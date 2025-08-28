De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

El auge de los anillos de compromiso vintage redefine las tendencias de la joyería en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce coincidió con una ola de joyas nupciales llamativas entre celebridades en 2024 y 2025.

La intérprete recibió un anillo de talla mina antigua, realizado en oro amarillo, cuyo valor puede alcanzar el millón de dólares.

Este acontecimiento marcó un regreso del corte histórico, la talla Old Mine, así como de joyas personalizadas, diseños con piedras de gran quilataje y preferencias excéntricas por parte de figuras públicas.

Los anillos elegidos por las celebridades más buscadas del año:

1- Taylor Swift

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce marca una nueva era para las piezas nupciales (Instagram: taylorswift / killatrav)

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue el primero en captar la atención global en agosto de 2025. La pieza sobresale por su diamante de talla mina antigua engastado en oro amarillo de 18 quilates.

Concebido con una montura biselada y una fina banda con posibles grabados, el diseño responde a una predilección por opciones vintage y una artesanía notoria.

La joya está valorada entre 250.000 y 1.000.000 de dólares, dependiendo del tamaño y la pureza del diamante, y destacan la influencia inmediata de la cantante en el resurgimiento de los diamantes con historia.

2- Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Dua Lipa eligen joyas personalizadas que reflejan su estilo único (Instagram)

El compromiso entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo también generó titulares por el costo y las dimensiones del anillo entregado.

La pieza incluye un diamante ovalado central de 40 quilates acompañado de diamantes triangulares laterales, lo que coloca a la joya en un rango de valor que puede llegar a 25 millones de euros.

La pureza y el corte excepcionales del diamante lo convierten en un objeto particularmente raro en el mercado.

Las imágenes difundidas muestran a Rodríguez con la pieza, lo que reforzó su estatus de “anillo más caro del año” en el entorno de celebridades y deportistas.

3- Dua Lipa

La preferencia por piedras de gran quilataje supera los estándares tradicionales en las bodas de celebridades (Instagram/Dua Lipa)

Durante el verano boreal de 2025, la cantante Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor Callum Turner. El anillo de la artista destaca por recurrir a un estilo completamente personalizado y poco convencional.

La joya, diseñada con la colaboración de la familia y entorno íntimo de Lipa, integra un diamante europeo antiguo montado en una banda ancha de oro amarillo.

La originalidad reside tanto en la elección de una piedra vintage como en el formato robusto y alejado de las líneas delicadas habituales.

El precio estimado varía entre 65.000 y 270.000 dólares, según quilataje y calidad del diamante. La artista compartió en entrevistas que su prioridad era encontrar un símbolo distinto, “más personal y cercano a mi historia”, lo que captó la atención de firmas de joyería que ahora reportan pedidos similares.

4- Lady Gaga

Lady Gaga apuesta por el color y la originalidad con un diamante rosa en forma de corazón (REUTERS/Yara Nardi)

Meses atrás, Lady Gaga compartió su compromiso con el empresario Michael Polansky mediante publicaciones en redes con imágenes de su anillo.

El anillo incluye un diamante rosa central en forma de corazón y pequeños diamantes blancos que forman un halo. En este anillo se pudo ver el gusto de la artista por las joyas que mezclan originalidad y sofisticación. El precio estimado ronda los 400.000 dólares, según valuadores internacionales.

Un año marcado por tendencias personalizadas y cortes históricos en anillos de compromiso

Las elecciones de anillos de compromiso por parte de figuras ponen de manifiesto la relevancia de la personalización, el simbolismo y la diversidad estilística en la joyería nupcial actual.

Esta variedad abarca desde cortes históricos y vintage, como el Old Mine y el esmeralda, hasta piezas con monturas minimalistas, diamantes de fantasía en colores poco habituales y gemas de gran tamaño, que convierten cada anillo en una declaración única de identidad y estatus.

Las firmas de alta joyería respondieron con nuevas colecciones y diseños exclusivos, impulsados por la visibilidad que otorgan estas celebridades. Cada elección trasciende la moda y se convierte en tendencia global.