su suelo y clima (Pinot Noir, Merlot, Sauvignon Blanc y Semillon, entre otras) Malbec sigue siendo la protagonista de las etiquetas meas destacadas año tras año. Y hay una bodega, afincada en el Valle Azul, casi al final del Alto Valle de Río Negro, que se propuso lograr los mejores vinos argentinos; Ribera del Cuarzo. Y si bien su historia es reciente, su fundador está ligado a la Patagonia desde hace generaciones.

Es su pasión y convencimiento los que han llevado a esta pequeña casa productora a estar en boca de todos, aunque en copa de pocos, ya que las partidas son limitadas. Además, es evidente que los Malbec de allí tienen algo especial. Como su Araucana Malbec 2022, elaborado con uvas de las 5 hectáreas fundacionales, con manejo orgánico / biodinámico, para potenciar el mensaje de lugar. Concebido por Nesty Bajda y un equipo local comandado por la joven enóloga Eugenia Herrera, quienes logran este Malbec patagónico de excepción.

Otro Malbec excepcional es Abismo 2022, elaborado el enólogo Daniel Ekkert en la Bodega Xumek, impactante porque ha logrado en un mismo lugar; una reserva privada natural; combinar, vino, naturaleza y arte. Allí en La Ciénaga, Valle del Zonda, a más de 1450m conviven algunos de los viñedos más altos de San Juan, con una moderna bodega, una cava de botellas enclavada en la montaña y obras de arte bestial (por el tamaño) al aire libre, como una ballena de 28m. Todo eso forma parte de una experiencia única, en un lugar único. Y, para ello, también necesitaban sumar a su propuesta de excelente relación calidad-precio, un vino único.

El valor de la tierra, el manejo sostenible y el trabajo detrás de cada vino ganan peso competitivo (Freepik)

Pero todos saben que Mendoza sigue siendo la cuna de la mayoría absoluta de los vinos producidos en el país; más del 75%. Es por ello que (casi) siempre tiene protagonismo en todas las categorías, salvo raras excepciones. Y hay un vino blanco a base de Chardonnay, que llegó no solo para confirmar que la Argentina ya está a la altura de los mejores exponentes del varietal en el mundo (Borgoña, Francia) sino también para ampliar la oferta de blancos nacionales top.

Se trata del Viña Artesano Nassella Chardonnay 2022, proveniente de un viñedo orgánico en Gualtallary. Esta flamante bodega de alta gama del grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, solo produce vinos de excepción en terruños propios, y en parcelas muy seleccionadas y que forman parte de un entorno natural en el cual las flores marcan la diferencia, como la Nassella en este blanco nuevo; un mensaje contundente de lo importante que es cuidar el entorno para lograr grandes vinos.

Si la Chardonnay es la blanca más prestigiosa de la Borgoña, la Pinot Noir es la responsable de sus vinos tintos. Una cepa muy difícil de lograr en suelos argentinos, por su piel delicada y ciclo corto de madurez, prefiere los lugares frescos y sin tanta insolación, algo difícil en nuestro país. Pero Domaine Nico, el emprendimiento personal de Laura Catena, se ha propuesta lograr grandes exponentes de Pinot Noir.

Las marcas apuestan a vinos con mayor margen y dejan de lado propuestas sin valor agregado (Freepik)

Con Roy Urvieta, el primer Doctor en Agronomía con especialización vitícola de la UBA de Mendoza, a cargo de los vinos. Sus capacidades de estudio e investigación son impresionantes, y su pasión por el conocimiento les está permitiendo lograr Pinot Noir cada vez con mayor precisión. Ya son “World Class”, ahora empiezan a codearse con los grandes exponentes del Viejo Mundo y deberá defender no solo su estilo “argentino” sino también demostrar su carácter de lugar.

De los cinco exponentes en el mercado (se viene uno con una nueva parcela de El Cepillo), el Domaine Nico La Savante Pinot Noir 2022 se destaca por su mayor elegancia, profundidad y texturas suaves. Además, la tensión es clave para su longevidad. Y es ahí, evolucionando favorablemente en botella, que va a poder demostrar toda su personalidad.

Si bien la Garnacha es una variedad que empieza a sonar con fuerza, falta masa crítica para entender si logrará imponerse más allá de la moda que surgió hace algunos años. Algo que sí logró hacer el Cabernet Franc, una uva que con poco ha logrado mucho. Su capacidad de reflejar los lugares como lo hace el Malbec, la convirtió en la “segunda” preferidas de los hacedores. Es por ello que se multiplicó por todos lados, a pesar de que sola hay casi 2000 hectáreas plantadas, cuando de Malbec hay casi 50.000.

