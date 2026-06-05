Receta de mousse de chocolate con aceite de oliva, rápida y fácil

La receta de mousse de chocolate con aceite de oliva propone un postre rápido y fácil con textura aireada y cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma del chocolate derretido que despierta recuerdos de meriendas compartidas, risas y tardes de invierno frente a la ventana. La textura aireada de la mousse, tan suave que parece deshacerse en la boca, invita a cerrar los ojos y disfrutar cada cucharada.

La mousse de chocolate con aceite de oliva es una reversión moderna de un postre clásico, pensada para quienes buscan un sabor profundo y un cierre con un matiz distinto. El resultado combina el amargor del chocolate con una nota frutada y limpia que aporta el aceite de oliva extra virgen, sin competir con el cacao, sino que amplía su perfil.

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En muchos hogares argentinos, esta preparación aparece como broche de oro en cenas con amigos o celebraciones familiares, donde la simpleza y el detalle conviven en el mismo plato. No exige técnicas complejas ni utensilios especiales: alcanza con una buena materia prima, tiempos cortos y atención a los puntos básicos de la mousse, sobre todo en el batido de las claras.

Para lograr una textura estable, conviene elegir chocolate amargo de buena calidad y derretirlo con calor suave, sin que se queme. Una forma simple es colocarlo en un bowl resistente al calor y apoyarlo sobre una olla con agua caliente: el fondo del bowl no debe tocar el agua, y el vapor derrite el chocolate de manera pareja. También se puede usar microondas en tandas cortas, con pausas para mezclar, hasta que quede liso.

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Cuando el chocolate queda apenas tibio, se integra con el huevo y el aceite, y recién después se suman las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para no perder aire. Ese paso define la ligereza final. Una vez lista, la mousse se reparte en copas y se lleva a frío para que tome cuerpo.

Receta de mousse de chocolate con aceite de oliva

Se trata de una mousse ligera y aireada, donde el chocolate amargo se funde con el delicado sabor del aceite de oliva extra virgen. La preparación es rápida: solo requiere derretir el chocolate, mezclar con huevo y aceite, y montar claras a nieve para alcanzar esa textura inconfundible.

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La mousse de chocolate con aceite de oliva combina chocolate amargo y aceite de oliva extra virgen para lograr un sabor equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos (más 2 horas de frío)

Preparación activa: 15 minutos

Enfriado: 2 horas

Ingredientes

150 gr de chocolate amargo (mínimo 60% cacao)

3 huevos grandes (a temperatura ambiente)

50 gr de azúcar

1 pizca de sal

40 ml de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer mousse de chocolate con aceite de oliva, paso a paso

Derretir el chocolate a baño María o en microondas (potencia baja, removiendo cada 20 segundos). Dejarlo entibiar. Separar las yemas de las claras con mucho cuidado. Batir las yemas junto con la mitad del azúcar y la esencia de vainilla hasta que estén bien cremosas. Incorporar el aceite de oliva de a poco a las yemas batidas, mezclando hasta integrar bien. Sumar el chocolate derretido (ya tibio) a la mezcla de yemas y aceite, batiendo hasta lograr una crema homogénea. Batir las claras a nieve con la pizca de sal. Añadr el resto del azúcar en forma de lluvia y continuar batiendo hasta lograr picos firmes. Unir las claras a la mezcla de chocolate en 3 partes, con movimientos envolventes y suaves para no perder aire. Distribuir la mousse en copas o compoteras y llevar a la heladera por lo menos 2 horas antes de servir.

Consejo clave: Asegurarse de que el chocolate no esté caliente al mezclar con las yemas, para que no se cocinen.

La preparación de esta mousse de chocolate no exige técnicas complejas ni utensilios especiales y se apoya en el batido de las claras (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 23 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera (recipiente tapado), se conserva hasta 3 días. No es recomendable freezar, ya que la textura pierde aire y se torna granulada.