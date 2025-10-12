Tendencias

Un hombre de 113 años revela los secretos de su longevidad saludable y destaca la importancia de los afectos

João Marinho Neto prioriza la alimentación con productos de cercanía y está rodeado de una familia numerosa que lo acompaña

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Parte de la familia y
Parte de la familia y allegados de João Marinho Neto posó junto al homenajeado durante la celebración organizada en Brasil por su cumpleaños número 113

João Marinho Neto, un hombre de 113 años, celebró su cumpleaños en Brasil y reafirmó el secreto de su longevidad saludable: “Estar rodeado de buena gente y tener siempre cerca a los seres queridos”.

Este agricultor jubilado, nacido el 5 de octubre de 1912 en Maranguape, Ceará, se ubicó en la posición 26 de los hombres más longevos documentados de la historia por Guinness World Records.

La celebración de su cumpleaños tuvo lugar el pasado 5 de octubre, en una fiesta en la que participaron seis de sus ocho hijos, 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos.

El agricultor nacido en Maranguape,
El agricultor nacido en Maranguape, Ceará, recibió el reconocimiento internacional tras destacarse como el hombre con mayor edad registrado por Guinness World Records

Orígenes y una vida ligada al campo

Neto nació en el seno de una familia de agricultores y, desde los cuatro años, acompañó a su padre en las tareas del campo, cuidando ganado y recolectando frutas. Posteriormente, contrajo matrimonio con Josefa Albano dos Santos, con quien tuvo cuatro hijos (Antônio, José, Fátima y Vanda), y más tarde formó pareja con Antonia Rodrigues Moura, con quien tuvo tres hijos (Vinícius, Jarbas y Conceição).

En una entrevista contó que nunca sigue un régimen estricto y que suele elegir frutas, carnes y azúcares sin procesar. Quienes lo cuidan confirman que su pauta diaria se basa en alimentos frescos y de origen local.

Entre sus hábitos, destaca el consumo de café en el desayuno, uvas frescas y panela. El hombre afirma que prefiere los productos disponibles cerca de su hogar y de producción local. Tanto sus costumbres como su vida sencilla son mencionadas por su entorno como posibles claves de su longevidad.

La dieta basada en alimentos
La dieta basada en alimentos frescos y la convivencia diaria con sus seres queridos forman parte de los hábitos relatados por el protagonista como clave de su longevidad

Dos generaciones de descendientes acompañan a João Marinho Neto en la actualidad. Al cumpleaños asistieron la mayoría de sus familiares directos. La importancia de la compañía familiar se convirtió en uno de los mensajes centrales.

El caso de Neto validó resultados de un estudio académico de la Universidad de Harvard divulgado en 2022, el cual concluyó que las personas mayores de 50 años con una visión positiva sobre el envejecimiento vivían más años y disfrutaban una mejor salud mental. La vida familiar, la interacción social frecuente y el optimismo aparecen destacados en el perfil del brasileño.

Otro caso emblemático de longevidad en Brasil

En Brasil se registra otra situación singular: la historia de María Reolina, una mujer de 117 años que reside en Valença, en el estado de Río de Janeiro, y cuya longevidad ha sorprendido a su comunidad y al personal de salud local.

María Reolina, otra brasileña que
María Reolina, otra brasileña que sorprende con su longevidad saludable (Globo)

Según explicó la agente sanitaria María Aparecida da Silva, encargada de la atención de Reolina, el sistema informático utilizado no permite registrar su edad real. “El sistema no reconoce su edad. He intentado y no puedo, el sistema no la reconoce. Su límite de edad es de 110 años”, contó Da Silva a Globo.

El recorrido vital de María Reolina comenzó el 14 de febrero de 1908, una época anterior a acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española de 1918. Durante su vida, vio transitar a 36 presidentes y 11 papas, y construyó una familia numerosa, con nueve hijos y 20 nietos.

La energía y el aprecio que genera en su entorno se reflejan en testimonios de quienes la acompañan. Su cuidadora, María Aparecida Quintino, destaca su actividad diaria: “Camina, barre, baila, hace de todo. Hay que hablarle constantemente, hay que cuidarla como se cuida a un niño”, relató.

En el plano médico, la enfermera Soraia Beatriz Rodrigues, responsable de su atención, confirmó que no presenta problemas de salud importantes. Explicó que María solo utiliza medicación para la presión arterial, algo frecuente en personas de su edad, y que no sufre otras comorbilidades.

El testimonio de su hija, María Rita Lima, resume el orgullo familiar: “Estamos orgullosos de mi madre, de su historia, de todo lo que representa, de todo lo que ha vivido. Pasó por mucho, trabajó en el campo, desherbó. Ella cuenta mucho esta historia. Verla llegar a esta edad es un gran orgullo para nosotros”, afirmó.

Temas Relacionados

João Marinho NetoGuinness World RecordsLongevidadBienestarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Científicos de Argentina y Uruguay identificaron las principales zonas en las que coinciden los hábitats de las especies más importantes en la región. En qué consiste la campaña satelital que harán cerca de San Clemente del Tuyú

Grandes tiburones en el Atlántico

Caballo Mangalarga Marchador: la raza brasileña que combina elegancia, resistencia y un andar único

Su andar característico, conocido como “Marcha”, define la identidad de esta raza emblemática de Brasil

Caballo Mangalarga Marchador: la raza

Receta de pionono salado sin harinas, rápida y fácil

Una opción saludable, sin gluten y lista en minutos, se volvió un clásico moderno en las mesas argentinas gracias a su practicidad, sabor y versatilidad para adaptarse a todo tipo de rellenos

Receta de pionono salado sin

Refugios climáticos: los 8 sitios del mundo que ofrecen alivio frente al calor extremo

Bibliotecas, corredores verdes y espacios innovadores impulsan alternativas en distintos destinos para proteger la salud y reducir el impacto de temperaturas elevadas

Refugios climáticos: los 8 sitios

Dietas veganas o vegetarianas: 9 claves para incorporar proteínas

Lograr una alimentación completa es posible siempre que se planifique de manera adecuada y se incluya variedad de ingredientes en cada comida. Qué estrategias recomiendan los especialistas para evitar carencias nutricionales

Dietas veganas o vegetarianas: 9
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron al nene que era

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de Luna Giardina antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu advirtió que Israel tendrá

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

TELESHOW
Flores, seda y una cola

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres