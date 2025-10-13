Tendencias

Receta de muffins de mandarina, rápida y fácil

La combinación justa de fruta fresca y una masa esponjosa transforma un postre clásico en una solución rápida para quienes buscan algo delicioso y original en la mesa diaria

Por Constanza Almirón

La receta de muffins de
La receta de muffins de mandarina es ideal para aprovechar los cítricos de estación en otoño e invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos muffins de mandarina aportan alegría y color a cualquier mesa. Basta con que el aroma cítrico y dulce inunde la cocina, para transformar una merienda sencilla en un momento memorable. Quien los haya preparado alguna vez, seguramente se sorprende por lo fácil y rápido que resulta hacerlos, incluso para recibir visitas inesperadas o endulzar un desayuno familiar.

Esta receta aprovecha las mandarinas en su mejor momento, especialmente en los meses de otoño e invierno en la Argentina. Al prepararse con la fruta entera, sin necesidad de técnicas complejas ni batidora, esta variante es ideal tanto para principiantes como para quien disfruta de la pastelería práctica.

Estos muffins se preparan con
Estos muffins se preparan con la fruta entera, lo que aporta jugo, fibra y un sabor intenso a la masa (Freepik)

Se pueden encontrar versiones con glaseado, chips de chocolate o frutos secos, aunque la receta tradicional se destaca justamente por su simpleza y frescura. Perfectos para la merienda o como snack saludable, estos muffins combinan de maravilla con una taza de té, mate cocido o café con leche.

Receta de muffins de mandarina

Preparar muffins de mandarina es una excelente manera de aprovechar los cítricos de estación para disfrutar de una masa húmeda, aromática y muy sabrosa. Al utilizar la fruta entera, se obtiene jugo, fibra y todo el sabor intenso de la mandarina, obteniendo un resultado fresco y esponjoso. La receta es sumamente sencilla y apta para cualquier nivel de experiencia, ya que solo requiere mezclar los ingredientes y hornear.

Estos muffins son ideales para cocinar junto a los más chicos y permiten variar la preparación añadiendo semillas de amapola, nueces, o un toque extra de esencia de vainilla. Una vez cocidos, pueden decorarse con azúcar impalpable o glaseado de limón para realzar su perfil cítrico.

Tiempo de preparación

El tiempo total necesario para preparar muffins de mandarina es de aproximadamente 35 minutos, discriminado de la siguiente manera:

  • Preparar los ingredientes y mezclar la masa: 10 minutos.
  • Cocinar en el horno: 20 a 25 minutos.
  • Enfriar y desmoldar: 5 a 10 minutos.
La preparación de muffins de
La preparación de muffins de mandarina no requiere batidora ni técnicas complejas, siendo apta para principiantes (Freepik)

Ingredientes

  • 2 mandarinas medianas (preferentemente sin semillas)
  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar (200 g)
  • 1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz, 120 ml)
  • 2 tazas de harina leudante (260 g)
  • Ralladura de 1 mandarina (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Cómo hacer muffins de mandarina, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con pirotines o enmantecando los huecos.
  2. Lavar bien las mandarinas y cortarlas en cuartos, retirando toda semilla, pero manteniendo la cáscara.
  3. Colocar las mandarinas trozadas en una licuadora o procesadora junto con los huevos, el azúcar y el aceite. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Pasar la mezcla a un bol e incorporar la harina leudante. Mezclar de manera suave con espátula o batidor de mano, solo hasta integrar.
  5. Si se desea, añadir la ralladura de mandarina extra y la esencia de vainilla.
  6. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
  7. Llevar al horno durante 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.
  8. Dejar enfriar unos minutos, desmoldar con cuidado y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
Cada muffin de mandarina aporta
Cada muffin de mandarina aporta cerca de 175 calorías y contiene 6 gramos de grasa, según la receta base (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada muffin aporta aproximadamente:

  • Calorías: 175
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 16 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El tiempo total de preparación
El tiempo total de preparación de los muffins de mandarina es de 35 minutos, incluyendo horneado y enfriado

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins de mandarina pueden conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. Si se almacenan en la heladera, se mantienen frescos hasta por 5 días. También es posible congelarlos hasta por 3 meses, siempre bien envueltos.

