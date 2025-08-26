Tendencias

Diez objetos imprescindibles para armar el equipaje perfecto en tu próximo viaje

Planificar una salida implica considerar cada detalle, desde la documentación hasta los accesorios de higiene y seguridad

La planificación meticulosa marca la diferencia entre un viaje caótico y una experiencia ágil desde el primer traslado hasta el regreso a casa

A la hora de planificar un viaje, el desafío de organizar correctamente el equipaje ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los viajeros.

La necesidad de cumplir con las políticas de las aerolíneas, el deseo de evitar “llevar de más” y la intención de garantizar que todos los artículos necesarios entren en la valija sin inconvenientes impulsan la búsqueda de soluciones prácticas.

1 - Documentación e identificación personal

Disponer de la documentación en regla garantiza el acceso y circulación en cualquier destino. El énfasis recae en llevar siempre a mano el DNI, pasaporte y, si es posible, copias de ambos para resolver imprevistos o extravíos durante el viaje.

Mantener a mano la información personal reglamentaria habilita el tránsito por aeropuertos y fronteras sin complicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 - Toalla pequeña de secado rápido

Agregar una toalla pequeña y de secado rápido al equipaje puede ser una solución práctica ante muchas situaciones de viaje. Su tamaño compacto y capacidad de secado rápido la hacen ideal para excursiones, días de playa o imprevistos en los que no se dispone de toallas en alojamientos temporales. Ocupa poco espacio y se adapta fácilmente en cualquier rincón de la valija.

3 - Desinfectante de manos sin agua

El desinfectante de manos sin agua representa una herramienta útil en trayectos largos, visitas a lugares con alto tránsito de personas o durante actividades donde no resulta sencillo acceder a un baño. Permite mantener la higiene de las manos y previene la exposición a gérmenes y bacterias, una prioridad para conservar la salud durante el viaje.

4 - Kit de medicamentos básicos

Kit de medicamentos: Llevar una selección de medicamentos esenciales responde a necesidades previstas y permite actuar ante eventualidades (Freepik)

Llevar un kit de medicamentos ajustado a las necesidades personales previene complicaciones derivadas de imprevistos. Si el destino está fuera del país, conviene verificar que cada producto sea legal y esté permitido en el lugar que se visita. Este control representa un paso obligado antes de salir.

5 - Dinero en efectivo y tarjetas de crédito

Resulta recomendable llevar una combinación de dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Disponer de ambas alternativas permite afrontar pagos en diferentes contextos, desde pequeños comercios hasta gastos imprevistos donde no siempre aceptan medios electrónicos. Además, es prudente informar previamente al banco sobre los destinos y fechas del viaje, para evitar la suspensión de las tarjetas por movimientos inusuales.

6 - Adaptador de corriente universal

El adaptador de corriente universal forma parte de los ítems prácticos para quienes planean viajar fuera de su país, especialmente a regiones con enchufes y voltaje distintos. Este pequeño artefacto permite utilizar sin inconvenientes los dispositivos electrónicos y asegura la carga de teléfonos, cámaras u ordenadores en cualquier destino.

7 - Antifaz y tapones para los oídos

Para viajes largos es esencial el antifaz para mejorar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar un antifaz y tapones para los oídos mejora la calidad del descanso en ambientes ruidosos o muy iluminados, como aviones, trenes u hospedajes céntricos. Son accesorios ligeros y de fácil acceso que ayudan a asegurar un sueño reparador, algo fundamental para mantener la energía y el bienestar durante toda la experiencia de viaje.

8 - Candado para maletas

El uso de candados en las maletas otorga un plus de seguridad al equipaje, tanto en aeropuertos como al dejar pertenencias en consigna, hospedajes o transportes. Estos sistemas disuasorios reducen el riesgo de robos y contribuyen a cuidar las pertenencias personales en trayectos largos o durante escalas.

9 - Bolsa o neceser para cables y tecnología

Los cargadores, auriculares y demás elementos tecnológicos deben conservarse protegidos y accesibles. Para evitar que los cables de celulares, computadoras y auriculares se dañen, conviene no llevarlos sueltos en el equipaje. Lo más práctico es utilizar un neceser o un pequeño bolso para reunirlos en un solo lugar y mantenerlos separados de la ropa y los artículos del baño.

10 - Carry on con muda suplementaria

Frente a eventuales demoras en la entrega del equipaje, una carry on resulta vital. Esta medida brinda tranquilidad y asegura la cobertura de necesidades básicas en cualquier escenario.

Las valijas carry on son importantes para objetos adicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para la organización, protección y seguridad del equipaje

Un equipaje bien organizado y seguro facilita el viaje y previene inconvenientes. La clave está en distribuir correctamente el contenido: los objetos robustos y pesados deben ubicarse en la base de la valija, mientras que los delicados se resguardan en la parte superior. Etiquetar la valija como “frágil” favorece el trato cuidadoso en aeropuertos, independientemente de la naturaleza del contenido.

Para mantener la ropa limpia, es recomendable envolver los zapatos en gorros de ducha o bolsas, así se evita el traspaso de suciedad o malos olores. Reservar bolsas aparte para la ropa usada previene contaminaciones y mantiene la frescura del resto de las prendas.

Seleccionar una valija ligera y utilizar una balanza de viaje ayuda a respetar los límites de peso impuestos por las aerolíneas, disminuyendo el riesgo de cargos extra. Incorporar candados e identificadores personalizados refuerza la seguridad ante robos o pérdidas, mientras que los organizadores internos y neceseres aseguran orden y rapidez al buscar cualquier objeto, tanto en ruta como al llegar al destino.

