Piel renovada para las Fiestas: 9 tratamientos para iluminar el rostro y borrar los signos de cansancio

Procedimientos no invasivos y de rápida recuperación ganan protagonismo en la temporada de celebraciones (Freepik)

Cada diciembre, la demanda de tratamientos faciales crece en los consultorios de dermatología y medicina estética. Las señales de agotamiento propias de fin de año se hacen evidentes en el rostro: falta de luminosidad, piel opaca, ojeras y líneas más marcadas.

Los especialistas coinciden en que la exposición prolongada al estrés y el cansancio se reflejan primero en la piel del rostro. Sin embargo, la buena noticia es que existen soluciones rápidas y eficaces para llegar a las Fiestas con una imagen revitalizada.

Estrés, cansancio y sus huellas en la piel

El estrés y la falta de descanso influyen directamente en la calidad y apariencia de la piel (Freepik)

De acuerdo con el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550), “el aumento de cortisol —la hormona del estrés— enlentece la renovación celular. Esto genera una piel opaca, grisácea y sin brillo, aun en personas jóvenes”.

A estas alteraciones se suman la profundización de ojeras y una expresión facial que no refleja el estado emocional real del paciente.

Desde la visión de la medicina bioregenerativa, la médica cirujana Cristina Sciales (MN 66.744) señaló en declaraciones a Infobae que “el estrés atraviesa tres etapas principales: alarma, resistencia y sobreadaptación, cada una con efectos fisiológicos directos sobre la piel”. Explicó que una exposición prolongada provoca disminución de la función barrera, inflamación crónica, brotes de acné y pérdida de luminosidad. Sciales describió: “El cortisol altera la capacidad de la piel para defenderse y repararse. El resultado es un rostro cansado, apagado y con menor vitalidad”.

En este punto, la médica dermatóloga de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) Lilian Demarchi (MN 88.365) identificó que el deseo más frecuente durante este mes es “recuperar la luminosidad en el rostro y llegar a las Fiestas con una imagen revitalizada, pero sin caer en excesos ni transformaciones”.

Tratamientos “exprés” y de alta tecnología para revitalizar el rostro

La aplicación superficial de vitaminas y péptidos ayuda a restaurar el brillo perdido por el cansancio (Freepik)

Durante las semanas previas a las Fiestas, los especialistas consultados recomiendan una serie de procedimientos rápidos y con efectos “glow” inmediatos o en pocos días. Cada uno apunta a necesidades y perfiles distintos, y su elección siempre deberá realizarse bajo la mirada atenta de un profesional idóneo en la materia.

