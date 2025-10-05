Tendencias

Las 5 princesas jóvenes que tienen más influencia en el mundo de la moda

Estas herederas europeas redefinen el vínculo entre la realeza y la industria estilística. Cómo consolidaron su influencia y aumentaron la visibilidad de diseñadores y marcas en todo el mundo

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La influencia de las jóvenes
La influencia de las jóvenes princesas europeas transforma tendencias en la moda internacional

Las nuevas generaciones de la realeza europea ejercen una influencia creciente sobre el mundo de la moda. Cinco princesas jóvenes transforman la industria de la moda con su estilo, su visibilidad en eventos oficiales y su impacto en tendencias internacionales.

La proyección de estas figuras refuerza el vínculo entre monarquía y universo fashion, además de potenciar la exposición global de diseñadores y marcas.

1- Princesa Leonor de Borbón (España)

Leonor de Borbón, heredera al trono español, proyecta un estilo marcado por la sencillez, la sobriedad y la renovación.

El estilo minimalista y moderno
El estilo minimalista y moderno de Leonor de Borbón inspira nuevas generaciones (Europa Press)

Su armario favorece vestidos midi, trajes de chaqueta, pantalones de corte recto y piezas que mezclan tradición con actualidad.

Para actos formales, Leonor suele optar por colores neutros y líneas estructuradas; en eventos juveniles se inclina por prendas relajadas, polleras plisadas y camisas de inspiración minimalista. Nunca recurre al exceso de accesorios, lo que resalta una apuesta por la naturalidad.

Su corte de pelo, clásico y sin estridencias, acompaña una transición deliberada de la moda adolescente a una versión más adulta que preserva la discreción institucional.

2- Princesa Ingrid Alexandra de Noruega

La apuesta sostenible de Ingrid
La apuesta sostenible de Ingrid Alexandra refleja la elegancia nórdica en el mundo fashion (REUTERS)

Ingrid Alexandra de Noruega ha consolidado una identidad visual asociada a la elegancia nórdica y la actualización estilística. Sus looks parten de siluetas sencillas y cortes rectos en materiales naturales: lana, algodón orgánico y seda, con preferencia por la sostenibilidad y la procedencia ética de las prendas.

Destaca el empleo de tonos tierra, azules y blancos, que refuerzan la serenidad de su imagen. En ocasiones más informales, Ingrid Alexandra usa tejanos, sudaderas y zapatillas deportivas, integrando la moda juvenil escandinava a su día a día sin perder el rigor que exigen las ocasiones oficiales.

3- Princesa Catharina-Amalia de los Países Bajos

Los looks de Catharina-Amalia fusionan
Los looks de Catharina-Amalia fusionan comodidad urbana y frescura juvenil en cada evento (Photo by DPPA/Sipa USA)

Catharina-Amalia, princesa de Orange, se destaca por una apuesta abierta por la ropa cómoda, contemporánea y de inspiración urbana.

En sus apariciones públicas, la joven heredera ha lucido trajes fluidos, vestidos con estampados modernos, blazers oversize y accesorios llamativos como cinturones anchos o pendientes de autor.

Los colores vivos y la mezcla de texturas forman parte de su discurso visual, que rompe con la rigidez de la tradición e introduce guiños a la cultura juvenil neerlandesa. Ha sabido adaptar prendas de pasarela a escenarios institucionales, eligiendo siempre combinaciones que subrayan seguridad personal y diversidad estilística.

4- Princesa Elisabeth de Bélgica

Princess Elisabeth of Belgium during
Princess Elisabeth of Belgium during a gala dinner on the occasion of the 18th birthday celebrations of the Danish Prince at Christiansborg Palace in Copenhagen, Denmark. (Photo by DPPA/Sipa USA)

La duquesa de Brabante, Elisabeth de Bélgica, equilibra sofisticación y funcionalidad al elegir sus prendas. Alterna vestidos de líneas depuradas y corte clásico, que acompaña de abrigos largos y discretos, con trajes pantalón en tonos pastel, blusas de seda y elementos minimalistas.

Prefiere estampados suaves y discretos, rara vez recurre a elementos llamativos. La sobriedad de su estilo se observa también en su peinado y maquillaje, ambos pulcros y naturales. Para actividades informales, se inclina por jeans rectos y jerséis básicos.

Las prendas tradicionales de diseñadores belgas se mezclan con toques actuales, mostrando una evolución hacia una imagen segura y madura.

5- Princesa Maria Olympia de Grecia y Dinamarca

Maria Olympia de Grecia y
Maria Olympia de Grecia y Dinamarca exhibe una visión cosmopolita y atrevida en la alta costura (Instagram: @olympiagreece)

Maria Olympia de Grecia y Dinamarca representa la vertiente más cosmopolita y atrevida entre las princesas jóvenes europeas. Nieta de los últimos reyes helénicos, ha ganado notoriedad tanto en eventos oficiales como en la industria de la moda y las redes sociales.

Su estilo incorpora tendencias internacionales y alterna piezas de alta costura con ropa urbana. Maria Olympia suele lucir conjuntos monocromáticos, trajes vanguardistas, minifaldas, botas altas y bolsos de firma. Es habitual verla con prendas de diseñadores emergentes, además de clásicos renovados de grandes casas de moda.

Combina looks desenfadados para el día con propuestas sofisticadas para galas nocturnas, demostrando versatilidad y una visión atrevida de la moda.

