Receta de salsa de ajo con perejil, rápida y fácil

Un clásico de la cocina mediterránea suma sabor, frescura y versatilidad a carnes, pescados y panes con ingredientes simples

La salsa de ajo con perejil realza el sabor de carnes y pescados en cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa de ajo con perejil se ha consolidado como un acompañamiento imprescindible en distintas cocinas del mundo. Esta preparación se destaca por su capacidad de realzar los sabores tanto de carnes y pescados como de panes, papas y empanadas, convirtiéndose en la aliada ideal para encuentros familiares o reuniones informales. Su base se compone de ingredientes tan cotidianos como el ajo fresco y el perejil picado, que en conjunto aportan frescura y un aroma inconfundible.

Las raíces de esta salsa se remontan a tradiciones mediterráneas, donde la mezcla de ajo y perejil suele acompañar pescados o mariscos en la gastronomía española. En Argentina, también ocupa un lugar central, frecuente en picadas y parrillas, donde su sabor acentuado potencia cortes de carne o hace que el pan recién horneado gane una dimensión diferente. Tan fácil de preparar como adaptable, la receta básica admite variaciones según el gusto o el contexto: puede agregarse un chorrito de limón, unas escamas de ají molido o incluso algo de queso rallado para ofrecer una alternativa más cremosa.

Lejos de ser una simple cobertura, la salsa de ajo con perejil invita a compartir, a mojar el pan y a disfrutar en compañía. Su elaboración rápida y la flexibilidad de sus ingredientes hacen de esta receta un recurso práctico para quienes buscan sumar un toque especial a sus platos cotidianos.

Receta de salsa de ajo con perejil

La salsa de ajo y perejil se caracteriza por su sencillez: basta con picar o procesar ambos ingredientes frescos junto con un buen aceite de oliva (o el que tengas a mano), sal, y un chorrito de limón o vinagre si se busca mayor frescura. Esta mezcla resulta perfecta para acompañar carnes grilladas, pescados, mariscos, verduras asadas o simplemente para untar sobre pan.

Además, esta receta admite personalización: se puede regular la intensidad del ajo, sumar unas gotas de limón o vinagre, incorporar pimienta o ají molido, e incluso algo de mostaza o queso para un perfil más complejo.

Tiempo de preparación

Esta salsa se prepara rapidísimo:

  • Picado/Procesado de ingredientes: 5 minutos.
  • Integración y reposo: 2 minutos. En total, se tendrá la salsa lista en menos de 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 manojo pequeño de perejil fresco (aproximadamente ½ taza, bien compacta).
  • 2 dientes de ajo medianos.
  • 4 cucharadas de aceite de oliva (o aceite neutro, si se prefiere).
  • Jugo de ½ limón o 1 cucharadita de vinagre de vino (opcional).
  • Sal a gusto.
  • Pimienta negra recién molida (opcional).
Un toque de limón o vinagre eleva la intensidad y el perfil de la salsa de ajo y perejil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa de ajo con perejil, paso a paso

  1. Lavar y secar bien el perejil. Picar lo más finamente posible, descartar los tallos más duros.
  2. Pelar los dientes de ajo y picar de manera muy fina o prensar.
  3. Colocar el ajo y el perejil picados en un bol pequeño.
  4. Añadir el aceite de oliva, sal, pimienta y el jugo de limón o vinagre (puede ser opcional).
  5. Mezclar bien todos los ingredientes hasta integrar y emulsionar la salsa.
  6. Probar y ajustar sal, aceite o limón según tu gusto.
  7. Usar inmediatamente, o dejar reposar 15 minutos para que los sabores se integren mejor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas, ideal para acompañar un plato principal para 2 a 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 70
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 1 g
  • Azúcares: 0 g
  • Proteínas: 0,5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta salsa puede conservarse en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Es ideal consumirla fresca, ya que con el tiempo el ajo puede acentuar su sabor y el perejil perder su color vibrante.

