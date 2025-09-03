Tendencias

Receta de pollo al jengibre, rápida y fácil

Una opción sencilla y saludable para quienes buscan sabor sin complicaciones, este plato fusiona tradición asiática y practicidad, ideal para cenas rápidas y con beneficios digestivos y antiinflamatorios

Por Ramiro Manera

Guardar
El jengibre aporta propiedades digestivas
El jengibre aporta propiedades digestivas y antiinflamatorias a este plato rápido y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina con jengibre tiene siglos de historia en Asia, pero su uso se ha extendido por todo el mundo gracias a su sabor picante y refrescante, ideal para resaltar las proteínas como el pollo. Esta receta de pollo al jengibre se puede preparar en menos de 30 minutos y es ideal para una comida entre semana sin complicaciones. El jengibre, además de su sabor inconfundible, aporta propiedades digestivas y antiinflamatorias, lo que convierte este plato en una opción no solo deliciosa, sino también beneficiosa para la salud. Combina perfectamente con arroz blanco, fideos salteados o incluso una ensalada fresca si buscas algo más liviano.

Receta de pollo al jengibre

Esta receta parte de una base muy simple: pechugas o muslos de pollo cortados en tiras o cubos, que se saltean con ajo, cebolla y jengibre fresco rallado. Se completa con un toque de salsa de soja, azúcar moreno y, opcionalmente, unas gotas de aceite de sésamo para intensificar su perfil asiático. Lo mejor de esta preparación es su versatilidad: se le puede añadir vegetales como pimiento, zanahoria o brócoli para hacerlo aún más completo.

El pollo al jengibre se
El pollo al jengibre se cocina en tiras o cubos, salteado con ajo, cebolla y salsa de soja para un resultado jugoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto para que este plato sea exitoso está en respetar los tiempos de cocción cortos y el fuego alto, lo que permite que el pollo quede dorado por fuera pero jugoso por dentro, mientras que el jengibre libera su aroma y sabor sin llegar a amargarse.

Tiempo de preparación

Este pollo al jengibre es ideal para cuando tienes poco tiempo pero no quieres renunciar al sabor.

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Cocción del pollo y la salsa: 15 minutos
  • Tiempo total estimado: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de pechuga o muslo de pollo deshuesado, cortado en tiras o cubos
  • 2 cucharadas de aceite vegetal (girasol o canola)
  • 1 cebolla mediana, en julianas finas
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 trozo de jengibre fresco (aprox. 5 cm), pelado y rallado
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de azúcar moreno (puedes reemplazar por miel)
  • 1 cucharada de vinagre de arroz o jugo de limón
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo tostado (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cebolla de verdeo o cilantro fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer pollo al jengibre, paso a paso

  1. Sazonar el pollo con sal y pimienta. Reservar.
  2. En un sartén grande o wok, calentar el aceite vegetal a fuego medio-alto.
  3. Agregar el pollo y saltear durante 5-6 minutos, hasta que esté dorado y cocido por dentro. Retirar y reservar.
  4. En el mismo sartén, agregar un poco más de aceite si es necesario y sofreír la cebolla durante 2 minutos.
  5. Añadir el ajo y el jengibre rallado, y cocinar por 1 minuto más, removiendo constantemente para que no se quemen.
  6. Incorporar la salsa de soja, el azúcar moreno y el vinagre de arroz. Mezclar bien y dejar que la salsa burbujee un par de minutos.
  7. Volver a incorporar el pollo al sartén, mezclar bien y cocinar todo junto 2-3 minutos hasta que el pollo esté bien impregnado de la salsa.
  8. Finalizar con unas gotas de aceite de sésamo y decorar con cebolla de verdeo o cilantro si lo deseas.
  9. Servir inmediatamente acompañado de arroz blanco o fideos.
El secreto del pollo al
El secreto del pollo al jengibre está en la cocción rápida a fuego alto para conservar jugosidad y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, esta receta rinde aproximadamente 3 a 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 290
  • Grasas: 12 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al jengibre se puede conservar en la heladera hasta 3 días, guardado en un recipiente hermético. También puede congelarse hasta 1 mes. Para recalentar, se recomienda usar sartén o microondas a temperatura media.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPlatos principalesRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se acerca la primavera: por qué aumentan los casos de alergia

El Dr. Alejandro Meretta, en su columna de Infobae en Vivo, describió las medidas para evitar complicaciones ante el incremento de episodios alérgicos en esta época del año. Subrayó la importancia del diagnóstico profesional y seguro

Se acerca la primavera: por

Qué significa llegar siempre tarde, según la psicología

Subestimar el tiempo y ser demasiado optimistas son características de los impuntuales. Cuáles son las estrategias para evitar retrasos, reducir el estrés y mejorar así las relaciones personales y laborales

Qué significa llegar siempre tarde,

‘Happy Feet’, un pato huérfano con patitas malformadas, recibe un par de zapatos ortopédicos

Tras perder a su madre en un acto de crueldad animal, el pequeño sobreviviente con problemas en el desarrollo fue rehabilitado con éxito

‘Happy Feet’, un pato huérfano

Cómo establecer y alcanzar objetivos ambiciosos en el ámbito deportivo, según un escalador extremo

El atleta estadounidense Alex Honnold fue entrevistado para el pódcast “Huberman Lab”, donde reveló cómo la preparación meticulosa, la motivación interna y el control del miedo fueron claves para alcanzar la cima de El Capitán, inspirando a toda una generación de aficionados

Cómo establecer y alcanzar objetivos

3 claves para construir una confianza inquebrantable en la pareja, según un psicólogo

El experto Mark Travers, de la Universidad de Cornell, detalló en una columna publicada en Forbes cómo la coherencia, la transparencia y la sensación de seguridad influyen en la estabilidad de la relación y permiten fortalecer el vínculo emocional

3 claves para construir una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anécdotas del Borges profesor en

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

Se acerca la primavera: por qué aumentan los casos de alergia

Redrado reclamó una intervención contundente del Banco Central para frenar la escalada del dólar

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Condenaron a 5 años de prisión a los dos pilotos extranjeros de la avioneta abandonada en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
Anécdotas del Borges profesor en

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear

Se agudiza la escasez de diésel en Bolivia: agropecuarios y transportistas están en emergencia

Vladimir Putin: “Si Zelensky está listo, que venga a Moscú”

TELESHOW
Juana Molina recordó a su

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”