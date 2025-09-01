Receta de tarta de atún y choclo, rápida y fácil

La tarta de atún y choclo es un clásico de la cocina argentina y uruguaya, ideal para cenas rápidas y viandas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de atún y choclo es uno de esos platos que conquistan por su sencillez y sabor hogareño. Ideal para resolver una cena de último momento o para llevar en la vianda, esta preparación se convitió en un clásico en muchos hogares de Argentina y Uruguay, donde las tartas saladas son parte esencial de la mesa cotidiana. Su textura cremosa y su relleno nutritivo la convierten en una opción práctica y sabrosa que gusta tanto a grandes como a chicos.

Este plato nace de la tradición de las tartas saladas criollas, con fuerte influencia europea en la gastronomía del Río de la Plata. El atún en lata y el choclo, dos ingredientes económicos y versátiles, dieron lugar a esta receta muy popular que admite numerosas variaciones: algunas incluyen queso crema para darle suavidad, otras incorporan huevo duro, aceitunas o pimientos. Puede servirse recién salida del horno o fría al día siguiente, acompañada de una ensalada fresca.

Receta de tarta de atún y choclo

La tarta de atún y choclo se prepara con dos tapas de masa y un relleno sencillo a base de atún en lata, choclo en granos, cebolla y huevo. Es una receta práctica y rápida, ideal para principiantes en la cocina o para quienes buscan una comida casera sin complicaciones.

Lo interesante de esta preparación es que admite variaciones según los gustos de cada familia. Un poco de queso rallado intensifica el sabor, mientras que el agregado de especias como pimentón o nuez moscada le da un toque especial.

Esta receta combina atún en lata, choclo, cebolla y huevo, y admite múltiples variantes según el gusto familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

La receta completa se realiza en unos 45 minutos:

10 minutos para preparar el relleno.

5 minutos para armar la tarta en el molde.

30 minutos de cocción en el horno hasta que la masa esté bien dorada.

Ingredientes

2 tapas de masa para tarta (criolla u hojaldrada).

2 latas de atún en aceite o al natural (170 g cada una, escurridas).

1 lata de choclo en granos (300 g).

1 cebolla mediana.

2 huevos duros.

2 huevos crudos (para ligar el relleno).

3 cucharadas de queso rallado (opcional).

2 cucharadas de aceite.

Sal y pimienta al gusto.

Pimentón dulce o nuez moscada (opcional).

Cómo hacer tarta de atún y choclo, paso a paso

1- Picar la cebolla y saltearla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.

2- Escurrir el atún y desmenuzarlo con ayuda de un tenedor.

3- En un bol grande, mezclar el atún, el choclo escurrido, la cebolla salteada, los huevos duros picados y el queso rallado (si se utiliza).

4- Añadir los huevos crudos batidos para ligar el relleno. Condimentar con sal, pimienta y especias al gusto.

5- Forrar un molde para tarta con una de las tapas de masa.

6- Distribuir el relleno de manera pareja sobre la base.

7- Cubrir con la otra tapa, sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor.

8- Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos, hasta que la masa se vea dorada.

9- Retirar del horno, dejar entibiar unos minutos y servir.

El plato se prepara en solo 45 minutos y rinde entre 6 y 8 porciones, siendo práctico y nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, la tarta de atún y choclo rinde entre 6 y 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 15 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de atún y choclo puede conservarse en la heladera por hasta 3 días, bien cubierta. También puede congelarse entera o en porciones durante un máximo de 2 meses y recalentarse en horno para recuperar la crocancia de la masa.