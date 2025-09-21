Tendencias

La Maratón Internacional de Buenos Aires se celebra hoy con un circuito que recorre los puntos más emblemáticos de la Ciudad

La largada se ubica en Figueroa Alcorta y Dorrego. Los detalles del trayecto de 42 kilómetros

Más de 15.000 corredores desafían los 42K del maratón internacional en Buenos Aires, consolidando un récord histórico de inscriptos este año (Jaime Olivos)

Más de 15.000 corredores participan este domingo 21 de septiembre en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2025, que tiene su largada y llegada en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo.

Los participantes se preparan para desafiar los 42 kilómetros que atraviesan los barrios y paisajes más emblemáticos de la ciudad. Este evento marca un récord absoluto de inscriptos y consolida a la capital argentina como epicentro del atletismo sudamericano.

La edición de este año supera todas las marcas anteriores, reuniendo tanto a atletas profesionales como a aficionados que buscan superar sus propios límites. El maratón se celebra tras la media maratón del 24 de agosto, que congregó a más de 27.500 participantes, y promete una jornada dedicada al esfuerzo colectivo y la pasión por el running.

El recorrido de la maratón

La organización dispuso una infraestructura robusta y servicios ampliados para garantizar la seguridad y el disfrute de cada corredor, en respuesta a la magnitud alcanzada por la convocatoria.

El circuito, certificado internacionalmente por la World Athletics, suma 42.195 metros y ofrece una travesía por los espacios verdes, barrios históricos y puntos turísticos más reconocidos de la ciudad. Desde el punto de partida en Palermo, los corredores rodearán el Rosedal, el Hipódromo y el Ecoparque, avanzando hacia Núñez y la Ciudad Universitaria.

El recorrido continúa hacia Recoleta, atraviesa Retiro y el microcentro, donde monumentos como el Teatro Colón, el Obelisco y la Plaza de Mayo acompañan el paso de los atletas. En el tramo sur, la carrera llega hasta La Boca, con un giro en la Bombonera, para luego pasar por Puerto Madero y la Reserva Ecológica, antes de regresar por la zona portuaria hasta el punto de llegada en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Todos los corredores que completan la distancia reciben la medalla finisher, símbolo del esfuerzo y la dedicación personal

La modalidad de largada

La largada está programada para las 07:00 hs, pero la salida se organiza en tandas según el tiempo declarado por cada corredor al inscribirse, mediante el sistema de “corrales”. Este método permite una partida progresiva y evita aglomeraciones, asignando a cada grupo un ritmo propio desde el inicio.

Los primeros en salir serán los atletas con discapacidad, seguidos por las categorías elite masculina y femenina, y luego los corredores agrupados por tiempos estimados de finalización en franjas de minutos bien definidas. Este sistema favorece el orden y la seguridad, facilitando el desplazamiento y el espacio necesario para cada atleta en los primeros kilómetros.

El despliegue de servicios incluye puestos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, donde se ofrecerán agua, bebidas isotónicas, bananas, geles y gomitas en diferentes etapas de la carrera.

Estos puntos aparecen tanto en la primera como en la segunda mitad del circuito, cuando la exigencia física se intensifica. Además, la presencia de pacers —atletas encargados de marcar ritmos específicos como 4:30, 5, 5:30, 6 y 6:30 minutos por kilómetro— permitirá a los participantes regular su esfuerzo y aspirar a mejorar sus marcas personales. Un sector especial está reservado para los running teams, fomentando el espíritu de equipo y la motivación grupal.

El recorrido incluye monumentos como el Teatro Colón, el Obelisco, la Plaza de Mayo y un giro en la Bombonera antes de regresar (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

La seguridad y la asistencia médica están garantizadas con la presencia de ambulancias, motos de emergencia, socorristas, puntos de primeros auxilios y desfibriladores automatizados a lo largo del trayecto. Un centro de coordinación supervisa toda la operación, apoyado por el monitoreo de la Policía de la Ciudad y el uso de drones para vigilancia aérea. Varios hospitales permanecen en alerta, y más de 270 personas —entre voluntarios y personal médico— cumplen funciones de apoyo durante la jornada.

El seguimiento de la competencia será posible mediante una transmisión en streaming, que ofrecerá imágenes en tiempo real y actualizará la clasificación de todos los corredores, accesible desde el sitio oficial del maratón.

En la previa, la tradicional expo de entrega de kits se desarrolló en Parque Sarmiento. Los inscriptos pudieron retirar la remera oficial, el dorsal identificatorio, el chip y la documentación necesaria entre el viernes y el sábado previos al evento.

El evento implementa el sistema de corrales permitiendo una partida por tandas según el ritmo estimado de cada participante (Gastón Taylor)

La competencia cuenta con la participación de destacados atletas internacionales, especialmente de Etiopía y Kenia, que buscarán dominar el podio. Entre las mujeres figuran Bone Cheluke Wedesa, Emebet Niguse Mamo, Maritu Ketema Gutema, Zinash Debebe Getachew y Caroline Jebet Korir.

En la rama masculina, se destacan Fikre Bekele Tefera, Amos Kiprotich Kiplagat, Derara Desalegn Hurisa y Dickson Kiptoo. Estos corredores, con experiencia en pruebas de alto nivel, suelen registrar algunos de los tiempos más rápidos de la región, lo que eleva el nivel competitivo y el atractivo del evento.

La ceremonia de premiación distinguirá a los tres primeros puestos de la clasificación general masculina y femenina, además de reconocer a los mejores del campeonato sudamericano y a los atletas argentinos más destacados. También habrá premios para corredores en silla de ruedas y atletas con disminución visual. Todos los que completen los 42K recibirán la medalla finisher, símbolo del esfuerzo y la dedicación invertidos durante meses de preparación.

