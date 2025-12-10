Tendencias

El color del ambiente modifica cómo sentimos la música, afirma una investigación

Según expertos, adaptar la tonalidad de luces ambientales potencia la respuesta emocional y el disfrute auditivo

La luz blanca cálida potencia
La luz blanca cálida potencia la experiencia positiva y la satisfacción visual al escuchar música alegre en interiores - (Imagen Ilustrativa Imagen)

La iluminación interior tiene la capacidad de transformar la vivencia emocional de la música, de acuerdo con un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de California, Davis (UC Davis), Arizona State University y Clemson University.

Los hallazgos, difundidos en UC Davis News y publicados en la revista Lighting Design + Application, muestran que el tipo de luz en un entorno afecta de manera significativa la percepción musical y la satisfacción visual. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades de diseño en salas de conciertos, hospitales y hogares.

El trabajo, liderado por Jae Yong Suk, profesor asociado en el Departamento de Diseño y director del California Lighting Technology Center de UC Davis, y Dongwoo (Jason) Yeom, profesor distinguido de Clemson University, se desarrolló en una sala de Arizona State University equipada con doce luces LED inteligentes y un sistema de control para eliminar fuentes de luz natural, manteniendo la temperatura estable en 22℃ (71,6℉).

El experimento involucró a veintidós participantes, hombres y mujeres, quienes fueron expuestos aleatoriamente a cuatro tipos de iluminación: azul, blanca fría (5.000K), roja y blanca cálida (3.000K).

Después de un periodo de adaptación de quince minutos, los voluntarios escucharon fragmentos de música popular previamente clasificados como “alegres” o “tristes”, y calificaron tanto la experiencia emocional como la relación entre la música y la luz, además de evaluar su satisfacción visual antes y después de cada sesión.

La música alegre obtuvo evaluaciones más positivas bajo luz blanca cálida, mientras la luz roja generó las puntuaciones más bajas. El estudio informa que la luz blanca cálida no solo resultó preferida en percepción positiva, sino también en satisfacción visual. Por el contrario, la luz azul y la roja redujeron la valoración positiva de la música alegre y la luz blanca fría, aunque aceptable en términos visuales, fue considerada poco adecuada para este tipo de música.

Suk explicó a UC Davis News que, si bien algunos auditorios ya utilizan LEDs de colores cambiantes, “la mayoría desconoce cuáles son realmente efectivos para moldear respuestas emocionales, ya que no existía evidencia científica clara”. Según el investigador, el estudio establece una base para que las decisiones de iluminación sean intencionadas y beneficien las emociones, más allá de lo estético.

La luz azul se destaca
La luz azul se destaca como la más compatible con la música triste, desafiando estudios previos sobre su efecto emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la música triste, la influencia lumínica fue más sutil, aunque persistieron diferencias notables. La luz roja recibió las valoraciones más bajas tanto en percepción emocional como en satisfacción visual, mientras que la luz azul se destacó como la mejor ajustada a la música triste, superando a las demás condiciones de iluminación. Este resultado sorprendió al equipo, pues investigaciones anteriores asociaban la luz azul con estímulo y alerta, no con resonancia emocional melancólica.

Yeom, autor principal del estudio, señaló a UC Davis News que estos resultados “tienen implicaciones para mejorar el bienestar, la regulación anímica y la recuperación de pacientes en entornos de atención a largo plazo”.

El análisis de satisfacción visual confirmó que la luz blanca cálida fue la preferida, seguida por la blanca fría. La luz roja recibió una valoración neutral y, aunque la azul se asoció con ligera insatisfacción, esta se mantuvo cerca de la neutralidad. La compatibilidad entre música e iluminación también varió: la luz blanca fría fue la menos compatible con la música alegre, mientras que la luz azul resultó la más adecuada para la triste.

La iluminación roja recibe las
La iluminación roja recibe las valoraciones más bajas tanto en percepción emocional como en satisfacción visual para cualquier tipo de música - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad emocional entre luz y música puede ser tan relevante como el confort visual, especialmente en espacios donde la música es protagonista.

Estos hallazgos ofrecen nuevas herramientas para el diseño de ambientes en los que la música tiene un lugar central. Los autores sugieren que diseñadores de interiores, responsables de salas de conciertos y profesionales de la salud consideren la relación entre iluminación y tipo de música para lograr experiencias más satisfactorias y emocionalmente enriquecedoras.

Suk remarcó que el estudio “orienta las decisiones de iluminación para que sean más intencionadas y emocionalmente favorables”. Este trabajo llena un vacío en la literatura científica, ya que la mayoría de los estudios anteriores sobre música y emoción no contemplaban el entorno físico, a pesar de que la mayor parte de la escucha musical ocurre en espacios interiores diseñados.

Adaptar la iluminación al tono emocional de la música permite crear entornos que facilitan experiencias calmadas, estimulantes o de apoyo emocional, según las necesidades de cada momento.

