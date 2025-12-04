Lorena Torres, la mente brillante detrás del rendimiento de los jugadores de la NBA: su método integral para potenciar el bienestar personal

En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, la doctora en Ciencias del Deporte Lorena Torres, reconocida especialista en rendimiento humano compartió cómo acompaña a deportistas profesionales a alcanzar su mejor versión a través de un enfoque integral. Explicó que su labor consiste en comprender qué necesita cada persona en lo físico, mental y emocional para rendir al máximo, y repasó el camino que la llevó hasta allí, marcado por la investigación, la experiencia en la élite y su paso por la NBA y por la selección española de básquet.
Además, profundizó en las ideas centrales de su libro Supérate, donde propone ejercicios para definir el propósito, ordenar prioridades y construir hábitos que impulsen una mejora sostenida. Reflexionó sobre la mentalidad de los atletas de alto rendimiento, la importancia de disfrutar del proceso, el valor de los rituales para preparar la mente y el cuerpo, y el espíritu crítico necesario para moverse entre nuevas tecnologías y tendencias. El episodio completo está disponible en Spotify y YouTube.
Lorena es doctora en Ciencias del Deporte, especialista en rendimiento humano, con más de 20 años de experiencia trabajando con deportistas profesionales y olímpicos, especialmente en baloncesto, pero también en fútbol y otras disciplinas. Ha ocupado cargos de alto nivel en la NBA —entre ellos roles en los San Antonio Spurs y como directora de rendimiento en los Philadelphia 76ers— y fue la primera mujer en formar parte del cuerpo técnico de la selección española masculina de baloncesto, aportando metodología basada en datos, ciencia y tecnología para optimizar el rendimiento. Además de su trayectoria práctica, desarrolla actividad docente e investigadora en varias universidades, cuenta con múltiples másteres y recientemente completó un Executive MBA en ESADE; participa con frecuencia en foros, podcasts y medios donde aborda temas como autoconocimiento, gestión del estrés y la integración de la ciencia en el deporte de élite.
— Sos especialista en rendimiento humano. ¿Qué significa eso?
— Sí. Me gusta definirme como especialista en rendimiento humano porque engloba todas aquellas áreas que pueden ayudar a alguien, en este caso, yo trabajo con deportistas profesionales o de élite, a sacar su mejor versión. Significa conocer aquello que el cuerpo y la mente puede utilizar o cómo podemos entrenar a la gente para que saque lo mejor.
— ¿Cómo llegas a esto en tu vida?
—Yo había tenido claro siempre que me quería dedicar al rendimiento deportivo. Fui deportista y cuando acabé la fase deportiva empecé a estudiar. Estudié la carrera de Ciencias del deporte, estudié masters, primero me formé mucho y a partir de ahí empecé a trabajar con deportistas de diferentes niveles, diferentes deportes y me llevó a especializarme en deportistas profesionales. Y he llegado aquí con una carrera de mucho trabajo y mucho, mucho estudio. Mi libro, Superate, llega porque una editorial contacta conmigo, ve mi perfil, porque yo he estado muchos años en Estados Unidos en la NBA y volví a España y entonces salí en la prensa. Me fichó en la selección española de baloncesto masculina.
Soy como una mujer en el deporte masculino de hombres que llamó un poco la atención, supongo. Y la editora me dice: “Tienes muchos conocimientos y muchas experiencias en la élite que creo que puede ser interesante que lo bajemos para la gente y que gente como nosotros, que tenemos ambiciones, proyectos que nos gusta cuidarnos, poner un poco de orden es como un método para la gente”. Y así surgió intentando poner orden cómo haríamos un proceso de rendimiento para un deportista, pero para alguien como tú, como yo. Tengo un enfoque muy holístico y multifactorial. Entonces, puede ser para gente del mundo corporativo también. Cuando lo estaba escribiendo, pensaba en abogados, médicos, gente de empresa, empresarios y gente muy top en lo suyo. Pero la realidad es que puede ser para cualquiera porque mis procesos empiezan con: ¿qué es importante para ti? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo?
