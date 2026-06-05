El vestido de plumas que Dua Lipa lució junto a Callum Turner en su boda de tres días en Sicilia

Dua Lipa y Callum Turner eligieron Sicilia para celebrar su boda tras una ceremonia civil en Londres (Photo © 2026 Backgrid UK/The Grosby Group)

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner eligieron Sicilia -la isla más grande del Mediterráneo- para abrir un nuevo capítulo en su historia, una relación que comenzó en los primeros días de 2024 y que el 31 de mayo sellaron con una ceremonia civil en Londres. Apenas unos días después, Palermo -su capital- se transformó en escenario de una boda de tres días, con invitados de la industria musical y cinematográfica y una agenda que incluyó cócteles, recorridos por palacios históricos y celebraciones privadas. En medio de un enorme despliegue internacional, una prenda acaparó todas las miradas: el vestido de Bottega Veneta que la artista británica de 30 años lució en el primer día de festejos.

El evento reunió a invitados destacados de la industria musical y cinematográfica (Photo © 2026 Backgrid UK/The Grosby Group)

El vestido de Bottega Veneta: silueta sirena y detalles de plumas

Dua Lipa apostó por un diseño que se desmarcó de los cánones tradicionales. El vestido, confeccionado en un tono marfil, resaltó la figura de la cantante a través de una silueta sirena ceñida, un escote profundo y una espalda completamente descubierta. El tejido texturizado aportó una dimensión visual única, sin recurrir a adornos excesivos.

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El vestido de Bottega Veneta que lució Dua Lipa acaparó la atención durante el primer día de festejos (Photo © 2026 Backgrid UK/The Grosby Group)

El foco del diseño se concentró en la parte inferior de la falda, donde una explosión de plumas y flecos proporcionó volumen y movimiento a cada paso. Este recurso, frecuente en colecciones de alta costura, consolidó la prenda como una declaración de estilo en el contexto de una celebración nupcial en Sicilia.

La intérprete del éxito “Houdini” complementó el conjunto con una cartera blanca decorada con plumas, joyas brillantes y un reloj Bulgari. El estilismo se completó con cabello suelto, lacio y raya al medio, una elección minimalista que permitió que toda la atención se concentrara en el vestido.

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Una boda de tres días en Sicilia: invitados, locaciones y agenda

Más de 300 invitados asistieron al evento, entre ellos Charli XCX, Joe Alwyn y Grace Gummer Photo (© 2026 Backgrid UK/The Grosby Group)

El fin de semana en Sicilia reunió a cerca de 300 invitados con nombres como Charli XCX, Joe Alwyn, George Daniel y Grace Gummer entre los asistentes confirmados. Las primeras actividades incluyeron un cóctel de bienvenida en la Galleria d’Arte Moderna y el Palazzo Gangi, espacios emblemáticos de Palermo. Las celebraciones continuarían en la Villa Valguarnera de Bagheria, una residencia barroca que ha sido escenario de producciones internacionales.

Las imágenes difundidas mostraron a la pareja llegando acompañada por seguridad privada y rodeada de familiares y amigos. La presencia de figuras de la moda como Simon Porte Jacquemus y Donatella Versace, fueron cruciales ya que son quienes habrían estado involucrados en la selección de los distintos looks de la cantante para el fin de semana.

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De Londres a Sicilia

El romance entre Dua Lipa, de 30 años, y el actor británico Callum Turner, de 36, se hizo público a mediados de 2024 y rápidamente atrajo la atención internacional. Su historia comenzó en The River Cafe de Londres, donde fueron presentados por la cofundadora del restaurante, Ruth Rogers. Aunque el primer encuentro fue breve, un año después coincidieron nuevamente en Los Ángeles durante una cena con amigos. En esa ocasión, descubrieron que ambos estaban leyendo la novela Trust de Hernán Díaz, un detalle que marcó el inicio de una conexión personal más profunda, según relató la cantante en una entrevista con British Vogue.

El romance entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó en 2024 y atrajo la atención internacional (Foto: Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Los rumores de un vínculo sentimental surgieron en enero de 2024, cuando fueron vistos bailando juntos en la fiesta posterior al estreno de la serie Masters of the Air, protagonizada por Turner. Poco después, la pareja fue captada en varias salidas en Los Ángeles y Santa Mónica, donde manifestaron gestos de cariño en público. El 13 de mayo de ese año, Dua Lipa confirmó la relación al compartir una foto con Turner en su cuenta de Instagram. A partir de entonces, ambos comenzaron a aparecer juntos en alfombras rojas, festivales y eventos internacionales, consolidando su imagen como una de las parejas más observadas del espectáculo. En julio, asistieron juntos al festival Sunny Hill en Kosovo, y en diciembre compartieron celebraciones navideñas familiares.

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Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio civil el 31 de mayo en Londres

El 31 de mayo de 2026, la pareja formalizó su vínculo en una ceremonia civil en el Old Marylebone Town Hall de Londres, a la que asistieron familiares y un reducido grupo de amigos. Para ese evento, la cantante eligió un conjunto de Schiaparelli Couture, mientras que Turner vistió un traje azul marino. El anillo de compromiso fue diseñado por el propio actor con la ayuda de allegados de la artista, según declaró Lipa. La confirmación del compromiso llegó en junio de 2025, tras meses de especulación alimentada por imágenes de la cantante luciendo un diamante en su mano izquierda.

Tras la boda civil, la pareja paseó por Palermo y protagonizó una cobertura mediática internacional (REUTERS/Igor Petyx)

Pocos días después de la boda civil, la pareja viajó a Italia y fue vista paseando por Palermo antes del inicio oficial de las celebraciones, luciendo atuendos de estilo veraniego y relajado. El itinerario en Sicilia incluyó varias actividades privadas y una cobertura mediática internacional, marcada por la presencia de figuras relevantes tanto de la música como de la moda. Las celebraciones se extendieron durante tres días y concentraron la atención de los medios en cada detalle, desde los invitados hasta los cambios de vestuario de la cantante.

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