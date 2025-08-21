Tendencias

Salud capilar y canas: cómo la vitamina B5 podría ser clave para recuperar el color del cabello

Una investigación realizada en la Universidad de California y publicada por Womens Health, advirtió que la incorporación diaria de este nutriente favorecería la producción de melanina y mejoraría la apariencia del pelo gris

Por Martina Cortés Moschetti

La vitamina B5 podría revertir el cabello gris, según un estudio de la Universidad de California (Freepik)

Recuperar el color natural del cabello gris sin la necesidad de tintes químicos se ha convertido en una expectativa que va más allá de la estética: implica, para millones de personas, la posibilidad de mantener una apariencia más juvenil sin exponerse a procesos agresivos.

Este interés ha cobrado fuerza tras la difusión de una investigación desarrollada por la Universidad de California y publicada en Womens Health, que señala un avance científico inesperado: la vitamina B5, en forma de pantotenato de calcio, podría ser clave para restaurar la pigmentación capilar de manera natural. De todas maneras, para la inclusión de cualquier suplemento es esencial contar con el acompañamiento de un profesional de la salud.

Un avance científico, pero con cautela

La investigación del equipo de la Universidad de California se centró en el papel de la vitamina B5 y su posible rol en el proceso de recuperación del color capilar. Los hallazgos sugieren que suplementar la dieta con pantotenato de calcio puede contribuir a estimular la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello, lo que potencialmente revertiría el encanecimiento.

Los expertos advierten que la suplementación debe realizarse bajo supervisión médica y con estudios más amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos resaltan que este procedimiento representa una alternativa menos agresiva y, con bases en los primeros resultados, más eficaz que los tintes químicos tradicionales, especialmente cuando se aplica en las etapas iniciales de la aparición de canas.

Vitamina B5: restauración y protección

La vitamina B5 cumple una función central en la síntesis de melanina. De acuerdo con los investigadores, un incremento en la ingesta de esta vitamina favorece la repigmentación progresiva del cabello y podría ralentizar, o incluso revertir, el proceso de encanecimiento. El estudio subraya que el impacto es más marcado cuando se actúa en las fases iniciales de la decoloración capilar.

Respecto a los resultados, Womens Health destaca que ciertos participantes del experimento notaron cambios visibles en el color de su cabello tras recibir, durante un mes, una suplementación diaria de 200 mg de pantotenato de calcio. Si bien este dato sugiere una respuesta rápida en algunos casos, los autores sostienen que se trata de observaciones preliminares, sin garantía de éxito generalizado.

La vitamina B5 también ofrece propiedades antioxidantes que protegen contra el envejecimiento prematuro del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la vitamina B5 no se limita a recuperar el color. El estudio también resalta sus propiedades antioxidantes: la vitamina ayuda a neutralizar radicales libres, elementos asociados al envejecimiento prematuro del cabello. Esta capacidad antioxidante podría, en parte, explicar la mejoría en la salud capilar observada entre quienes participaron en el ensayo.

Alimentación, supervisión y prudencia

La vitamina B5 está presente en alimentos como hígado, salvado de trigo, huevos, champiñones y pescado. Los especialistas insisten en la importancia de una alimentación equilibrada y variada, rica en vitaminas del complejo B, para preservar la salud y vitalidad del cabello.

Sin embargo, los expertos recomiendan que cualquier suplementación se realice de forma prudente y bajo estricta supervisión médica, especialmente en personas con un déficit diagnosticado, para evitar efectos adversos o innecesarios.

La investigación subraya la necesidad de un enfoque prudente y personalizado en la suplementación para las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio advierten que, si bien los primeros indicios sobre la eficacia de la vitamina B5 para revertir el encanecimiento capilar generan expectativas, aún se requiere la realización de ensayos clínicos más amplios, controlados y prolongados en el tiempo para comprobar su verdadera eficacia y seguridad. Resaltan que la suplementación con vitamina B5, aunque novedosa, no debe considerarse una solución definitiva para las canas hasta contar con mayor respaldo científico.

En ese sentido, fueron enfáticos en advertir que la decisión de iniciar un tratamiento con vitamina B5 frente a una deficiencia diagnosticada debe ser tomada, siempre, bajo la supervisión de un profesional de la salud, quien evaluará las condiciones individuales y determinará el enfoque más adecuado para cada paciente. Este acompañamiento profesional es fundamental para evitar posibles riesgos o usos inadecuados de suplementos nutricionales.

La vitamina B5 podría ofrecer una alternativa interesante para quienes buscan abordar la aparición de canas, pero actualmente su aplicación debe considerarse experimental y sujeta a revisión constante por parte de la comunidad científica. El envejecimiento capilar es un fenómeno complejo y multifactorial; por ello, cualquier avance en este campo exige rigor y cautela, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de cada persona, resaltaron los cientificos.

