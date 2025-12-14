Cómo Selena Gomez se convirtió en referente de la moda global: sus looks más recordados

Versatilidad y evolución constante en cada aparición pública de Selena Gómez (REUTERS/Danny Moloshok)

A lo largo de los años, el estilo de moda de la cantante Selena Gomez mantuvo un notable dinamismo. Hoy en día es, sin dudas, referente del glamour en las pasarelas.

Sus apariciones reflejaron un recorrido que inició con apuestas desenfadadas para luego abrazar la sofisticación de la alta costura y experimentar con tendencias variadas: del casual relajado a la audacia en alfombras rojas. A continuación, algunos de sus looks más representativos.

1- Azul marino ajustado con corset y transparencias

Vestido azul marino ajustado con corset y transparencias en los MTV VMA 2013 (REUTERS)

En la transición hacia propuestas más sofisticadas, la artista eligió, para los MTV Video Music Awards de 2013, un vestido azul marino largo y ajustado, con corset decorativo en encaje negro, transparencias, varillas visibles y mangas largas.

Completó el look con aros verdes, labios color vino y cabello suelto, que incorporaron toques de elegancia clásica y detalles llamativos.

2- Blanco satinado con corset estructurado

Elegancia actual con vestido blanco satinado y corset estructurado en Cannes (ftnb)

Para la alfombra roja de la premiere de la película “The Dead Don’t Die” en 2019 optó por vestido blanco satinado con corset estructurado, escote recto y una apertura prominente en la falda.

El look incorporó un collar plateado llamativo, cabello recogido y maquillaje definido, transmitiendo elegancia actual y líneas arquitectónicas en el vestuario.

3- Minivestido verde neón strapless

Minivestido verde neón strapless y lazo decorativo para los American Music Awards (REUTERS/Danny Moloshok)

Al explorar tendencias vibrantes, Selena lució, para los American Music Awards de 2019, un minivestido verde neón de tela satinada, strapless y ajustado, con un lazo grande decorativo en el costado.

Tacones al tono y collar de perlas complementaron el conjunto, junto al cabello liso suelto, que mostró su apertura hacia colores arriesgados y siluetas marcadas.

4- Vestido largo de lentejuelas plateadas para eventos formales

Vestido largo plateado de lentejuelas y escote halter en gala de Benefit 2023 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una gala de Benefit en 2023 se destacó con un vestido largo completamente cubierto de lentejuelas plateadas.

El escote halter presentó una flor en el centro y una cola larga, mientras que el cabello suelto y un maquillaje marcado complementaron la apariencia, con un estilo más luminoso y glamuroso.

5- Rojo con encaje transparente y aplicaciones

Vestido rojo semitransparente de encaje y aplicaciones en los MTV VMA 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

Otra apuesta contemporánea, que usó para los MTV Video Music Awards 2023, incluyó un vestido rojo semitransparente de encaje, decorado con aplicaciones en forma de hojas, aberturas y flecos en la falda, que dejaba ver las piernas.

Sandalias desnudas y cabello liso suelto acentuaron el enfoque en la sensualidad y detalles modernos.

6- Detalles florales y rojo llamativo

Vestido rojo con detalles florales y zapatos al tono en la premiere de “Emilia Perez” (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante la premiere de la película “Emilia Perez” en 2024 vistió un vestido rojo brillante con detalles de flores en la parte superior y llevó zapatos del mismo color.

7- Negro de terciopelo con capa y labios rojos

Sofisticación con vestido negro de terciopelo, capa y labios rojos en los Academy Museum Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una etapa reciente, para los Academy Museum Gala 2025 en Los Angeles, orientada a la sofisticación, optó por un vestido negro de terciopelo con escote recto adornado con apliques brillantes en la zona del busto, acompañado de una capa estructurada. El cabello recogido y los labios rojos intensos aportaron un aire de glamour clásico.

8- Vestido rojo ceñido con cola larga y detalle drapeado

Vestido rojo ceñido con cola larga y drapeado elegante en eventos destacados (REUTERS/David Swanson)

Durante los premios Emmy 2025, Selena ha posado con un vestido rojo de corte recto y silueta ajustada, de cola larga y drapeado en el cuello que asciende hasta el hombro.

9- Lentejuelas y escote palabra de honor

Brillo y glamour con vestido negro palabra de honor para el after party de Vanity Fair (REUTERS/Danny Moloshok)

El brillo continuó en su vestuario para el after party de Vanity Fair en los Oscar, con un vestido negro de lentejuelas y escote palabra de honor, corte ajustado, cabello en ondas y un collar plateado ancho de motivos brillantes, que mostraba el vínculo entre glamour y presencia escénica.

10- Vestido largo nude con pedrería y acabado translúcido

Vestido largo nude translúcido con pedrería en los 97th Academy Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de sus looks más impactantes se presentó en la 97th Academy Awards de 2025, en un vestido largo nude, traslúcido y cubierto de pedrería, con escote ligeramente caído y diseño ajustado. Ondas suaves en el cabello y joyería plateada completaron la imagen, aportando una estética etérea y sofisticada.