— Hay un juego que proponés en tu libro que tiene que ver con esto que me decías de saber muy claro lo que querés y creo que lo llamas el juego de la vida. Me encantaría que lo expliques.
— En este ejercicio yo empiezo hablando del propósito. Tienes que tener claro el propósito y pongo mi ejemplo de quiero tener una gran vida, quiero ser feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y a partir de ahí tienes que reflexionar sobre tus valores porque los valores van a definir quién eres. Si tú eres una persona que para ti es importante la fama o el dinero, vamos a tener que trabajar en una dirección. Si para ti es importante conectar con la gente, compartir… Entonces hay que averiguar cuál es tu objetivo. ¿Qué te hace feliz? Y a partir de ahí vamos a pensar en tus valores para que acompañen ese objetivo y tus prioridades. Y ahí empieza el ejercicio. El ejercicio de las prioridades es: te voy a hacer que pienses qué áreas son importantes o quieres que estén en tu vida. Yo pongo el área de física para lo que es el ejercicio, la nutrición, la alimentación. Pongo un área mental. Cómo vas a trabajar esas habilidades para que pueda rendir a nivel mental. Y luego la parte emocional: compartir tiempo con la gente que quiero, salir a hacer caminatas a la naturaleza. Esa parte que me carga de energía.
Luego tú puedes decir: “Yo además soy una persona espiritual”. Pues vamos a poner un área espiritual. Entonces ya tenemos el foco central y las grandes áreas porque no vale con soñar así todo disperso. Luego hay que concretar. Entonces, en el área física ¿para ti qué va a ser importante? Pues yo quiero hacer ejercicio porque me quiero ver bien, quiero comer saludable, hacer estiramientos, hacer yoga. Entonces, tienes que empezar a poner objetivos porque eso va a hacer que luego digas si quiero hacer ejercicio, tengo que sacar tiempo. Es un ejercicio de “empecemos con lo que tienes como visión o misión”, que esto es muy corporativo, vamos a ver qué áreas quieres en tu vida y vamos a ir concretando qué necesitas para conseguir ese objetivo. Ese es un poco el ejercicio. Por eso creo que es tan importante tener claro el objetivo. En el momento de vida o de historia que estamos ahora no podemos hacer todo lo que queremos. No podemos tener dos horas de gimnasio, leer una hora, salir a caminar una hora por la noche. Hay muchos expertos que nos dicen que todo esto te iría muy bien: cocínate tú la comida, ve al mercado. Pues no puedo con todo y como no puedo con todo, ¿qué priorizo? Pues igual para ti es el ejercicio y los libros y ya irás al súper y no irás al mercado orgánico. Tienes que sacar tiempo. Eso es muy importante que detectes porque luego vamos a montar todo lo demás para que consigas hacer eso.
—Hay otra parte del libro en la que hablás sobre la pasión y cómo a veces uno asume que ciertas cosas le van a gustar antes de empezarlas. Y, en realidad, uno puede arrancar detestando hacer deporte y, en el camino, volverse bueno; y es justamente ahí cuando empieza a gustarte.
— Es súper interesante. Yo pongo el ejemplo de los deportistas y parece que a todos los deportistas de éxito les apasiona hacer lo que hacen o empezaron cuando les apasionaba. Y no. Empezaron a jugar porque se lo pasaban bien, era divertido. Muchos deportistas empiezan haciendo deporte porque es divertido, pero en la que te conviertes profesional, divertido no es. Te aporta otras cosas. Te llena la adrenalina, la competición, los compañeros, el dinero, la fama, lo que sea. Pero no todos van a entrenar y a competir el partido súper apasionados. Ya es su trabajo. Son profesionales. Algunos disfrutan más, otros disfrutan menos. Entonces puede que empieces algo porque te apasiona y luego se convierta en algo más rutinario. O puede que empieces algo porque lo tienes que hacer o porque medio te gusta y descubras que es una pasión. Entonces tenemos que darnos tiempo cuando queremos descubrir cosas o queremos ser muy buenos en algo, tenemos que darnos tiempo para ver si surge esa pasión.
— ¿Qué es lo que más te sorprende de la mentalidad de los deportistas con los que trabajaste tantos años?
