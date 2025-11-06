Bella Hadid deslumbra en la moda: sus mejores looks entre elegancia casual y alta costura

La versatilidad de Bella Hadid se ratifica en la variedad de estilos, materiales y estructuras elegidos en sus apariciones recientes (REUTERS/Stephane Mahe)

La versatilidad de Bella Hadid en la moda quedó evidenciada en cada una de sus apariciones públicas, donde ha alternado entre guiños bohemios y una sofisticación propia de la alfombra roja.

Sus elecciones marcaron tendencia y reflejaron la habilidad de adaptarse a estilos opuestos sin perder autenticidad. A continuación, sus looks más recordados.

Vestido de encaje azul oscuro en pasarela: impacto y sobriedad

El vestido de encaje azul oscuro destaca la sobriedad y el impacto de las prendas transparentes en pasarela (REUTERS/Benoit Tessier)

En la pasarela, durante el desfile de Saint Laurent en la Paris Fashion Week, la modelo lució un vestido de encaje azul oscuro de manga larga y silueta entallada, con transparencias florales que añadieron sensualidad y elegancia.

Llevó un collar metálico plateado y zapatos de taco negro brillante; el peinado pulido hacia atrás junto al maquillaje efecto pómulos marcados reafirmaron la sofisticación de sus apariciones en desfiles.

Vestido negro asimétrico en alfombra roja: glamour contemporáneo

El vestido asimétrico negro de tejido satinado simboliza el glamour moderno en la alfombra roja con detalles de volumen y escote pronunciado (REUTERS/Manon Cruz)

Hadid deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2025 con un vestido largo negro, asimétrico y de tejido satinado, aportando volumen y un aire moderno gracias a los drapeados, el escote pronunciado y el hombro descubierto.

Pendientes grandes, el cabello recogido en moño bajo y maquillaje enfocado en los ojos acentuaron el brillo y la sofisticación ante los flashes.

Vestido negro de lentejuelas y estola de gasa: elegancia en la alfombra roja

La opción de lentejuelas negras, estola de gasa y moño alto resalta la elegancia estructurada para eventos de gala (REUTERS/Yara Nardi)

Otra aparición en la alfombra roja, durante el Festival de Cannes de 2024, reafirmó la versatilidad de Hadid. Vistió un vestido largo negro de tirantes finos, escote en V profundo y falda de lentejuelas, junto a una parte superior de acabado mate.

Una estola de gasa negra, pendientes colgantes plateados y el cabello en moño alto otorgaron estructura y realzaron su postura frente a las cámaras.

Suéter sin mangas marrón y pantalones beige bordados: elegancia casual

La combinación de suéter marrón sin mangas y pantalones beige bordados redefine la elegancia casual en el estilo urbano de la temporada (The Grosby Group)

En una salida en Nueva York, Hadid desfiló con un suéter sin mangas marrón oscuro y cuello alto, una prenda discreta y atemporal. Además, lució pantalones beige bordados en tonos marrón claro y dorado, decorados con tachuelas metálicas que sumaron un toque moderno.

Un cinturón a juego, botas de cuero oscuro de punta fina y gafas de sol ámbar completaron el conjunto. El cabello rubio cayó sobre sus hombros en ondas suaves.

Blusa blanca holgada y pantalones acampanados de mezclilla: toque bohemio

El look de blusa blanca holgada y pantalones de mezclilla acampanados refleja la inspiración bohemia y setentera en la moda actual (The Grosby Group)

Tiempo atrás, durante una sesión de fotos, Hadid adoptó un aire bohemio y relajado. Se apoyó junto a un árbol y lució una blusa blanca holgada de escote profundo y sin mangas, con drapeado que dio movimiento.

Los pantalones acampanados de mezclilla azul claro reforzaron la influencia setentera, consolidando un guiño boho-chic. Los accesorios definieron el estilo: lució brazaletes metálicos, aros dorados y un collar con detalle rojo.

Vestido corto de seda marfil y accesorios translúcidos: sofisticación urbana

El vestido corto de seda marfil y accesorios translúcidos transmite sofisticación urbana y frescura en las tendencias de noche (The Grosby Group)

La sofisticación se trasladó a la calle cuando Hadid descendió de un automóvil negro portando un vestido corto de seda marfil, escote palabra de honor y falda drapeada, que evocó elegancia.

Zapatos bajos transparentes de punta afilada reafirmaron la delicadeza del conjunto, junto con un bolso blanco ajustado como cinturón y anteojos de sol ovalados. El pelo suelto y rubio, peinado en ondas, y la naturalidad urbana resaltaron el aire fresco del estilismo.

Conjunto vaquero negro y marrón: guiños al western

La mezcla de camisa negra y pantalones chaps marrones con flecos evoca el resurgimiento del estilo western y aporta guiños (The Grosby Group)

Hadid también ha explorado la estética western con una combinación de camisa negra ajustada de manga larga unida a pantalones chaps de cuero marrón claro con flecos laterales.

Debajo lució pantalones cortos oscuros y un cinturón ancho de cuero marrón con hebilla plateada. Botas de cuero oscuro, un sombrero vaquero de paja blanca y el cabello recogido en coleta acompañaron el look.

Vestido nude translúcido: minimalismo sensual

El vestido nude translúcido ajustado, sin mangas y de acabado minimalista, muestra la tendencia de la sensualidad sutil y el enfoque en la silueta (REUTERS)

En la última imagen, Hadid apostó por un minimalismo sensual con un vestido nude entallado, sin mangas, de tejido translúcido y frunces al frente, de cuello alto y largo hasta la rodilla, que delineó la silueta con sutileza.

Sandalias marrón de taco y maquillaje luminoso reforzaron la frescura, mientras que llevó su cabello largo suelto en ondas suaves.