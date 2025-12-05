Cómo elegir el peso adecuado de las mancuernas según el objetivo y nivel de entrenamiento

La elección del peso de mancuernas debe adaptarse al nivel de condición física y los objetivos de cada persona para evitar lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el peso adecuado de mancuernas es esencial para progresar en cualquier rutina de entrenamiento de fuerza y evitar lesiones. La selección correcta depende de varios factores y demanda un enfoque personalizado, como lo destacó Nellie Barnett, entrenadora personal certificada y fundadora de Nellbells Fitness, en una entrevista con Women’s Health.

Barnett insistió en que no hay un peso “de talla única” y que cada persona debe ajustar la carga según sus propias características y objetivos.

“El peso de las mancuernas nunca será de talla única”, explicó Barnett en Women’s Health. La cantidad que una persona puede y debe levantar se relaciona con su nivel actual de condición física, las metas que persigue y el grupo muscular ejercitado durante cada sesión. Esta variabilidad convierte la elección de mancuernas en un proceso individual, que requiere más una evaluación práctica que la aplicación de fórmulas únicas.

Factores a considerar al elegir el peso

Expertos en entrenamiento de fuerza recomiendan ajustar el peso de las mancuernas según el grupo muscular trabajado en cada sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barnett enumeró tres factores centrales a considerar antes de elegir un par de mancuernas:

Nivel de condición física : El punto de partida determina los límites razonables de carga para no exceder la capacidad individual ni subestimar el potencial de los músculos.

Objetivo de entrenamiento : Los enfoques varían según si se busca : Los enfoques varían según si se busca hipertrofia , aumento de fuerza, desarrollo de resistencia o potencia.

Grupo muscular: No todos los músculos toleran el mismo peso; músculos grandes pueden soportar más carga que músculos pequeños.

Según la experta, elegir un peso demasiado bajo impide estimular las fibras musculares y progresar, mientras que escoger una carga excesiva puede provocar una técnica deficiente o llevar a lesiones. El objetivo es encontrar un peso que requiera esfuerzo, pero permita mantener la forma adecuada y completar el entrenamiento de manera segura.

Recomendaciones específicas según el objetivo

Barnett detalló los criterios de selección de peso y repeticiones, según la meta del entrenamiento:

Hipertrofia (crecimiento muscular) : Usar mancuernas de peso medio a alto, con series de seis a doce repeticiones y de tres a seis series. Este rango busca maximizar la tensión muscular y el volumen de trabajo.

Resistencia muscular : Optar por cargas ligeras y realizar al menos doce repeticiones, generalmente en tres series. Estos entrenamientos ayudan a que los músculos trabajen más tiempo sin fatigarse.

Fuerza máxima : Trabajar con mancuernas pesadas, series de seis repeticiones o menos y realizar entre tres y cinco series. En este esquema, la prioridad es la carga elevada, con menos repeticiones.

Potencia: Levantar peso alto durante una o dos repeticiones, haciendo de tres a cinco series. Aquí, el enfoque está en la explosividad y el reclutamiento de fibras rápidas.

Para la hipertrofia muscular, se aconseja usar mancuernas de peso medio a alto y realizar entre seis y doce repeticiones por serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si el peso es el adecuado: prueba práctica

Para identificar el peso correcto, Barnett recomienda una prueba sencilla:

Elegir un peso un poco más bajo de lo que se cree posible levantar. Completar el número de repeticiones objetivo tratando de mantener la postura y la técnica correctas, además de una respiración fluida. Evaluar si fue posible completar todas las repeticiones de forma controlada.Si no se logra mantener la postura, el control o la respiración, hay que reducir el peso. Si resulta demasiado fácil y no supone esfuerzo en las últimas repeticiones, conviene aumentarlo.

La fuerza máxima se desarrolla con mancuernas pesadas, pocas repeticiones y un enfoque en la técnica correcta durante cada serie (Imagen ilustrativa Infobae)

La clave para el progreso es la sobrecarga progresiva, es decir, incrementar de manera gradual alguna variable del entrenamiento como el peso, las repeticiones o las series. Barnett aconseja estar atentos: si después de varias semanas la carga actual parece demasiado fácil y se completan todas las repeticiones sin dificultad, es el momento ideal para aumentar el peso. Este principio es indispensable para evitar el estancamiento.

Consejos para una progresión segura

Constancia : La progresión depende de la regularidad en las sesiones de entrenamiento.

Escucha activa del cuerpo : Ajustar el peso dependiendo de las sensaciones físicas y la evolución propia.

Evitar emociones : No dejarse llevar por el ego ni por la comparación con otros; cada cuerpo responde de forma diferente a los estímulos.

Técnica por encima de peso: Priorizar la ejecución correcta a la carga elevada para prevenir lesiones y optimizar los resultados.

Priorizar la técnica y escuchar las señales del cuerpo permite una progresión segura y efectiva en el uso de mancuernas para fitness (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barnett enfatizó en Women’s Health que, sin importar el peso elegido, cada sesión ética y cada repetición suman en el proceso de fortalecimiento personal. La perseverancia y la capacidad para ajustar la rutina y la carga a cada etapa de progreso permiten acercarse a los objetivos propuestos en fitness, siempre respetando los límites y necesidades individuales.

Elegir el peso correcto y aplicar una progresión consciente son las claves para transformar el entrenamiento con mancuernas en un camino saludable y seguro hacia los resultados deseados.