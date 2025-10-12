Un hombre de 113 años revela los secretos de su longevidad saludable y destaca la importancia de los afectos

Parte de la familia y allegados de João Marinho Neto posó junto al homenajeado durante la celebración organizada en Brasil por su cumpleaños número 113

João Marinho Neto, un hombre de 113 años, celebró su cumpleaños en Brasil y reafirmó el secreto de su longevidad saludable: “Estar rodeado de buena gente y tener siempre cerca a los seres queridos”.

Este agricultor jubilado, nacido el 5 de octubre de 1912 en Maranguape, Ceará, se ubicó en la posición 26 de los hombres más longevos documentados de la historia por Guinness World Records.

La celebración de su cumpleaños tuvo lugar el pasado 5 de octubre, en una fiesta en la que participaron seis de sus ocho hijos, 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos.

El agricultor nacido en Maranguape, Ceará, recibió el reconocimiento internacional tras destacarse como el hombre con mayor edad registrado por Guinness World Records

Orígenes y una vida ligada al campo

Neto nació en el seno de una familia de agricultores y, desde los cuatro años, acompañó a su padre en las tareas del campo, cuidando ganado y recolectando frutas. Posteriormente, contrajo matrimonio con Josefa Albano dos Santos, con quien tuvo cuatro hijos (Antônio, José, Fátima y Vanda), y más tarde formó pareja con Antonia Rodrigues Moura, con quien tuvo tres hijos (Vinícius, Jarbas y Conceição).

En una entrevista contó que nunca sigue un régimen estricto y que suele elegir frutas, carnes y azúcares sin procesar. Quienes lo cuidan confirman que su pauta diaria se basa en alimentos frescos y de origen local.

Entre sus hábitos, destaca el consumo de café en el desayuno, uvas frescas y panela. El hombre afirma que prefiere los productos disponibles cerca de su hogar y de producción local. Tanto sus costumbres como su vida sencilla son mencionadas por su entorno como posibles claves de su longevidad.

La dieta basada en alimentos frescos y la convivencia diaria con sus seres queridos forman parte de los hábitos relatados por el protagonista como clave de su longevidad

Dos generaciones de descendientes acompañan a João Marinho Neto en la actualidad. Al cumpleaños asistieron la mayoría de sus familiares directos. La importancia de la compañía familiar se convirtió en uno de los mensajes centrales.

El caso de Neto validó resultados de un estudio académico de la Universidad de Harvard divulgado en 2022, el cual concluyó que las personas mayores de 50 años con una visión positiva sobre el envejecimiento vivían más años y disfrutaban una mejor salud mental. La vida familiar, la interacción social frecuente y el optimismo aparecen destacados en el perfil del brasileño.

Otro caso emblemático de longevidad en Brasil

En Brasil se registra otra situación singular: la historia de María Reolina, una mujer de 117 años que reside en Valença, en el estado de Río de Janeiro, y cuya longevidad ha sorprendido a su comunidad y al personal de salud local.

María Reolina, otra brasileña que sorprende con su longevidad saludable (Globo)

Según explicó la agente sanitaria María Aparecida da Silva, encargada de la atención de Reolina, el sistema informático utilizado no permite registrar su edad real. “El sistema no reconoce su edad. He intentado y no puedo, el sistema no la reconoce. Su límite de edad es de 110 años”, contó Da Silva a Globo.

El recorrido vital de María Reolina comenzó el 14 de febrero de 1908, una época anterior a acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española de 1918. Durante su vida, vio transitar a 36 presidentes y 11 papas, y construyó una familia numerosa, con nueve hijos y 20 nietos.

La energía y el aprecio que genera en su entorno se reflejan en testimonios de quienes la acompañan. Su cuidadora, María Aparecida Quintino, destaca su actividad diaria: “Camina, barre, baila, hace de todo. Hay que hablarle constantemente, hay que cuidarla como se cuida a un niño”, relató.

En el plano médico, la enfermera Soraia Beatriz Rodrigues, responsable de su atención, confirmó que no presenta problemas de salud importantes. Explicó que María solo utiliza medicación para la presión arterial, algo frecuente en personas de su edad, y que no sufre otras comorbilidades.

El testimonio de su hija, María Rita Lima, resume el orgullo familiar: “Estamos orgullosos de mi madre, de su historia, de todo lo que representa, de todo lo que ha vivido. Pasó por mucho, trabajó en el campo, desherbó. Ella cuenta mucho esta historia. Verla llegar a esta edad es un gran orgullo para nosotros”, afirmó.