Receta de cheesecake de durazno sin horno, rápida y fácil

La receta de cheesecake de durazno sin horno ofrece una opción fácil y rápida para postres frescos en verano

El cheesecake, o tarta de queso, es un postre de origen europeo que fue adoptado y reinventado en muchísimos países. En Argentina, las versiones sin horno han cobrado gran popularidad, gracias a su practicidad y frescura para los días calurosos.

Incorporar duraznos en almíbar es un clásico nacional, ya que esta fruta es protagonista en postres de verano y aporta un dulzor especial, además de ese color vibrante que alegra cualquier mesa. Bien frío, este cheesecake es el broche de oro para cualquier comida y queda espectacular acompañado de un toque extra de crema o frutas frescas.

Receta de cheesecake de durazno sin horno

El cheesecake de durazno sin horno se prepara a partir de una base crocante de galletitas, un relleno suave y cremoso hecho con queso crema, y una cobertura tentadora de duraznos en almíbar. Se arma en capas y luego se refrigera, permitiendo que tome cuerpo y cada bocado sea una explosión de sabor y frescura. Es una receta ideal para quienes quieren lucirse sin invertir mucho tiempo en la cocina ni procedimientos complicados.

El cheesecake de durazno admite variantes como la incorporación de gelatina para mayor firmeza o el uso de otras frutas

La facilidad de esta receta radica en que no requiere horneado: con solo unos pocos pasos, cualquier persona puede lograr un postre de pastelería para sorprender, incluso si es principiante. Además, admite variantes: se puede agregar gelatina para una textura más firme, mezclar la crema con yogur para más ligereza, o utilizar otras frutas en lugar de duraznos.

Tiempo de preparación

La preparación total de este cheesecake de durazno sin horno lleva aproximadamente 20 minutos de trabajo activo y unas 2 horas mínimas de refrigeración para que tome la textura adecuada.

Base de galletitas: 5 minutos.

Relleno: 10 minutos.

Armado y decoración: 5 minutos.

Reposo en la heladera: mínimo 2 horas, idealmente 4 horas.

Ingredientes

200 g de galletitas tipo María o vainilla.

80 g de manteca derretida.

400 g de queso crema (tipo Philadelphia o similar).

200 ml de crema de leche (nata para montar).

100 g de azúcar impalpable (glas).

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) – opcional para más firmeza.

1 lata de duraznos en almíbar (800 g aprox).

2 cucharadas del almíbar de los duraznos.

1 cucharada de jugo de limón.

Esta receta de tarta de queso sin horno requiere solo 20 minutos de preparación activa y un mínimo de 2 horas de refrigeración

Cómo hacer cheesecake de durazno sin horno, paso a paso

Triturar las galletitas hasta obtener un polvo grueso y mezclarlas con la manteca derretida. Forrar la base de un molde desmontable de 22 cm con la mezcla de galletitas, presionando bien y llevar a la heladera 10 minutos. En un bol, batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y el jugo de limón. (Opcional) Hidratar la gelatina sin sabor en 2 cucharadas de agua fría, dejar que esponje y luego disolverla 20 segundos en microondas. Dejar entibiar. Montar la crema de leche (nata) hasta que tome cuerpo e incorporarla suavemente a la mezcla de queso. Si se usa gelatina, mezclarla al relleno. Cortar la mitad de los duraznos en cubos pequeños e integrarlos a la crema. Volcar la preparación sobre la base de galletitas y emparejar la superficie. Llevar a la heladera mínimo 2 horas, hasta que la tarta esté firme. Decorar con láminas de durazno sobre la superficie, pintando con un poco de almíbar para brillo extra.

Cada porción de cheesecake de durazno sin horno aporta aproximadamente 340 calorías y 20 gramos de grasa

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el cheesecake de durazno sin horno rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 340

Grasas: 20 g

Grasas saturadas: 11 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cheesecake de durazno sin horno se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien cubierto para que mantenga su frescura y sabor.