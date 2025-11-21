Tendencias

Receta de cheesecake de durazno sin horno, rápida y fácil

Si se busca un postre fresco y delicioso que no requiera horno, esta tarta cremosa es la opción ideal. Frutal y muy simple de preparar, es perfecta para sorprender en cualquier ocasión con un sabor irresistible

Guardar
La receta de cheesecake de
La receta de cheesecake de durazno sin horno ofrece una opción fácil y rápida para postres frescos en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake, o tarta de queso, es un postre de origen europeo que fue adoptado y reinventado en muchísimos países. En Argentina, las versiones sin horno han cobrado gran popularidad, gracias a su practicidad y frescura para los días calurosos.

Incorporar duraznos en almíbar es un clásico nacional, ya que esta fruta es protagonista en postres de verano y aporta un dulzor especial, además de ese color vibrante que alegra cualquier mesa. Bien frío, este cheesecake es el broche de oro para cualquier comida y queda espectacular acompañado de un toque extra de crema o frutas frescas.

Receta de cheesecake de durazno sin horno

El cheesecake de durazno sin horno se prepara a partir de una base crocante de galletitas, un relleno suave y cremoso hecho con queso crema, y una cobertura tentadora de duraznos en almíbar. Se arma en capas y luego se refrigera, permitiendo que tome cuerpo y cada bocado sea una explosión de sabor y frescura. Es una receta ideal para quienes quieren lucirse sin invertir mucho tiempo en la cocina ni procedimientos complicados.

El cheesecake de durazno admite
El cheesecake de durazno admite variantes como la incorporación de gelatina para mayor firmeza o el uso de otras frutas (captura de video)

La facilidad de esta receta radica en que no requiere horneado: con solo unos pocos pasos, cualquier persona puede lograr un postre de pastelería para sorprender, incluso si es principiante. Además, admite variantes: se puede agregar gelatina para una textura más firme, mezclar la crema con yogur para más ligereza, o utilizar otras frutas en lugar de duraznos.

Tiempo de preparación

La preparación total de este cheesecake de durazno sin horno lleva aproximadamente 20 minutos de trabajo activo y unas 2 horas mínimas de refrigeración para que tome la textura adecuada.

  • Base de galletitas: 5 minutos.
  • Relleno: 10 minutos.
  • Armado y decoración: 5 minutos.
  • Reposo en la heladera: mínimo 2 horas, idealmente 4 horas.

Ingredientes

  • 200 g de galletitas tipo María o vainilla.
  • 80 g de manteca derretida.
  • 400 g de queso crema (tipo Philadelphia o similar).
  • 200 ml de crema de leche (nata para montar).
  • 100 g de azúcar impalpable (glas).
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) – opcional para más firmeza.
  • 1 lata de duraznos en almíbar (800 g aprox).
  • 2 cucharadas del almíbar de los duraznos.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
Esta receta de tarta de
Esta receta de tarta de queso sin horno requiere solo 20 minutos de preparación activa y un mínimo de 2 horas de refrigeración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cheesecake de durazno sin horno, paso a paso

  1. Triturar las galletitas hasta obtener un polvo grueso y mezclarlas con la manteca derretida.
  2. Forrar la base de un molde desmontable de 22 cm con la mezcla de galletitas, presionando bien y llevar a la heladera 10 minutos.
  3. En un bol, batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y el jugo de limón.
  4. (Opcional) Hidratar la gelatina sin sabor en 2 cucharadas de agua fría, dejar que esponje y luego disolverla 20 segundos en microondas. Dejar entibiar.
  5. Montar la crema de leche (nata) hasta que tome cuerpo e incorporarla suavemente a la mezcla de queso.
  6. Si se usa gelatina, mezclarla al relleno.
  7. Cortar la mitad de los duraznos en cubos pequeños e integrarlos a la crema.
  8. Volcar la preparación sobre la base de galletitas y emparejar la superficie.
  9. Llevar a la heladera mínimo 2 horas, hasta que la tarta esté firme.
  10. Decorar con láminas de durazno sobre la superficie, pintando con un poco de almíbar para brillo extra.
Cada porción de cheesecake de
Cada porción de cheesecake de durazno sin horno aporta aproximadamente 340 calorías y 20 gramos de grasa (captura de video)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el cheesecake de durazno sin horno rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 340
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 11 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Azúcares: 22 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cheesecake de durazno sin horno se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien cubierto para que mantenga su frescura y sabor.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPasteleríaNwsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

El falso carré de Pampita: cómo es la técnica detrás del look, según su estilista

Un método innovador transformó la imagen de la conductora y desató una ola de comentarios en redes. Zacarías Guedes contó a Infobae el paso a paso

El falso carré de Pampita:

Matemática y engaño: cómo fue la escena de estafa más sutil del cine argentino

En Nueve Reinas, el truco financiero logró confundir incluso a quienes manejan dinero a diario

Matemática y engaño: cómo fue

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

Investigadores británicos desarrollaron una fórmula basada en queratina capaz de crear una barrera protectora sobre la superficie, restaurar la función original del diente y reducir la sensibilidad

Cómo funciona la innovadora pasta

Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, conquista Nueva York y revive el legado familiar

La hija de la modelo causó impacto en redes sociales por su increíble parecido y por su forma de vestir en su cumpleaños en Nueva York

Clementine Vaughn, la hija de

Cuando las manos frías no se relacionan con el clima: qué es el síndrome de Raynaud y cómo controlarlo

Este fenómeno, frecuente en mujeres jóvenes, puede esconder un desorden circulatorio más allá de la temperatura ambiente. Qué signos tener en cuenta y cómo mejorar el bienestar en la vida diaria, según expertos de Mayo Clinic

Cuando las manos frías no
DEPORTES
La joya del fútbol argentino

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El balance de Javier Frana tras la eliminación en la Copa Davis: “Perdimos una serie, pero ganamos muchas otras cosas”

Franco Colapinto declaró quién es su favorito para ser campeón de la Fórmula 1 entre Verstappen, Norris y Piastri

Nuevo capítulo en el juicio del Crashgate que mantiene en vilo a la F1: la ilusión de Felipe Massa con el título de 2008

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Migue Granados contó el sencillo

Migue Granados contó el sencillo método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos: “Estoy en plan bajar de peso”

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity

La conmovedora foto de Nicolás Vázquez en Nueva York para recordar a su hermano Santiago: “El mismo amor”

Así fue el paso de Ibai Llanos por Rosario: del mejor asado de su vida al colegio de Messi

Lissa Vera se sinceró sobre el conflicto interno de Bandana: “Los códigos se están empezando a romper”

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto en el centro

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”