— Llega muy poca gente a la súper élite. Hay momentos en que todos son buenos técnicamente o tienen las habilidades, ¿qué marca la diferencia? La parte mental. Yo creo que la gente que es top a nivel deportivo y, seguramente aplicado a otros ámbitos, es la parte de mentalidad. Entonces, ¿qué cualidades destaco siempre que me hacen esta pregunta? La gente que está arriba en nivel deportivo es muy competitiva y no lo digo de forma negativa o peyorativa. Son súper competitivos. Son ambiciosos, quieren ganar. Y no todo el mundo quiere ganar haciéndole daño al otro. No es necesito ganar, quiero ser muy bueno. Entonces, la gente que está arriba es muy competitiva.
Quiere ganar. Otra cosa es que luego ganes o pierdas. Luego, por ejemplo, creen en ellos mismos. Es muy difícil que seas muy bueno si no crees en ti. Y esto lo recalco muchas veces tienes que creer. No desde el ego, se puede creer en uno mismo desde la humildad. Pero tienes que tener esa esa creencia de que puedo hacerlo, soy bueno, voy a llegar. Esto lo saco, esto me sale. Porque es otra cualidad utilizar los fracasos como oportunidades. Entonces es la constancia, la perseverancia, la disciplina, el “hoy no me sale, me caigo, me vuelvo a levantar”. Lo sigo intentando porque creo. Creer es súper importante, tomar conciencia para poder uno mejorar tiene que ser consciente de lo que no es bueno. Entonces esa esa autoevaluación que a veces llega a ser extremista, enfermiza y no buena. Pero esa constante “lo puedo hacer mejor”, “lo estoy haciendo bien”, es tomar conciencia. Yo no puedo corregir algo si no soy consciente que lo estoy haciendo mal. Si le hablo al árbitro mal, si estoy comiendo mal. “No es que quiero tener un cuerpo sin grasa”. Ya, pero si no te paras a decir: “No estoy comiendo bien y tengo que cambiarlo”, es muy difícil que hagas esa adaptación. También utilizar los fracasos, las derrotas, las dificultades. No importa. Yo sigo y me esfuerzo. La disciplina, la perseverancia, estos atributos, hay más, pero yo los destacaría.
— ¿Qué cosas innovadoras ayudan a pensar o a recuperarse mejor hoy en día?
— Al final estamos viendo que lo básico es lo más eficiente: el sueño, la termoterapia, terapias de combinación de frío, calor, presoterapia, la de las botas, porque ayuda mucho con las piernas para evitar la congestión. Al final son los que más rigor científico tienen detrás. Luego, por ejemplo, la crioterapia es muy famosa, pero no tiene tanto soporte de la ciencia, hay una confusión brutal sobre la oxigenoterapia. Mucha gente está yendo a las cámaras hiperbáricas cuando son cámaras de oxígeno y los beneficios que tienen son completamente diferentes. Yo lo veo en las redes de una confusión brutal. Las cámaras de oxígeno lo que hacen es que respires más cantidad de oxígeno del que hay en el aire que nosotros respiramos. Respiras aproximadamente entre un 10 y 20% más de oxígeno.
¿Tiene beneficios? Sí ¿Muchos? No. ¿Por qué? Porque la diferencia con las otras cámaras que son de grado médico, que son estas más de cristal o da igual pueden ser rígidas que no puedes meterte con metales ni con el móvil es que presurizan la cámara. Entonces hay unos grados de presión, unos pascales por encima de tres que lo que hacen es que al haber más presión, tu propio oxígeno o las burbujas de oxígeno que tú respiras se hacen pequeñas por la presión. Entonces cuando tu organismo las puede absorber y llega a nivel celular. Las otras simplemente respiras un poco más de oxígeno. Son diferentes. El problema de la tecnología novedosa es que muchas veces no ha dado tiempo a estudiarla y la gente la utiliza por marketing. Entonces parte de mi trabajo es filtrar. Todo lo que tiene que ver con conocer cómo funciona tu sistema hormonal, el sistema insulínico, cómo respondes a los alimentos. Creo que por ahí iríamos.