La relación calidad-precio se mantiene relevante, pero bajo límites más exigentes (Freepik)

Y si bien esta irrupción del Cabernet Franc lleva apenas un cuarto de siglo, la variedad ya estaba plantada en Mendoza desde finales del siglo XIX. El Benegas Lynch Estate Single Vineyard Finca Libertad Cabernet Franc (2021) es, según su creador, el primer Cabernet Franc varietal de Alta Gama que llegó al mercado, a principios del milenio. Elaborado de manera clásica, a partir de vides casi centenarias de un viñedo recuperado por Federico Benegas y plantado por su bisabuelo Tiburcio, fundador de Trapiche (1883). Por lo tanto, es el Cabernet Franc más antiguo del mundo. Eso no lo hace mejor que los demás, pero sí logra impactar por su personalidad y consistencia. Y mientras algunos nuevos exponentes se consolidan y los otros buscan su lugar, este vino refleja el pasado, presente y futuro de esta variedad.

Los otros Cabernet (Sauvignon) también fueron muy protagonistas en 2025. Porque más allá que fuera la variedad elegida para dar vida a los pocos buenos vinos nacionales del siglo pasado, estuvo muchos años opacada por el auge del Malbec. Pero ahora está resurgiendo de vinos impactantes, que aprovecharon todo el know how ganado a lo largo de estos años con el Malbec, para lograr vinos excepcionales a partir de la uva más importante del mundo. Y esto le abre la puerta al vino argentino a un nuevo mercado; el 18% del vino del mundo. Y si bien Nicolás Catena vine apostando fuerte a esta variedad desde 1990, con el nuevo Birth of Cabernet 2021 busca patear el tablero. Por fuera, una etiqueta llamativa y que cuenta una historia, al estilo de su Malbec Argentino.

Por dentro, un vino muy Alejandro Vigil, porque es un Cabernet Sauvignon que busca hacer historia en la era moderna; la clase de desafíos que le encantan al winemaker más aclamado de la Argentina. Otra bodega que tiene experiencia con el Cabernet Sauvignon es Luigi Bosca. Y todo lo aprendido desde los setenta a la fecha, está volcado en este nuevo vino en honor a Leoncio Arizu, fundador de la bodega que está por cumplir 125 años. Elaborado con uvas de Gualtallary (70%) y de Vistalba (30%), con toque de Cabernet Franc.

La industria se adaptó a una crisis sectorial, a la espera de contextos más favorables

Leon Cabernet Sauvignon 2022 llegó para codearse con los mejores exponentes de Burdeos (Francia) y Napa Valley (Estados Unidos). Un vino tinto con que demuestra que el futuro puede estar en el pasado, ya que toda la clase y elegancia de este vino, tienen que ver con la experiencia en la interpretación de esta uva. Por eso es un gran clásico. Pero también es moderno, porque más allá de ser una novedad, tiene una frescura y una fineza en sus taninos profundos que le garantizan mucha longevidad.

Pero más allá de la diversidad en términos de uvas, el Malbec sigue siendo amo y señor en tierras argentinas, y eso está muy bien, porque es el único camino para que algún día se convierta en una variedad global. Por otra parte, las bodegas y los hacedores están convencidos que después del Malbec, vienen más Malbec, aludiendo a su gran potencial. Gracias a ello los vinos que más impactan siguen siendo Malbec o blends a base de Malbec.

Uno de ellos es el Terrazas Extremo Malbec 2022, de la Bodega Terrazas de Los Andes. Este vino nació en la cosecha 2016, después de algunas pruebas en El Espinillo, el viñedo más alto en producción de Gualtallary; 1650m. Esto habla de las condiciones extremas de ese lugar (de ahí su nombre) que, por un lado, le confieren un carácter muy distintivo, pero por el otro, las condiciones climáticas no permiten su elaboración todas las cosechas, debido a las adversidades climáticas.

El mercado propone una selección renovada de vinos y nuevas cosechas para descubrir

La Argentina ya es reconocida en el mundo por sus Malbec, gracias al trabajo conjunto de muchas bodegas. Pero hay algunas que lograron ir un paso más allá, como Zuccardi Wines. Que parten con una selección de viñedos propios, con suelos muy pedregosos y menos suelos (hasta 60cm de profundidad). Además de la experiencia, la bodega cuenta con un gran patrimonio, diez viñedos propios solo contando los del Valle de Uco. Además, está el mismo equipo trabajando hace tiempo, con un estilo definido, que viene insistiendo en la misma dirección desde hace mucho tiempo.

Esa es la clave detrás del Zuccardi Finca Piedra Infinita 2021, un vino (Malbec) que despierta el paladar, gracias a sus texturas propias de suelos bien calcáreos. Por último, otro Malbec que llegó para revolucionar todo, pero utilizando una técnica clásica. Luego de varios años de apostar solo al Cabernet Franc en la alta gama de su proyecto personal, Alejandro Vigil presentó un gran Malbec que tenía bien guardado, con una crianza de 65 meses en toneles de roble francés.

Y más allá del paso del tiempo en toneles, el vino mantuvo la esencia del Malbec con una frescura y consistencia que realmente impactan. Todavía son pocos los que pudieron degustar la segunda añada del As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, no obstante, ya es una etiqueta muy admirada. Y, como suele pasar con los grandes vinos, su producción nunca es suficiente. En primer lugar, porque son vinos de partidas limitadas, pero, además, porque son vinos que reclama el mundo, y eso resulta en pocas botellas para el mercado interno.