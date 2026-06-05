Tendencias

Receta de mousse de chocolate con aceite de oliva, rápida y fácil

Una alternativa para un postre aireado y cremoso, con cacao intenso y un cierre más equilibrado

Guardar
Google icon
Primer plano de mousse de chocolate oscuro en un cuenco de vidrio, con textura aireada, rociada con aceite de oliva, escamas de sal y virutas de chocolate.
La receta de mousse de chocolate con aceite de oliva propone un postre rápido y fácil con textura aireada y cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma del chocolate derretido que despierta recuerdos de meriendas compartidas, risas y tardes de invierno frente a la ventana. La textura aireada de la mousse, tan suave que parece deshacerse en la boca, invita a cerrar los ojos y disfrutar cada cucharada.

La mousse de chocolate con aceite de oliva es una reversión moderna de un postre clásico, pensada para quienes buscan un sabor profundo y un cierre con un matiz distinto. El resultado combina el amargor del chocolate con una nota frutada y limpia que aporta el aceite de oliva extra virgen, sin competir con el cacao, sino que amplía su perfil.

PUBLICIDAD

En muchos hogares argentinos, esta preparación aparece como broche de oro en cenas con amigos o celebraciones familiares, donde la simpleza y el detalle conviven en el mismo plato. No exige técnicas complejas ni utensilios especiales: alcanza con una buena materia prima, tiempos cortos y atención a los puntos básicos de la mousse, sobre todo en el batido de las claras.

Para lograr una textura estable, conviene elegir chocolate amargo de buena calidad y derretirlo con calor suave, sin que se queme. Una forma simple es colocarlo en un bowl resistente al calor y apoyarlo sobre una olla con agua caliente: el fondo del bowl no debe tocar el agua, y el vapor derrite el chocolate de manera pareja. También se puede usar microondas en tandas cortas, con pausas para mezclar, hasta que quede liso.

PUBLICIDAD

Cuando el chocolate queda apenas tibio, se integra con el huevo y el aceite, y recién después se suman las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para no perder aire. Ese paso define la ligereza final. Una vez lista, la mousse se reparte en copas y se lleva a frío para que tome cuerpo.

Receta de mousse de chocolate con aceite de oliva

Se trata de una mousse ligera y aireada, donde el chocolate amargo se funde con el delicado sabor del aceite de oliva extra virgen. La preparación es rápida: solo requiere derretir el chocolate, mezclar con huevo y aceite, y montar claras a nieve para alcanzar esa textura inconfundible.

Primer plano de mousse de chocolate oscuro en un cuenco de vidrio, con un chorro de aceite de oliva, escamas de sal y virutas de chocolate encima.
La mousse de chocolate con aceite de oliva combina chocolate amargo y aceite de oliva extra virgen para lograr un sabor equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos (más 2 horas de frío)

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Enfriado: 2 horas

Ingredientes

  • 150 gr de chocolate amargo (mínimo 60% cacao)
  • 3 huevos grandes (a temperatura ambiente)
  • 50 gr de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 40 ml de aceite de oliva extra virgen
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer mousse de chocolate con aceite de oliva, paso a paso

  1. Derretir el chocolate a baño María o en microondas (potencia baja, removiendo cada 20 segundos). Dejarlo entibiar.
  2. Separar las yemas de las claras con mucho cuidado.
  3. Batir las yemas junto con la mitad del azúcar y la esencia de vainilla hasta que estén bien cremosas.
  4. Incorporar el aceite de oliva de a poco a las yemas batidas, mezclando hasta integrar bien.
  5. Sumar el chocolate derretido (ya tibio) a la mezcla de yemas y aceite, batiendo hasta lograr una crema homogénea.
  6. Batir las claras a nieve con la pizca de sal. Añadr el resto del azúcar en forma de lluvia y continuar batiendo hasta lograr picos firmes.
  7. Unir las claras a la mezcla de chocolate en 3 partes, con movimientos envolventes y suaves para no perder aire.
  8. Distribuir la mousse en copas o compoteras y llevar a la heladera por lo menos 2 horas antes de servir.

Consejo clave: Asegurarse de que el chocolate no esté caliente al mezclar con las yemas, para que no se cocinen.

Vista cenital de dos copas de mousse de chocolate. Una con aceite de oliva y sal marina, con virutas de chocolate, cuchara y servilleta sobre tabla oscura.
La preparación de esta mousse de chocolate no exige técnicas complejas ni utensilios especiales y se apoya en el batido de las claras (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera (recipiente tapado), se conserva hasta 3 días. No es recomendable freezar, ya que la textura pierde aire y se torna granulada.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPostresNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El vestido de plumas que Dua Lipa lució junto a Callum Turner en su boda de tres días en Sicilia

La unión de la cantante y el actor británico arrancó en Palermo con un look nupcial que fusionó moda, historia y sofisticación, y consolidó a la pareja como referente de estilo

El vestido de plumas que Dua Lipa lució junto a Callum Turner en su boda de tres días en Sicilia

5 trucos fáciles para limpiar el inodoro y asegurarse de quitar todas las bacterias

Un repaso por mezclas caseras y hábitos útiles para reducir microbios, remover sarro y evitar que la descarga expulse partículas al aire del baño familiar

5 trucos fáciles para limpiar el inodoro y asegurarse de quitar todas las bacterias

La razón por la que una sala pequeña puede verse amplia sin necesidad de hacer reformas

Especialistas en interiorismo coinciden en que la clave está en una base clara, luces bien ubicadas, cortinas largas y piezas ligeras, además de reflejos y suelos continuos que cambian la percepción del espacio

La razón por la que una sala pequeña puede verse amplia sin necesidad de hacer reformas

10 tonos recomendados para lograr un dormitorio propicio para el descanso

Especialistas en diseño sugieren una paleta compuesta por gamas frías, empolvadas y neutras, que favorecen la armonía, el confort visual y el equilibrio emocional en el ambiente nocturno

10 tonos recomendados para lograr un dormitorio propicio para el descanso

Por primera vez, editan genes de embriones humanos con precisión pero admiten que aún queda mucho por resolver

Científicos de República Checa, Estados Unidos y Corea del Sur lograron modificar el ADN sin provocar los daños cromosómicos graves que frenaron investigaciones anteriores. Por qué el estudio, aún en revisión, puede reactivar el debate sobre los límites éticos de la edición genética

Por primera vez, editan genes de embriones humanos con precisión pero admiten que aún queda mucho por resolver

DEPORTES

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

TELESHOW

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Fito Páez despidió al Indio Solari con un recuerdo que marcó su vida para siempre: “Hoy murió un chamán”

La palabra de Víctor Hugo Morales al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Un pensador en la vida de la música”

El último ritual del Indio Solari: así fue el recital que cambió para siempre a Olavarría

La muerte del Indio Solari: incidentes entre la policía y un grupo de fanáticos en Plaza de Mayo

INFOBAE AMÉRICA

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

Qué es la bacteria “carnívora” detectada en Florida: cuáles son sus principales riesgos y cómo prevenir el contagio

Buscan endurecer las reglas para operar albergues de protección infantil en Panamá