— ¿Hay algunos de estos gadgets que sea el que vos más recomendás a tus deportistas, con el que viste cambios más grandes?
— A los deportistas les gustan mucho las botas de presoterapia porque son fáciles, te las puedes poner en casa, es asequible y sensación está muy bien. Yo creo mucho en la termoterapia. El calor y el frío tienen por la por la función termostática de nuestro cuerpo, actúan muy bien. Yo no solo pienso en los beneficios fisiológicos, también siempre considero mucho la mente. Tenemos nuestro sistema nervioso autónomo que tiene el sistema on de alerta huída que te activa y luego el sistema parasimpático que es el que te relajas. Entonces cuando yo quiero recuperar no solo tengo en cuenta la parte física o fisiológica. También tengo en cuenta la parte mental y el sistema nervioso. No es un gadget, pero una buena ducha de agua caliente te relaja ayuda a la vasodilatación. No que desprecies mucha agua, pero es un momento de relajación, vasodilatación. Una buena ducha de agua fría es vasocontracción te activa, te despierta. No es un gadget tecnológico, pero la termoterapia para mí es algo que ayuda muchísimo a manipular fisiológicamente y el estado de ánimo.
—Quiero volver a lo que mencionábamos sobre la mentalidad de un deportista, que en realidad aplica a todos: disfrutar del trabajo por el trabajo mismo, sin quedar atrapado en los resultados. Vos usás un lema en inglés, I love this game, una frase muy estadounidense para expresar eso: hacerlo por amor al oficio.
— Creo que lo que estás en el fondo diciendo es que tienes que disfrutar del proceso, tienes que disfrutar del camino que lo que haces en el día a día te guste. A muchos les apasiona lo que hacen, pero hay otros que no es apasionante cada día, no es apasionante despertarte temprano, coger un avión, dormir tarde, llegar a un hotel, comer de dining room. No todo es apasionante, pero en el fondo, lo que para esa persona puede ser apasionante es el momento del partido. Yo he hablado con un deportista español muy importante en este país, que ahora ya está retirado y me decía: “Lo que más echo de menos es la adrenalina del partido salir a la rueda, chocarnos los hombros. Ese momento de salir a la pista, las luces, la gente jugar y jugar el partido con mis compañeros”.
Y es top y a nivel económico no tendrá ningún problema. Pero era eso lo que echaba de menos. Y es el I love this Game. Lo que haces en el día a día. A pesar de que haya cosas que no habrá gestión que no te gusta hacer, habrá papeleo que no te gusta. Pero lo que haces en el día a día te tiene que dar esa satisfacción porque al final es lo que te van a llevar al resultado. Tienes que disfrutar el proceso, tienes que disfrutar de este juego.
—Hay un emprendedor Alex Hormozi, que dice que el verdadero premio es ir a trabajar todos los días y que no deberías esperar nada más. Si después llegan los resultados, genial. Pero lo importante es sacar el foco de las luces, la fama o el dinero y entender que todo cambia cuando el premio pasa a ser simplemente hacer tu trabajo cada día.
—Sí. Y muchas veces la gente lo que ve de los deportistas es cuando ya están arriba. Pero te aseguro que sufren mucho también por el camino. Vemos las luces, las estrellas vemos al deportista del momento, pero hay deportistas que están llegando y deportistas que se están yendo y en cada etapa puedes disfrutar del proceso, ¿sabes? Porque además son muy competitivos y quieren ganar. Pero yo lo digo muchas veces: se pierde mucho más de lo que se gana. Entonces si la mayoría la mayor de las veces o muchas veces pierdes. ¿Qué gracia tendría irte a tu casa perdiendo tanto? Pues es que quieres mejorar. Me fascina trabajar con gente así.
— En tu libro también citas una frase de Donald Rumsfeld en sus memorias Known and Unknown: “Hay incógnitas conocidas, cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay incógnitas desconocidas, cosas que no sabemos que no sabemos.”