Hidratación profunda con skinboosters. Romero precisó que esta técnica consiste en la “aplicación de ácido hialurónico ligero para mejorar luminosidad, suavidad y textura”, con resultados naturales e inmediatos. Se recomienda para personas con piel apagada o deshidratada por el estrés. Peelings suaves “flash”. El cirujano destacó la ventaja de estos tratamientos: “renuevan la superficie de la piel sin descamar y logran una piel más pareja, luminosa y con poros menos visibles”. Están indicados como preparación para eventos o para recuperar el brillo en minutos. Toxina botulínica. Demarchi identificó este tratamiento como uno de los más solicitados en esta época. Permite suavizar el gesto de cansancio, levantar discretamente cejas y mejillas, y deja la piel más lisa y pareja. Sobre su uso, aclaró a Infobae: “La toxina bien aplicada permite mantener una expresión natural. Lo uso para prevenir y suavizar, no para borrar por completo”. Tecnología láser de 675 nm. Sciales puntualizó que esta innovadora tecnología láser puede actuar de manera precisa sobre el colágeno de la dermis, mejorar manchas, equilibrar pieles reactivas y afinar la textura facial. Según la especialista, este método “aporta un aspecto más liso y homogéneo y revitaliza zonas delicadas”, y subrayó que el procedimiento no demanda tiempo de recuperación. Aclaró que se realiza en una sola sesión y no requiere tiempo de recuperación. Bioestimulación. Según Romero, este procedimiento, ya sea con plasma rico en plaquetas, hidroxiapatita de calcio, ácido hialurónico o ácido poliláctico “estimula a los fibroblastos que mejoran la calidad global de la piel, al inducir la regeneración natural”. Los resultados aparecen rápido: “textura más fina y tono más uniforme”, adecuados para pacientes con piel cansada. Mesoterapia facial con vitaminas y exosomas. Esta alternativa, también destacada por Romero, consiste en microinyecciones de un “cóctel de vitaminas, aminoácidos y ácido hialurónico para revitalizar la piel desde adentro”. Aporta un efecto luminoso inmediato y se sugiere para quienes no desean procedimientos invasivos. Radiofrecuencia fraccionada. Sciales describió que la radiofrecuencia fraccionada bipolar permite estimular la producción de colágeno en las capas más profundas de la dermis, logrando remodelar los tejidos cutáneos y revelar una apariencia más juvenil. “Los resultados visibles se perciben en pocos días, pero después de tres semanas aparecen resultados aún más notables; las mejoras pueden continuar hasta tres meses después”, puntualizó. Mesoterapia francesa y ácido hialurónico ultrapuro. Demarchi recomendó la mesoterapia francesa, basada en microinyecciones superficiales de ácido hialurónico y 53 componentes regenerativos. “Mejora textura, luminosidad e hidratación de la piel”. El ácido hialurónico ultrapuro aporta un “efecto superficial de brillo e hidratación con una acción profunda de firmeza”, afirmó la dermatóloga. Exfoliación y oxigenación facial. Como alternativa no invasiva para quienes desean un efecto inmediato sin agujas, Demarchi propuso un protocolo facial que combina exfoliación, infusión de nutrientes y oxigenación para revitalizar la piel. Este tratamiento se adapta a las necesidades de cada paciente, permitiendo purificar, iluminar, hidratar o mejorar la textura cutánea. Suele complementarse con máscaras hidratantes que contienen extractos botánicos, aceites esenciales y masajes relajantes. “Este protocolo hidrata en profundidad, ilumina el rostro y suaviza líneas finas”, explicó la especialista.

Hábitos y activos recomendados para potenciar resultados

Dormir bien y mantener una rutina de cuidado facial en casa son hábitos clave para mantener los resultados de cualquier tratamiento estético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre en línea con remarcar que la medicina estética es una aliada, pero no reemplaza los buenos hábitos de cuidado, Sciales insistió en que “la piel es un reflejo de nuestro estado interno” y que el éxito de los tratamientos depende también de una rutina coherente.

En ese sentido, sugirió una rutina minimizada con productos clave: limpiador suave, hidratante, antioxidante y protección solar de amplio espectro. Recomendó priorizar principios como ácido hialurónico, niacinamida, antioxidantes (vitamina C y E, resveratrol), ceramidas, péptidos y centella asiática para reparar, calmar y prevenir los daños del estrés.

El sueño reparador, la hidratación profunda y evitar exfoliaciones agresivas son factores que potencian el efecto de los protocolos estéticos. “Dormir bien es el principal reparador celular”, insistió la experta.

¿Quiénes pueden realizarse estos tratamientos y cuándo conviene iniciarlos?

Una consulta profesional es fundamental para seleccionar el procedimiento más adecuado antes de las celebraciones (Freepik)

Los especialistas indicaron que las alternativas disponibles permiten encontrar opciones adecuadas para cada edad y biotipo cutáneo. Los procedimientos “flash” pueden hacerse días antes de eventos sociales, mientras que los tratamientos de bioestimulación, láser o radiofrecuencia exigen una planificación de al menos dos semanas.

Para maximizar resultados y prevenir complicaciones, los expertos recomiendan acudir a un profesional que evalúe necesidades y elabore un plan personalizado, evitando el uso indiscriminado de procedimientos o el abuso de soluciones rápidas antes de fechas señaladas.