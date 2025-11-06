Tendencias

Bella Hadid deslumbra en la moda: sus mejores looks entre elegancia casual y alta costura

Desde conjuntos de inspiración bohemia y prendas vaqueras hasta vestidos sofisticados en eventos internacionales, sus elecciones reflejan una habilidad para transitar distintos estilos

Guardar
La versatilidad de Bella Hadid
La versatilidad de Bella Hadid se ratifica en la variedad de estilos, materiales y estructuras elegidos en sus apariciones recientes (REUTERS/Stephane Mahe)

La versatilidad de Bella Hadid en la moda quedó evidenciada en cada una de sus apariciones públicas, donde ha alternado entre guiños bohemios y una sofisticación propia de la alfombra roja.

Sus elecciones marcaron tendencia y reflejaron la habilidad de adaptarse a estilos opuestos sin perder autenticidad. A continuación, sus looks más recordados.

Vestido de encaje azul oscuro en pasarela: impacto y sobriedad

El vestido de encaje azul
El vestido de encaje azul oscuro destaca la sobriedad y el impacto de las prendas transparentes en pasarela (REUTERS/Benoit Tessier)

En la pasarela, durante el desfile de Saint Laurent en la Paris Fashion Week, la modelo lució un vestido de encaje azul oscuro de manga larga y silueta entallada, con transparencias florales que añadieron sensualidad y elegancia.

Llevó un collar metálico plateado y zapatos de taco negro brillante; el peinado pulido hacia atrás junto al maquillaje efecto pómulos marcados reafirmaron la sofisticación de sus apariciones en desfiles.

Vestido negro asimétrico en alfombra roja: glamour contemporáneo

El vestido asimétrico negro de
El vestido asimétrico negro de tejido satinado simboliza el glamour moderno en la alfombra roja con detalles de volumen y escote pronunciado (REUTERS/Manon Cruz)

Hadid deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2025 con un vestido largo negro, asimétrico y de tejido satinado, aportando volumen y un aire moderno gracias a los drapeados, el escote pronunciado y el hombro descubierto.

Pendientes grandes, el cabello recogido en moño bajo y maquillaje enfocado en los ojos acentuaron el brillo y la sofisticación ante los flashes.

Vestido negro de lentejuelas y estola de gasa: elegancia en la alfombra roja

La opción de lentejuelas negras,
La opción de lentejuelas negras, estola de gasa y moño alto resalta la elegancia estructurada para eventos de gala (REUTERS/Yara Nardi)

Otra aparición en la alfombra roja, durante el Festival de Cannes de 2024, reafirmó la versatilidad de Hadid. Vistió un vestido largo negro de tirantes finos, escote en V profundo y falda de lentejuelas, junto a una parte superior de acabado mate.

Una estola de gasa negra, pendientes colgantes plateados y el cabello en moño alto otorgaron estructura y realzaron su postura frente a las cámaras.

Suéter sin mangas marrón y pantalones beige bordados: elegancia casual

La combinación de suéter marrón
La combinación de suéter marrón sin mangas y pantalones beige bordados redefine la elegancia casual en el estilo urbano de la temporada (The Grosby Group)

En una salida en Nueva York, Hadid desfiló con un suéter sin mangas marrón oscuro y cuello alto, una prenda discreta y atemporal. Además, lució pantalones beige bordados en tonos marrón claro y dorado, decorados con tachuelas metálicas que sumaron un toque moderno.

Un cinturón a juego, botas de cuero oscuro de punta fina y gafas de sol ámbar completaron el conjunto. El cabello rubio cayó sobre sus hombros en ondas suaves.

Blusa blanca holgada y pantalones acampanados de mezclilla: toque bohemio

El look de blusa blanca
El look de blusa blanca holgada y pantalones de mezclilla acampanados refleja la inspiración bohemia y setentera en la moda actual (The Grosby Group)

Tiempo atrás, durante una sesión de fotos, Hadid adoptó un aire bohemio y relajado. Se apoyó junto a un árbol y lució una blusa blanca holgada de escote profundo y sin mangas, con drapeado que dio movimiento.

Los pantalones acampanados de mezclilla azul claro reforzaron la influencia setentera, consolidando un guiño boho-chic. Los accesorios definieron el estilo: lució brazaletes metálicos, aros dorados y un collar con detalle rojo.