— Es una frase complicada, pero es preciosa porque esto hace referencia a la toma de decisiones y a cómo nos dejamos influenciar por personas y en todo el tema de las predicciones. Hay cosas que sabemos. Nosotros sabemos que hay ciertas leyes de la física que funcionan así. Pero hay cosas que sabemos que no sabemos: cómo funciona esta ley, por ejemplo. Hace 20 años se pensaba que los carbohidratos eran la única importante fuente de energía para los deportistas y luego pasamos a demonizar los carbohidratos y luego vamos a pasar a otra cosa, entonces como no sabemos. Tomamos decisiones a veces basándonos en alguien en quien confiamos, alguien que nos influencie. Entonces ahí lo que quiero resaltar es el espíritu crítico. No te creas todo lo que te dicen porque no todo el mundo sabe todo por mucho prestigio, reconocimiento, por muy bien que se comuniquen porque hay grandes comunicadores. Como hay mucha gente que es muy buena comunicadora, aprovecha para enviar mensajes. Pero no son dogmas. Entonces utiliza tu espíritu crítico aunque no te vayas a poner a hacer una tesis doctoral de todo. Ten presente que lo que decides en este momento puede ser diferente en el futuro y no pasa nada. Está todo bien.
— Quiero terminar esta entrevista abriendo una última ventana que es dos conceptos: uno el de estar en tu zona y después hablas mucho de los rituales de que cada deportista encuentra su ritual. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo encontrarlo? ¿Para qué sirven?
— Mira esto es súper chulo porque escuché hace poco también a uno de tus invitados que hablaba de los rituales y no quedó bastante resaltado. Yo creo que es importante, muy importante los rituales porque nos ayudan a conseguir las metas que queremos y nos preparan mentalmente para lo que queremos. Entonces si tienes que hacer algo que es importante para ti ahora, ¿cómo vamos a preparar? El ritual es todo lo que viene antes que a ti te puede te pone a nivel físico, emocional y mental en la situación que a ti te ayuda a rendir. Yo pongo el ejemplo en los deportistas un deportista va a salir en la competición. ¿Qué hace la noche anterior? Pues cuida, se va a dormir antes, lo que desayuna por la mañana porque sabe que ese es el combustible que va a necesitar, cómo tiene la ropa preparada, qué música se pone, el trabajo de respiración, porque sabemos que la respiración ayuda a activarnos o ayuda a relajarnos o nos ayuda a enfocarnos. Entonces el ritual del deportista es para preparar ese evento, ¿qué voy a hacer antes para llegar en mi mejor momento posible?
Eso se puede relacionar con el estar en la zona o no estar en la zona no pasa tan habitual. Es un momento en el que todo fluye. Entonces estar en la zona lo viven. Es habitual que lo vivan deportistas o gente que se esfuerza físicamente creativos, artistas. ¿Por qué? Porque al final estar en la zona es estar hiper supra concentrado y enfocado. Y la propia tarea sólo requiere de ti estar enfocado. Entonces es cuando el tiempo pasa muy deprisa y la percepción del tiempo cambia, la percepción del esfuerzo cambia, y es algo muy buscado y cuando lo has vivido engancha mucho porque además está relacionado con todo tu tema hormonal, todo tu sistema nervioso. Por eso se repite esa práctica porque también se ancla esas sensaciones. Entonces es bloquear todo eso para estar en este momento presente. Por eso al principio es muy difícil meditar porque no estamos acostumbrados a tener el foco tan centrado. Pero luego, una vez que has meditado, sabes cómo llegar a ese estado de atención, engancha muchísimo. Porque es ese momento de paz de alguna manera.
— ¿Hay algo más que te gustaría compartirnos una recomendación, algo que en el último tiempo te llamó la atención y te dejó pensando?
— Yo lo que diría es que para cualquiera que esté escuchando esto y le interesa mejorar algo, ser su mejor versión, rendir mejor y organizarse la vida mejor, creo que es muy importante ser honesto con uno mismo y valorar qué es realmente qué es lo que realmente me importa. Empieza con ese ejercicio porque te va ayudar mucho más a todo lo que viene después. Dedicate tiempo a pensar, a escucharte, a reflexionar, buscar eso que quieres conseguir y ponerte a trabajar para ello.