La cocina argentina está entre las 30 mejores del mundo, según un ranking

Un listado de Taste Atlas destacó sus sabores tradicionales y su capacidad de innovación sin perder identidad

El ranking mundial de Taste
El ranking mundial de Taste Atlas reconoce a la cocina argentina por su autenticidad y sabor tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ranking mundial 2025 de Taste Atlas situó a la gastronomía argentina en el puesto número 26 y la consolidó dentro del selecto grupo de las 30 mejores del planeta.

Este reconocimiento refuerza el prestigio de esta escena culinaria, que se destaca tanto por sus sabores tradicionales como por su capacidad de innovar sin perder la raíz de sus costumbres.

Según 590.228 calificaciones válidas para 16.357 alimentos en nuestra base de datos, estas cocinas obtuvieron los puntajes promedio más altos”, precisaron en Taste Atlas.

El asado argentino se consolida
El asado argentino se consolida como uno de los grandes exponentes culinarios internacionales en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El top 10 del ranking de mejores cocinas del mundo

  1. Italia
  2. Grecia
  3. Perú
  4. Portugal
  5. España
  6. Japón
  7. Turquía
  8. China
  9. Francia
  10. Indonesia

Dos platos argentinos entre los mejores del mundo

A su vez, en el marco de otro ranking asociado al cierre del año, Taste Atlas también identificó cuáles son los mejores platos del mundo.

Allí, dos clásicos de la gastronomía argentina lograron posicionarse entre los primeros 50 lugares. Se trata de las empanadas tucumanas y el asado, cuyos sabores típicos logran traspasar la tradición local para alcanzar reconocimiento global.

Sobre las empanadas tucumanas, que quedaron en el puesto 20, los autores indicaron: “Estas empanadas son una especialidad de la región de Tucumán y son muy diferentes a las numerosas que se encuentran en Buenos Aires. Las tucumanas se elaboran típicamente a mano según recetas antiguas y tradicionales, y se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno”.

“La masa se elabora con harina de trigo y grasa de res, y suele rellenarse con carne de res, pollo o mondongo, junto con otros ingredientes como cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Las auténticas tucumanas se hornean en horno de barro, y es mejor disfrutarlas con una copa de vino local”, sumaron.

Platos icónicos como las empanadas
Platos icónicos como las empanadas contribuyen al perfil de la cultura gastronómica argentina (Freepik)

En relación al asado, que ocupó el puesto 43, desde Taste Atlas remarcaron: “Considerado un epítome de la gastronomía y la cultura argentinas, el asado es mucho más que una simple comida. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y varios otros países sudamericanos, es un evento culinario y social al que asisten amigos y familiares para compartir la alegría de cocinar al aire libre”.

“El asado tradicional ofrece una amplia selección de carnes a la parrilla, principalmente carne de res, por la que Argentina es famosa. La carne se cocina en una parrilla especial de ladrillo y el fuego puede ser de carbón o de leña, más típico del campo y conocido como asado criollo, un término que indica un estilo de asado más rústico y tradicional”, señalaron en el listado.

Al tiempo que recomendaron: “Lo primero que se pone en la parrilla son los chorizos, las morcillas y las achuras, seguidos de los cortes de carne más finos como el matambre y la entraña, que se deben asar calientes y rápido, ya que de lo contrario se resecarían. En cuanto a las demás carnes jugosas para asado, se asan a la perfección a fuego lento. Algunos de los cortes más populares incluyen el bife de chorizo, la tira de asado, el bife ancho, el bife angosto, el bife de costilla, el lomo, el cuadril y el vacío“.

Otros platos argentinos reconocidos en el mundo

Anteriormente, el reconocimiento internacional a la gastronomía argentina se ha visto reforzado tras la publicación de un ranking de Taste Atlas en el que la milanesa clásica y la napolitana figuraron entre las 10 mejores chuletas empanizadas del mundo.

La receta clásica ocupó el tercer puesto, mientras que la versión napolitana quedó en la sexta posición.

El informe describió las chuletas empanizadas como finas lonchas de carne, pescado o vegetales rebozadas en pan rallado, y a menudo también en harina y huevo batido, que se fríen u hornean. Señaló que esta técnica culinaria es la base de platos tradicionales como el bife a la parmesana, el tonkatsu japonés y el escalope austriaco o alemán, todos con gran reconocimiento y variantes según la región.

La milanesa es uno de
La milanesa es uno de los platos argentinos reconocido y aclamado en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la milanesa clásica, los autores del ranking destacaron que se trata de una comida sencilla y apreciada, hecha a partir de una rebanada empanizada de carne de calidad que se fríe en aceite caliente y tiende a curvarse durante la cocción, dado que los cortes elegidos contienen poca grasa y tendones. Indicaron que para muchos esta receta es el plato nacional no oficial de Argentina y que la versión casera se considera la más auténtica, aunque también está presente en numerosos restaurantes.

En relación con la milanesa napolitana, el informe la presentó como un filete de milanesa empanizado y frito, cubierto con una loncha de jamón, salsa de tomate picante y trozos gruesos de mozzarella, que se derriten al gratinar. Detalló que suele servirse con papas fritas, y que las porciones sobrantes suelen utilizarse en sánguches de milanesa. Atribuyó su origen a las décadas de 1930 y 1940 en un restaurante llamado Nápoli, de ahí su nombre.

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo