Tendencias

Lo que el cine revela sobre el cerebro: así reacciona ante el dolor ajeno en la pantalla, según un estudio

Un equipo internacional identificó los mecanismos invisibles responsables de las respuestas táctiles al presenciar escenas ficticias. Cómo este hallazgo abre nuevas vías para estudiar procesos sensoriales y mejorar tratamientos

Guardar
El cerebro humano simula sensaciones
El cerebro humano simula sensaciones táctiles al ver escenas de dolor o contacto físico en películas, según un estudio de la University of Reading (Imagen Ilutrativa Infobae)

Ver una escena de dolor o contacto físico en una película puede provocar una reacción física inmediata en el espectador, como si experimentara la sensación en su propio cuerpo. Esta respuesta, que había desconcertado a la comunidad científica, fue explicada por un estudio internacional liderado por la University of Reading.

La investigación, publicada en la revista Nature, revela que el cerebro humano simula sensaciones táctiles al observar situaciones de contacto o dolor en la pantalla, activando regiones cerebrales asociadas al tacto, aunque no exista un estímulo físico real.

El cerebro traduce la vista en sensaciones táctiles

El hallazgo principal, atribuido a la University of Reading, demuestra que las áreas cerebrales vinculadas al procesamiento visual también están organizadas según un “mapa” corporal. Esto permite que lo que una persona ve se traduzca en ecos de sensaciones táctiles.

De acuerdo con el equipo científico, que incluyó a expertos de la Free University Amsterdam y de Minnesota, el cerebro no solo observa, sino que recrea internamente lo que percibe, generando una experiencia sensorial simulada.

La investigación publicada en Nature
La investigación publicada en Nature revela que las áreas cerebrales visuales activan mapas corporales al observar situaciones de dolor en la pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Nicholas Hedger, autor principal del estudio y miembro del Centro de Neurociencia Integrativa y Neurodinámica de la University of Reading, explicó: “Cuando ves a alguien siendo cosquilleado o lastimado, las áreas del cerebro que procesan el tacto se activan en patrones que coinciden con la parte del cuerpo involucrada. Tu cerebro mapea lo que ves sobre tu propio cuerpo, ‘simulando’ una sensación táctil, aunque no haya ocurrido nada físico contigo”.

Hedger añadió que esta interacción entre los sentidos funciona en ambos sentidos: “Por ejemplo, cuando te desplazas al baño en la oscuridad, las sensaciones táctiles ayudan a tu sistema visual a crear un mapa interno de dónde están las cosas, incluso con una entrada visual mínima. Este ‘relleno’ refleja la cooperación de nuestros sentidos para generar una imagen coherente del mundo”.

Mapas corporales en el sistema visual

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de la University of Reading desarrolló métodos innovadores para analizar la actividad cerebral de 174 personas mientras veían películas como “The Social Network” e “Inception”. Los resultados mostraron que las regiones cerebrales consideradas tradicionalmente como visuales presentaban patrones que reflejaban sensaciones en el propio cuerpo del espectador, no solo lo que aparecía en pantalla.

Nuevos métodos permiten medir la
Nuevos métodos permiten medir la sensibilidad sensorial cerebral mientras una persona observa una película, facilitando el diagnóstico de trastornos neurosensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas áreas visuales contenían “mapas” corporales similares a los que existen en las zonas cerebrales dedicadas al tacto, lo que sugiere que la maquinaria cerebral para procesar el tacto está integrada en el sistema visual.

El estudio identificó dos formas en que estos mapas corporales se alinean con la información visual. En las regiones dorsales del sistema visual, los mapas corporales coinciden con la ubicación de los objetos en el campo de visión: las áreas cerebrales sintonizadas con las sensaciones de los pies también lo están con las partes inferiores de la escena visual, mientras que las áreas asociadas al rostro se corresponden con las partes superiores.

En las regiones ventrales, los mapas corporales reflejan la parte del cuerpo que se observa, sin importar su posición en la escena. Según el equipo de la University of Reading, el sistema visual está profundamente conectado con el sentido del tacto, mapeando lo que se observa sobre las coordenadas del propio cuerpo.

Implicaciones clínicas y futuras aplicaciones

La posibilidad de analizar la
La posibilidad de analizar la percepción táctil a través de estímulos visuales abre nuevas vías para la investigación clínica y la medicina neurosensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la explicación neurocientífica, la University of Reading señala el potencial impacto clínico de este descubrimiento. El Dr. Hedger indicó: “Este hallazgo podría transformar nuestra comprensión de condiciones como el autismo”. Diversas teorías sostienen que la simulación interna de lo que vemos ayuda a comprender las experiencias ajenas, y estos procesos podrían funcionar de manera diferente en personas autistas.

Por otra parte, los métodos tradicionales para evaluar la sensibilidad sensorial suelen ser agotadores, especialmente para niños o personas con condiciones clínicas. Ahora, gracias a este avance, es posible medir estos mecanismos cerebrales mientras una persona simplemente observa una película, lo que abre nuevas vías para la investigación y el diagnóstico.

La posibilidad de analizar la actividad cerebral relacionada con la percepción táctil a través de estímulos visuales representa, según la University of Reading, una herramienta innovadora para la ciencia y la medicina. Este enfoque ofrece el potencial de facilitar el estudio y la detección de trastornos neurosensoriales de manera menos invasiva y más accesible.

Temas Relacionados

University of ReadingCerebro humanoPercepción táctilSimulación sensorialActividad cerebralTrastornos neurosensorialesNewsroom BUE

Últimas Noticias

A 20 años del primer trasplante de cara: entre la innovación y los desafíos pendientes de la ciencia

En 2005 el mundo se sorprendió ante el procedimiento facial realizado en Francia a Isabelle Dinoire. Dos décadas después, la cirugía que prometía devolver la normalidad a vidas marcadas por la tragedia sigue generando interrogantes

A 20 años del primer

Cómo es el nanopapel bacteriano que desarrollaron científicos del CONICET para restaurar documentos históricos

Dos expertos que trabajaron en la investigación dijeron a Infobae en Vivo que este material puede transformar la restauración documental, ya que permite recuperar tesoros antiguos y preservar el patrimonio cultural nacional

Cómo es el nanopapel bacteriano

Marina Charpentier sobre las adicciones y el impacto en la salud mental: “Todos estamos en peligro ante el avance del consumo”

En Infobae en Vivo, la directora del Grupo Familia Esperanza y madre del músico Chano, remarcó la necesidad de políticas públicas, empatía y redes de apoyo para quienes atraviesan esta situación

Marina Charpentier sobre las adicciones

Descubren que una práctica simple puede mejorar sin medicamentos el dolor crónico en la mandíbula

Un ensayo clínico aleatorizado en la Universidad de São Paulo mostró una mejora significativa y mayor regulación emocional en pacientes tratados con un enfoque integral no farmacológico

Descubren que una práctica simple

Alerta por sarampión: así fue el recorrido de los turistas contagiados que circularon por el país en micros de larga distancia

El trayecto de la familia no vacunada, y que cursaba la infección viral, incluyó CABA y localidades de siete provincias. El Ministerio de Salud de la Nación activó un operativo de vigilancia epidemiológica

Alerta por sarampión: así fue
DEPORTES
“Me quedé sin dinero y

“Me quedé sin dinero y pedí un crédito de USD 60.000”: la historia desconocida de Pedro Cachin y una impactante confesión sobre su retiro

Nueve años de la gloria en Zagreb: la aventura que llevó a Argentina a su primera Copa Davis

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

TELESHOW
Alfa sorprendió en Cuestión de

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

INFOBAE AMÉRICA

Francia reafirmó su rechazo al

Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ante votaciones clave en Bruselas

“Ficha de los 10 minutos”: la herramienta que empodera a las familias peruanas en la lucha contra el dengue

Alemania registró 850 incursiones de drones en lo que va del año

Rodrigo Paz inicia su gestión con una imagen positiva de 51%: es el mejor posicionado de Sudamérica

Daniel Noboa anunció un viaje oficial a Estados Unidos pero luego aclaró que será de índole “personal”