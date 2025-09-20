Tendencias

Cameron Diaz cambia la narrativa de la juventud eterna: “Prefiero envejecer que ver una cara que no me pertenece en absoluto”

La actriz viene describiendo la presión de Hollywood sobre la apariencia y ahora contó por qué eligió priorizar el bienestar y la autenticidad a lo largo de su carrera

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Diaz reflexionó sobre la presión
Diaz reflexionó sobre la presión que atraviesan las mujeres en la industria del cine frente a la exigencia de juventud permanente (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Desde “La Mascara” hasta “Los ángeles de Charlie” Cameron Diaz se consolidó como una actriz reconocida por su esplendido aspecto físico, vanagloriada por muchos y alabada por otros tantos.

Debido a eso la presión en Hollywood sobre su apariencia femenina resultó una constante en el entorno de la actriz. A pesar de ese contexto, Diaz sostuvo que priorizó el bienestar propio sobre la estética. “Lo último en lo que pienso es en mi apariencia”, declaró en una entrevista en el podcast de su colega Gwyneth Paltrow, al recordar el giro que vivió en su perspectiva tras convertirse en madre a los 47 años. En esa etapa, reconoció que el concepto de envejecer “cambió” para ella.

La actriz de 53 años marcó su posición sobre el envejecimiento y la cirugía estética desde su experiencia directa en la industria de Hollywood. La actriz, con más de dos décadas en el cine, relató que experimentó con el bótox, pero abandonó la práctica.

“Lo probé una vez, solo un pequeño toque. Pero cambió mi cara de una manera tan extraña que pensé: ‘No, no quiero eso’. Prefiero ver mi cara envejecer que ver una cara que no me pertenece en absoluto”, afirmó. Este testimonio originó apoyos entre seguidores y usuarios de las redes sociales, quienes celebraron la decisión de Díaz de aceptar el paso del tiempo sin ocultarlo.

Cameron Diaz en La Mascara
Cameron Diaz en La Mascara en 1994

El privilegio de envejecer

La protagonista de “El descanso” remarcó diferencias en la tolerancia social respecto al envejecimiento entre mujeres y hombres. En una entrevista con LA Review of Books, subrayó: “Las mujeres no nos permitimos envejecer con gracia. No dejamos que otras mujeres envejezcan con gracia”. Diaz sostuvo que esa presión social recaía con mayor fuerza en quienes vivieron bajo el escrutinio público y la exigencia de la industria del entretenimiento.

Describió el vínculo cultural con la juventud: “Sentimos que si no somos como a los 25, hemos fracasado de alguna manera. Nosotras no hemos hecho nuestro trabajo al quedarnos en un lugar estancado. Yo siempre quiero cambiar, envejecer y volverme más sabia. Eso, para mí, es un privilegio”. También agregó: “No todo el mundo puede hacerlo. La única alternativa es estar muerto”.

En la búsqueda por entender el envejecimiento, Cameron Diaz llevó la inquietud al plano científico. La actriz indagó en la literatura médica y colaboró en la escritura de The Longevity Book, una obra donde recopiló investigaciones y prácticas sobre longevidad y salud.

En una entrevista con ABC News, relató: “Cuando cumplí 40 años, empecé a recibir muchas preguntas sobre si tenía miedo de llegar a esa edad… Empecé a preguntar… ¿por qué tendría que tener miedo?”. Expresó un cambio de eje: “Lo que aprendí es que el envejecimiento realmente trata sobre vivir. Me siento muy agradecida de poder cumplir un año más porque no todos tienen esa oportunidad. No todos pueden envejecer”.

La protagonista de “La máscara”
La protagonista de “La máscara” analizó los cambios de la edad y su rechazo a la cirugía estética como parte de su trayectoria pública (Photo by David M. Benett/WireImage)

La modelo citó cinco pilares del bienestar: “Buena nutrición, buen movimiento del cuerpo, buen descanso nocturno, liberación del estrés y relaciones significativas, conectadas y amorosas”. La actriz defendió que el secreto radicaba en el cuidado personal integral y no en los tratamientos estéticos. “No hay un secreto para envejecer bien”, aseguró, “hay una forma básica de hacerlo y se llama vivir. Es cómo vives... cómo te cuidas”.

En el libro, Diaz estableció una propuesta central para abordar la longevidad: “Este no es un libro antienvejecimiento. No quiero que vivan con miedo a envejecer… Quiero reformular la manera en que, como mujeres, hablamos sobre el envejecimiento”.

Y añadió: “Una cosa que he aprendido sobre las verdades incómodas es que la vida se vuelve mucho más difícil cuando finges que no existen. Puedes perder mucho tiempo y energía intentando hacer que algo sea lo que no es. Una vez que dejas de luchar contra la realidad, todo se vuelve mucho más fácil”.

Temas Relacionados

Cameron DiazLongevidadEnvejecimiento

Últimas Noticias

¿Por qué algunas plantas no florecen en primavera? Esto dice la ciencia

Procesos biológicos y factores ambientales definen el éxito o el fracaso en la apertura floral durante la estación más colorida del año

¿Por qué algunas plantas no

Cinco estilos de flequillo para rejuvenecer y lucir durante el otoño

Estas son algunas opciones versátiles y prácticas que te harán lucir espectacular en la próxima temporada del año

Cinco estilos de flequillo para

Cómo evolucionó la personalidad de los jóvenes por los cambios sociales y tecnológicos

Diversos estudios en psicología indican que valores como la responsabilidad y la autodisciplina presentan nuevas dinámicas debido a un contexto donde la transformación social y tecnológica impulsa cambios en la vinculación entre pares

Cómo evolucionó la personalidad de

Los 10 finales más trágicos de los grandes matemáticos de la historia

Desde duelos fatales hasta persecuciones, incomprensión y suicidios, estos científicos enfrentaron a la muerte de forma tan extrema como sus aportes revolucionarios a la ciencia

Los 10 finales más trágicos

Receta de budín de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

La solución perfecta para quienes disponen de poco tiempo y desean un resultado delicioso, con ingredientes simples y pasos sencillos que garantizan un postre casero y nutritivo

Receta de budín de naranja
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

TELESHOW
La emoción de Marcelo Tinelli

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”