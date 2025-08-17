Día del Niño: recetas dulces y saladas para hacer con los chicos

Freepik

El Día del Niño que se celebra este año el domingo 17 de agosto en Argentina representa una de las jornadas más esperadas para las familias y ofrece una ocasión para compartir experiencias dentro del hogar.

La cocina puede convertirse en el escenario perfecto para celebrar, con recetas dulces y saladas que reúnen a grandes y chicos en una misma tarea: compartir, aprender y disfrutar de preparaciones caseras llenas de color y sabor.

Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final de los platos, la experiencia trasciende el resultado culinario y se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos y gestar tradiciones dentro del hogar.

Galletitas de manteca

Una propuesta fácil de preparar en familia y decorar a gusto Crédito: Heidi / Flickr

Ingredientes

200 g de manteca a temperatura ambiente

120 g de azúcar

1 huevo

300 g de harina 0000

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir 1 huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar los 300 g de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 cm de espesor. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar y decorar al gusto.

Mini pizzas

Opción ideal para que cada integrante elija sus ingredientes favoritos (Captura de video)

Ingredientes

400 g de masa para pizza o prepizza (puede ser comprada o casera)

200 ml de salsa de tomate

200 g de queso mozzarella rallado o en fetas

100 g de jamón cocido en tiras

Aceitunas, tomate en rodajas, orégano (a gusto)

Preparación

Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro. Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada. Distribuir salsa de tomate sobre cada base. Colocar queso mozzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano. Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso fundido.

Muffins de zanahoria y avena

Pequeños bocados esponjosos que combinan sabor y variedad de texturas Generative AI

Ingredientes

2 huevos

100 ml de aceite neutro

100 g de azúcar

150 g de harina 0000

80 g de avena (instantánea o en copos suaves)

1 cucharadita de polvo de hornear

150 g de zanahoria rallada

50 g de nuez picada o pasas (opcional)

Preparación

Mezclar 2 huevos, el de aceite y el azúcar hasta integrar. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar. Agregar los 150 g de harina, los 80 g de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea. Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad. Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.

Croquetas de papa y queso

Preparación sencilla que resulta perfecta para compartir en la mesa

Ingredientes

500 g de papa (patata)

100 g de queso rallado

1 huevo

80 g de pan rallado (y un poco más para rebozar)

Sal y pimienta (a gusto)

Aceite para la placa

Preparación

Hervir y hacer puré de papa. Enfriar. Mezclar con los 100 g de queso rallado, 1 huevo y los 80 g de pan rallado. Salpimentar. Tomar pequeñas porciones y formar bolitas. Pasar las bolitas por pan rallado extra. Colocar sobre una placa aceitada y cocinar en horno moderado (190 °C) 15 a 20 minutos, girando para dorar parejo.

Brochettes de frutas y chocolate

Alternativa colorida para incorporar frutas frescas de manera entretenida (Sujoy)

Ingredientes

1 banana

1 manzana

1 pera

10 uvas (pueden ser verdes o negras)

5 frutillas (fresas)

100 g de chocolate para fundir

Preparación

Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas. Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette. Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes. Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.

Torta de yogur

Bizcochuelo suave y rápido, pensado para disfrutar en grupo (Wikimedia)

Ingredientes

1 yogur natural o de vainilla (125 g)

3 vasos de yogur de harina 0000

2 vasos de yogur de azúcar

1 vaso de yogur de aceite

3 huevos

1 sobre de polvo de hornear (10 g)

Ralladura de 1 limón o naranja

Preparación

Verter el yogur en un bol y limpiar el vaso para medir el resto de los ingredientes. Agregar 3 vasos de harina, 2 de azúcar y 1 de aceite. Sumar los 3 huevos, el polvo de hornear y la ralladura. Mezclar hasta una masa lisa y volcar en molde enharinado. Hornear a 180 °C entre 35 y 40 minutos.

Sándwiches de formas divertidas

Manera creativa de presentar los clásicos rellenos sobre pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

10 rebanadas de pan de molde

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas

Rodajas de tomate , zanahoria rallada , aceitunas

Queso crema o mayonesa (opcional)

Preparación

Cortar el pan con moldes de galletitas en diferentes formas. Rellenar con jamón, queso, vegetales y untar si se desea. Decorar la superficie con los vegetales para darles expresión o carácter.

Helado casero de banana

Postre saludable y fácil que se puede elaborar con pocos ingredientes – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 bananas maduras

1 cucharada de cacao en polvo (opcional)

2 cucharadas de yogur natural (opcional)

Chips de chocolate o frutas secas (opcional)

Preparación

Pelar y cortar 3 bananas en rodajas. Congelar mínimo 4 horas. Procesar o licuar hasta obtener una crema homogénea. Agregar cacao o yogur para distintas variantes. Incorporar chips si se desea, servir en copas o llevar a moldes y congelar.