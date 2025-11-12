Tendencias

Repetir looks está de moda: cuatro figuras que optan por reutilizar sus prendas

Celebridades como Kate Middleton y Jane Fonda promueven el lujo responsable y el compromiso ambiental

La tendencia de reutilizar prendas
La tendencia de reutilizar prendas cobra fuerza entre figuras del espectáculo y la realeza

La reutilización de prendas en eventos de alto perfil refleja el cambio en la percepción global sobre la moda y el consumo responsable y la sustentabilidad. Figuras de la realeza y el espectáculo ahora optan, de forma deliberada, por repetir looks.

Reutilizar prendas, también denominado “reciclar looks”, consiste en llevar la misma ropa en distintas ocasiones, a veces con mínimos cambios en los accesorios o el peinado.

Este gesto, lejos de asociarse con falta de novedad, expresa una postura activa frente al desperdicio en la industria textil y el impacto ambiental que genera la moda de consumo rápido. Cuando celebridades y miembros de la realeza, como Kate Middleton, Cate Blanchet, Jane Fonda y la reina Letizia, cuya imagen tiene alcance global, repiten atuendo el mensaje es claro: la elegancia también se podría asociar con responsabilidad y liderazgo cultural.

A continuación, estos son cuatro casos emblemáticos de mujeres que, durante años, optaron por la reutilización, posicionando el reciclaje de looks como una práctica capaz de marcar tendencia y lanzar mensajes de gran impacto.

1- Cate Blanchett y su colaboración con EcoAge

La alianza de Cate Blanchett
La alianza de Cate Blanchett con EcoAge destaca la importancia del consumo responsable en la industria textil

Cate Blanchett, referente de elegancia y defensora de la sostenibilidad, reutilizó un vestido de encaje negro de Armani Privé. Estrenó la pieza en los Globos de Oro de 2014 y, tiempo después, la eligió nuevamente para la inauguración del Festival de Cannes de 2018.

En esa ocasión, su elección formó parte de una alianza con EcoAge, plataforma enfocada en evidenciar el desperdicio de conservar prendas exclusivas en el armario.

El vestido destaca por su silueta ajustada, detalles geométricos y falda amplia, complementado por un moño bajo, pendientes largos y sandalias negras. Blanchett subrayó la necesidad de cuestionar la obligación de estrenar vestuario en cada evento y propuso una visión estética y ética desde la alfombra roja.

2- La reina Letizia y la repetición de su vestido Massimo Dutti

Kate Middleton, Jane Fonda y
Kate Middleton, Jane Fonda y la reina Letizia confirman que repetir vestuario transmite elegancia y conciencia ecológica

La reina Letizia de España se consolidó como embajadora de la reutilización de prendas eligiendo un vestido rojo cherry de Massimo Dutti en varios compromisos institucionales, entre ellos la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el Palacio Real de El Pardo.

Este vestido midi de cuello elevado, manga larga, cintura ajustada y escote lágrima ha estado presente en al menos seis eventos desde 2021.

Su diseño sobrio y la versatilidad de su color han brillado en diferentes contextos, siempre acompañado de estilismos discretos. El modelo, inicialmente valorado en USD 181, se convirtió en símbolo de versatilidad y elegancia atemporal.

3- Kate Middleton y la adaptación de su vestido Alexander McQueen

Los vestidos icónicos de grandes
Los vestidos icónicos de grandes eventos vuelven a brillar con pequeños cambios y nuevos estilos

La princesa de Gales, Kate Middleton, demuestra cómo un solo atuendo puede revitalizarse para distintos eventos. Eligió un vestido blanco de larga longitud con aplicaciones doradas de Alexander McQueen, que fue estrenado durante una cena oficial en Malasia y adaptado años después para los Premios Bafta 2020.

Cambios en las mangas y en los accesorios transformaron la apariencia general de la prenda. Middleton lo combinó con collar corto, pendientes, clutch metálico y peinado recogido, confirmando el potencial de un buen diseño para trascender tendencias y enviar un mensaje de originalidad y moderación.

4- Jane Fonda y su vestido Elie Saab como declaración ecológica

Jane Fonda utiliza su presencia
Jane Fonda utiliza su presencia internacional para promover el reciclaje de ropa como declaración ecológica

La actriz y activista Jane Fonda utilizó su visibilidad para abogar por el consumo responsable de moda y el cuidado ambiental. Reapareció con su vestido burdeos con apliques de Elie Saab primero en el Festival de Cannes 2014 y después en los premios SAG, donde recibió el Life Achievement Award, y en los Oscar 2020 como presentadora.

La silueta entallada y las líneas brillantes del diseño se complementaron con su característico peinado voluminoso. Fonda reafirmó que repetir prendas relevantes es una potente forma de comunicación pública, asociando glamour y compromiso social en favor del planeta.

