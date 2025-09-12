Hogares en armonía: claves del feng shui para potenciar el bienestar a través de la decoración y el orden

La disposición de los objetos y la energía que fluye en cada rincón pueden cambiar la vida cotidiana. Una especialista revela claves poco conocidas y rituales para renovar el bienestar

La influencia del feng shui en la vida cotidiana se manifiesta en cada rincón del hogar, donde la disposición de los objetos, la limpieza y la selección consciente de los elementos decorativos pueden transformar la energía de los espacios y, en consecuencia, el bienestar de quienes los habitan.

La casa refleja la identidad y el estado emocional de sus habitantes

Esta filosofía oriental, que ha trascendido fronteras, sostiene que la casa no solo es un refugio físico, sino también un reflejo fiel de la identidad y el estado emocional de sus ocupantes.

La Asesora en Feng Shui, María Laura Aguiló, explicó a Infobae Deco que la vivienda actúa como un espejo de la persona, ya que en ella se depositan recuerdos y emociones, muchas veces de manera inconsciente. “Que tu casa cuente la historia de quién eres y sea una colección de lo que más amas”, expresó Aguiló durante la conversación, subrayando la importancia de rodearse únicamente de objetos que representen la propia esencia y no de aquellos que permanecen por compromiso o costumbre.

El feng shui transforma la energía del hogar a través de la disposición y selección consciente de objetos

La presencia de elementos que no resuenan con la identidad personal puede atraer energías ajenas y alterar la vibración del entorno.

Color igual a vibración

La selección de imágenes y fotografías también adquiere un papel relevante en el feng shui. Es recomendable optar por fotos a color que evoquen momentos agradables, ya que los colores activan los cinco elementos de la naturaleza, fundamentales en esta disciplina, y contribuyen a la armonización y sanación de los espacios. Por el contrario, acumular objetos o imágenes que remitan a historias negativas o ajenas puede debilitar áreas específicas del hogar.

Fotos a color y objetos significativos potencian la armonía y sanación de los espacios en el feng shui

Reparar o descartar

El estado de los objetos es otro aspecto central. Elementos dañados, como vajilla rota o bombitas quemadas, pueden ser síntomas de tensiones internas y afectan la energía general de la casa. Es vital reparar cualquier desperfecto de inmediato, ya que la falta de atención puede desencadenar un deterioro progresivo tanto en el ambiente como en el ánimo de los habitantes.

Elementos dañados y desorden afectan negativamente la energía y el bienestar en el hogar

Mover la energía

La limpieza y el orden resultan esenciales para mantener la energía en movimiento. “Si querés modificar tu vida, los chinos dicen: mové veintisiete cosas de tu casa”, compartió la experta, haciendo referencia a un proverbio que asocia el número veintisiete con los nueve palacios del feng shui, cada uno vinculado a aspiraciones vitales como la familia, los proyectos, la prosperidad y la reputación. Al mover objetos y limpiar, se eliminan energías estancadas y se facilita la renovación.

Mover veintisiete objetos ayuda a renovar la energía y activar aspiraciones vitales, según el feng shui

El horno y el baño, claves en la energía del hogar

El horno, considerado el productor del hogar, debe permanecer vacío y limpio, sin objetos acumulados en su interior ni sobre las hornallas. Mantener en funcionamiento todos los electrodomésticos y sistemas de iluminación es igualmente importante, ya que los aparatos averiados pueden generar una cadena de fallos y afectar el flujo energético.

El feng shui recomienda mantener baños cerrados y usar frases decorativas positivas para elevar la vibración - Foto Detry Miguens -

En cuanto a los baños, mantener siempre la puerta y la tapa del inodoro cerradas, ya que estos espacios concentran energías más bajas. Además, recomendó que las frases decorativas estén redactadas en positivo y que los colores elegidos para la decoración sean vivos y representativos de la personalidad de los habitantes.

Espacios de guardado cerrados

El almacenamiento también requiere atención: los estantes abiertos pueden cortar la energía, por lo que es preferible optar por estanterías cerradas. Los zapatos, por su parte, deben guardarse en cajas o espacios cerrados para evitar que la energía del exterior se disperse en el hogar. Al ingresar a la casa, es recomendable descalzarse y evitar colocar la ropa utilizada en la cama, ya que este mueble es el principal lugar de reposo y recarga energética.

Entre los símbolos de abundancia más destacados, es la colocación de un espejo frente a la mesa del comedor para reflejar a los comensales y los alimentos, lo que, según el feng shui, actúa como un potente activador de prosperidad

Activar los cinco sentidos

La incorporación de elementos que estimulen los cinco sentidos, como esferas, velas y aromas, contribuye a activar la energía vital. Las plantas, asociadas al elemento madera, y las velas, vinculadas al fuego, cumplen funciones específicas dentro del feng shui. Es perfecto colocar velas en el norte del living en el hemisferio sur para potenciar el área de la fama y la reputación, lo que puede influir en la autopercepción y el reconocimiento social.

Plantas, velas y aromas estimulan los sentidos y potencian áreas clave como la fama y la prosperidad

Centrarse en las virtudes del hogar, en lugar de sus defectos, eleva la vibración del espacio. “Mejor quedarse con poco, pero con lo bueno y lo que realmente se va a usar”, afirmó la experta, invitando a desprenderse de objetos que ya no representan a la persona. La casa, entendida como un templo, debe nutrir la energía de sus habitantes y prepararlos para enfrentar el mundo exterior con claridad y confianza.

