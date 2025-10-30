Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

El impacto de la disciplina y el autocuidado en la trayectoria de Diana Ross REUTERS/Mario Anzuoni

En cada presentación, Diana Ross exhibe una vitalidad sostenida por hábitos saludables.

A sus 81 años, su presencia en el escenario y en alfombras rojas refleja una energía que proviene de elecciones conscientes y rutinas cuidadas, construidas a lo largo de una vida marcada por la disciplina y el compromiso personal.

Ross confirma que el bienestar y el magnetismo responden a prácticas y costumbres desarrolladas con el tiempo.

Rutinas de sueño y alimentación estructuradas

Nada del presente de la intérprete de I’m Coming Out puede entenderse sin su respeto por los horarios establecidos. Para artistas de su nivel, acostumbrados a vuelos transatlánticos y jornadas extenuantes, la organización del sueño y la alimentación no es solo un lujo, sino una necesidad. Ross acostumbra a cenar temprano y elegir comidas ligeras que no dificulten su descanso.

Rutinas saludables y conexiones familiares, pilares de la vigencia artística de Ross (Humphrey Nemar/Pool via REUTERS)

Esta regularidad le permite levantarse cada día renovada y cumplir con la energía que exigen los ensayos, los viajes y las presentaciones. Su hija Rhonda Ross comentó a Today.com que, tanto en el hogar como durante las giras, la familia tiene muy presente la importancia de estos ritmos fijos, una de las claves para mantener la vitalidad física y mental.

Disciplina y profesionalismo durante las giras

Hablar de las giras de la cantante de hits como Theme From Mahogany es ingresar a un mundo donde la disciplina y el profesionalismo son la norma indiscutida. Lejos de la imagen glamorosa del ‘rock and roll’ y los excesos tras bambalinas, la artista prefiere ambientes tranquilos, pautados y centrados en el trabajo. “No hay fiestas, ni consumo de alcohol o drogas, ni invitados que interrumpan la calma del equipo”, relató la familia a Forbes.

El respeto por la puntualidad, la privacidad y la concentración hace posible sostener el ritmo de los shows sin resentir cuerpo ni mente, y marca la diferencia con respecto al desgaste habitual de muchos colegas.

La decisión de mantener hábitos estables sostiene la energía de la cantante a los 81 años REUTERS/Mario Anzuoni

Práctica del ayuno intermitente

Los hábitos saludables de Diana Ross no quedan en lo tradicional. Desde hace un tiempo, la cantante sumó el ayuno intermitente a sus rutinas. Su experiencia personal —compartida en redes sociales— suele comenzar con agua con limón y caldo de vegetales y extiende el periodo de ayuno hasta 16 horas: su primera comida es luego del mediodía.

Para Ross, el objetivo es optimizar su bienestar, mantenerse liviana y lista para cumplir con su público y su equipo.

Ejercicio físico regular en los descansos

La actividad física es otra constante en el recorrido de Ross. Bajo su liderazgo, todo el elenco y el equipo técnico adoptaron actividades que ayudan a mantener la energía y disminuir el impacto del agotamiento. Durante los descansos en el hotel o entre funciones, abundan las caminatas o los ejercicios en gimnasio.

La rutina no busca récords, sino fomentar el movimiento habitual. “Algunos prefieren dormir más, otros eligen caminar o trabajar su cuerpo antes de cada show”, explicó Rhonda Ross. De este modo, todos acceden al escenario con un cuerpo preparado y una mente despejada.

Hábitos consistentes, clave para un recorrido profesional que desafía el tiempo REUTERS/Mike Blake

Evitar excesos y ambientes nocturnos

En el universo de la actriz de El mago, los excesos no tienen lugar. Ella misma instauró una política de evitar fiestas y actividades nocturnas después de los conciertos, privilegiando el descanso y los ambientes serenos.

Este principio rige tanto para su entorno familiar como para los técnicos y músicos que la acompañan. Alejarse de los ambientes típicos de la industria musical le ha permitido prevenir el desgaste emocional y físico, y modelar una atmósfera en la que todos pueden trabajar y rendir al máximo.

La salud mental y el equilibrio emocional son otros de los pilares en la vida de Ross. El entorno procura un clima relajado, libre de presiones y discusiones innecesarias.

La cantante dispone a diario de momentos de soledad y tranquilidad para desconectar, reflexionar o, simplemente, disfrutar del silencio antes y después de cada show. Para ella, el autocuidado va mucho más allá del cuerpo: la mente y el ánimo merecen también un espacio de protección y desarrollo.