Vestido corto de seda marfil y accesorios translúcidos: sofisticación urbana

El vestido corto de seda
El vestido corto de seda marfil y accesorios translúcidos transmite sofisticación urbana y frescura en las tendencias de noche (The Grosby Group)

La sofisticación se trasladó a la calle cuando Hadid descendió de un automóvil negro portando un vestido corto de seda marfil, escote palabra de honor y falda drapeada, que evocó elegancia.

Zapatos bajos transparentes de punta afilada reafirmaron la delicadeza del conjunto, junto con un bolso blanco ajustado como cinturón y anteojos de sol ovalados. El pelo suelto y rubio, peinado en ondas, y la naturalidad urbana resaltaron el aire fresco del estilismo.

Conjunto vaquero negro y marrón: guiños al western

La mezcla de camisa negra
La mezcla de camisa negra y pantalones chaps marrones con flecos evoca el resurgimiento del estilo western y aporta guiños (The Grosby Group)

Hadid también ha explorado la estética western con una combinación de camisa negra ajustada de manga larga unida a pantalones chaps de cuero marrón claro con flecos laterales.

Debajo lució pantalones cortos oscuros y un cinturón ancho de cuero marrón con hebilla plateada. Botas de cuero oscuro, un sombrero vaquero de paja blanca y el cabello recogido en coleta acompañaron el look.

Vestido nude translúcido: minimalismo sensual

El vestido nude translúcido ajustado,
El vestido nude translúcido ajustado, sin mangas y de acabado minimalista, muestra la tendencia de la sensualidad sutil y el enfoque en la silueta (REUTERS)

En la última imagen, Hadid apostó por un minimalismo sensual con un vestido nude entallado, sin mangas, de tejido translúcido y frunces al frente, de cuello alto y largo hasta la rodilla, que delineó la silueta con sutileza.

Sandalias marrón de taco y maquillaje luminoso reforzaron la frescura, mientras que llevó su cabello largo suelto en ondas suaves.

Temas Relacionados

Bella HadidModaEstilo de celebridadesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es el depredador del océano que infunde terror en los grandes tiburones blancos

Investigadores de México y Estados Unidos observaron cómo estos animales del Golfo de California utilizan estrategias sofisticadas al devorar. Qué relación hay con el calentamiento global

Quién es el depredador del

Perra perdida se reencuentra con su dueño de 93 años gracias a un rastro de calcetines sucios

La canina fue atendida por heridas leves y recibió cuidados veterinarios antes de regresar con su propietario, quien agradeció el apoyo de rescatistas y vecinos

Perra perdida se reencuentra con

Los 5 saltos que recomiendan los expertos para fortalecer el cuerpo y prevenir la pérdida ósea

Según especialistas consultados por The Times, incorporar una breve rutina de movimientos pliométricos puede contribuir a mantener la densidad mineral, mejorar la fuerza muscular y preservar la salud articular con el paso de los años

Los 5 saltos que recomiendan

Relaciones sentimentales en el trabajo y los desafíos que enfrentan quienes deciden iniciar un vínculo en el entorno laboral

Expertos analizan cómo la convivencia diaria puede transformar la dinámica profesional y personal, generando situaciones inesperadas que requieren estrategias específicas para mantener el equilibrio emocional y laboral

Relaciones sentimentales en el trabajo

El rol del estrógeno en la salud femenina: por qué esta hormona es clave para el bienestar a cualquier edad

Cuatro referentes internacionales en salud femenina, entrevistadas por The Diary Of A CEO, explican cómo esta molécula regula desde la masa ósea hasta el funcionamiento cerebral. La importancia de alcanzar el equilibrio metabólico para prevenir de enfermedades a futuro

El rol del estrógeno en
DEPORTES
Colapinto visitó la casa de

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

Argentina enfrentará a Túnez con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Thiago Medina se prepara para un nuevo regreso a la televisión: todos los detalles

Pamela David celebró el histórico título de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila: “Qué manera de sufrir”

La noche negra de Andy Chango en MasterChef Celebrity y su cruce con el jurado: “Expliquen bien las reglas”

Dolores Fonzi y sus recuerdos de Verano del 98: el realismo de Costa Esperanza y la “endogamia loca” del elenco

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia de Kentucky: uno de

Tragedia de Kentucky: uno de los motores del avión de desprendió poco antes de despegar

El robo millonario en el Louvre expuso graves e insólitas fallas de seguridad

La OTAN advirtió que China, Corea del Norte e Irán respaldan las agresiones de Rusia a Occidente: “Putin no está solo”

“Odiaba Nueva York, donde pintó sus cuadros más importantes”: Rafael Gumucio presenta su libro sobre Roberto Matta y dice por qué él también la odia

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad