Los looks más destacados de Úrsula Corberó, del estilo elegante en la alfombra roja al streetstyle

El estilo relajado de Úrsula Corberó inspira nuevas tendencias en la moda actual (REUTERS/Yara Nardi)

Úrsula Corberó y Chino Darín compartieron el anuncio de que esperan su primer hijo, noticia que difundieron por redes con una foto en la que la actriz luce un vestido blanco. El mensaje, acompañado por la expresión “Esto no es IA”, resumió el tono íntimo y directo elegido por la pareja.

Corberó se consolidó como figura de referencia en cine, televisión y, especialmente, en el mundo de la moda internacional.

Del set de “La casa de papel” al fenómeno

La influencia de “La casa de papel” se refleja en la imagen pública de la actriz (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

El paso de Úrsula por la serie “La casa de papel” marcó tendencia tanto en la pantalla como fuera de ella. Su personaje, caracterizado por prendas funcionales y audaces, generó un impacto que se trasladó rápidamente al público, sobre todo en Europa y América Latina.

Las prendas rojas, botas y cortes de cabello pixie adoptados durante las primeras temporadas definieron una estética urbana y repleta de fuerza. Ya fuera en eventos vinculados a la serie o entrevistas, la actriz reforzó ese perfil.

Los accesorios seleccionados por Corberó marcan pauta en eventos internacionales (The Grosby Group)

La influencia de estos looks se consolidó con la apropiación de accesorios como cinturones anchos y mochilas utilitarias, piezas que se integraron a la moda callejera.

El corte de pelo con flequillo recto y colores intensos completaron una imagen que trascendió la ficción y posicionó a Corberó como referente de autenticidad y vanguardia estilística.

El minimalismo y los tejidos naturales definen la etapa maternal de Úrsula Corberó (EFE/EPA/Fabio Frustaci)

Sofisticación y personalidad en alfombras rojas

En contextos formales y galas internacionales, la actriz demuestra una capacidad de adaptación que equilibra riesgos con elegancia. Sus apariciones en festivales y entregas de premios incluyeron vestidos, escotes asimétricos y juegos de transparencias.

El corte bob y el flequillo recto consolidan la identidad de la actriz en la moda (EFE/Mariscal)

Entre sus elecciones más recordadas figuran los diseños de alta costura en tonos metálicos y los vestidos ajustados en negro o plateado con apliques brillantes, casi siempre acompañados de peinados recogidos pulidos y maquillaje.

Varios de estos looks incorporan detalles inesperados, como plumas, aberturas transversales o mezclas de tejidos, lo que le permite destacarse sin perder sofisticación.

En más de una ocasión optó por trajes sastre de corte masculino con pantalones de tiro alto y blazers, que acentuaban su silueta con cinturones o accesorios modernos.

Minimalismo y naturalidad en la etapa de embarazo

El vestido blanco utilizado en el anuncio de su embarazo simboliza su apuesta por la naturalidad (INSTAGRAM)

El anuncio de maternidad supuso la consolidación del minimalismo en su imagen. La elección del vestido blanco de líneas simples para compartir la noticia no fue casual: durante los últimos meses, las apariciones públicas de la actriz se caracterizaron por prendas sueltas, tejidos naturales y una paleta cromática neutra.

En presentaciones recientes y encuentros informales, Corberó optó por looks que priorizan el bienestar sin descuidar la identidad visual.

Los diseños de alta costura utilizados en galas internacionales refuerzan su sofisticación (EFE/ Daniel González)

Los conjuntos monocromáticos y los accesorios discretos, como pendientes pequeños o pulseras finas, refuerzan el carácter orgánico y relajado de esta etapa. El maquillaje, más sutil que en otras ocasiones, combina bases livianas, rubores naturales y labios nude.

Apuesta por el streetstyle y la moda urbana

El estilo cotidiano de Corberó incluye una selección de prendas urbanas que refuerzan su autenticidad fuera del circuito de la moda tradicional. Calzas de cuero, pantalones cargo holgados, camisetas con estampas gráficas y zapatillas deportivas constituyen el repertorio elegido para el día a día.

Además, las gorras, gorros de lana y riñoneras contribuyen a crear looks cómodos que aun así resultan distintivos.

La elección de trajes sastre y vestidos ajustados demuestra su versatilidad en alfombras rojas (The Grosby Group)

Entre sus prendas clave sobresalen los jeans de corte recto, sudaderas en colores vibrantes y abrigos oversize. Los accesorios vintage, como anteojos de sol de inspiración retro y bolsos grandes de materiales reciclados, suelen acompañar estos outfits.

Además, la actriz alterna entre estilos andróginos y propuestas femeninas, logrando una imagen versátil adaptada a distintas ocasiones.

El maquillaje sutil y los peinados recogidos definen la imagen elegante de la actriz (Grosby)

El papel de los accesorios y el cuidado del detalle

Un elemento recurrente en la forma de vestir de la actriz es el uso consciente de accesorios, que selecciona en función del mensaje y el contexto. Pendientes tipo aro, cadenas largas, anillos XL y gafas futuristas formaron parte de su colección reciente.

En los eventos más formales, la elección recae sobre carteras de mano minimalistas y piezas de alta joyería en tonos plateados o dorados, mientras que en sus looks más relajados priman los diseños artesanales.

La atención al detalle en calzado y joyería distingue cada aparición pública de Úrsula Corberó (José Ruiz / Europa Press)

La actriz también dedica atención al calzado, alternando entre stilettos, sandalias planas y botines según la ocasión. En el embarazo, la preferencia por mocasines y zapatillas blancas responde a la búsqueda de confort, alineada con la estética serena planteada en los últimos meses.

Transformaciones en pelo y maquillaje

A lo largo de su trayectoria, la actriz experimentó con distintos tipos de cortes y colores de cabello: del rubio platino al moreno intenso, pasando por el castaño y el rojo, al adaptar siempre el peinado al tipo de evento.

La combinación de prendas urbanas y accesorios vintage caracteriza el streetstyle de Corberó (Europa Press)

El flequillo recto y el corte bob son dos de los sellos más identificables, y funcionaron como referencia de tendencia temporada tras temporada.

En maquillaje, alterna entre propuestas frescas y naturales, con tonos neutros y piel luminosa, y estilos de impacto, como sombras oscuras, labios intensos o cejas marcadas. Esta adaptabilidad refuerza su perfil como figura camaleónica, capaz de reinterpretar códigos de moda según sus proyectos y estados personales.