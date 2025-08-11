El backstage creativo del Calendario Pirelli 2026: talento, experimentación y celebridades internacionales

La 52ª edición del Calendario Pirelli confirma la participación de Tilda Swinton, quien aporta su sello a una propuesta innovadora y diversa (@pirelli)

La 52ª edición del Calendario Pirelli se presenta como una nueva apuesta por la innovación visual y la diversidad de talentos. Este año, llegará para reafirmar su prestigio como un proyecto cultural influyente en el ámbito internacional.

Si bien aún no se revelaron las fotografías finales que lo conformaran, se dieron a conocer imágenes del detrás de escena que permiten observar la preparación de la publicación. En esta ocasión, la selección de figuras como Tilda Swinton, Venus Williams, Isabella Rossellini e Irina Shayk anticipa una propuesta que desafía los límites tradicionales de la fotografía de moda y consolida la relevancia artística del calendario.

Venus Williams forma parte de un elenco excepcional, y refuerza el impacto del calendario de este año (@pirelli)

Detrás de esta propuesta se encuentra el fotógrafo noruego Sølve Sundsbø, responsable de la dirección creativa de la nueva entrega. Radicado en Londres, es conocido por su enfoque innovador y su habilidad para manipular sus imágenes para dar su propia versión de la realidad. En su trabajo incorpora desde tecnologías de vanguardia como el escaneo 3D hasta técnicas analógicas tradicionales.

Con una trayectoria que incluye retratos de personalidades como Cate Blanchett, Zendaya y Brad Pitt, y publicaciones en revistas de referencia, como Vogue, Sundsbø suma su versatilidad y creatividad a un proyecto icono de la fotografía. “Ser elegido se parece a ganar un premio. Luego tienes que ganártelo creando el Calendario”, afirmó respecto a su incorporación a esta edición.

Figuras principales y equipo creativo del Calendario Pirelli 2026

Du Juan contribuye con su estilo a la búsqueda de escenarios envolventes y narrativas visuales con acento contemporáneo (@pirelli)

La edición 2026 reúne a nombres destacados de diversas disciplinas. Además de Swinton, Williams y Shayk, el calendario contará con la presencia de Gwendoline Christie, FKA Twigs, Eva Herzigová, Susie Cave, Adria Arjona, Du Juan, Luisa Ranieri e Isabella Rossellini.

El equipo creativo, seleccionado por Pirelli, incluye a los estilistas de renombre Syd Hayes, Ali Pirzadeh y Bob Recine, los maquilladores Val Garland y James Kaliardos, y el estilista Jerry Stafford. Esta combinación de talentos refuerza la apuesta por una propuesta visual ambiciosa y multidisciplinaria.

Adria Arjona aparece entre las seleccionadas, protagonizando efectos acuáticos que definen la estética dinámica de esta entrega (@pirelli)

Las sesiones fotográficas se realizaron en escenarios ingleses de Norfolk, Essex, Londres y, del otro lado del Atlántico, en Nueva York, seleccionados por su capacidad para aportar diversidad y riqueza visual al proyecto.

Aunque las imágenes finales se revelarán a finales de 2025, las primeras instantáneas detrás de cámaras ya anticipan escenas de alto impacto: desde composiciones subacuáticas y paisajes boscosos hasta fondos dramáticos con telas al viento y juegos de luz.

Isabella Rossellini regresa al Calendario Pirelli para sumar experiencia y profundidad visual a una edición de alcance internacional (@pirelli)

Entre los momentos destacados, Venus Williams aparece recostada ante llamas, Swinton resalta en medio de una escena repleta de naturaleza, Isabella Rossellini se rodea de flores rosadas y Shayk aprovecha el efecto de un ventilador para lograr una toma memorable con un juego de telas y movimiento.

Eva Herzigová protagoniza escenas subacuáticas que demuestran la apuesta por la experimentación y la riqueza visual del calendario (@pirelli)

Por otro lado, la supermodelo Eva Herzigová se sumergió bajo el agua para sus tomas, con un vestido diseñado con flecos que fluían con cada gesto. El elemento acuático también estuvo presente en las imágenes de la actriz Adria Arjona, donde se puede observar que, para conseguir el efecto deseado, le arrojaron agua desde un ángulo determinado, lo que creó corrientes de gotas que surgieron en direcciones precisas.

Historia y visión artística de Sølve Sundsbø

Gwendoline Christie aporta su presencia única al calendario y representa la diversidad artística que distingue la nueva entrega (@pirelli)

Desde su lanzamiento en 1964, el Calendario Pirelli se consolidó como un referente en la fotografía de moda, impulsando nuevas tendencias y celebrando la creatividad sin restricciones. A lo largo de su historia, contó con la dirección de fotógrafos como Norman Parkinson, Herb Ritts, Helmut Newton y Annie Leibovitz.

Ediciones recientes reflejaron la evolución del proyecto: en 2016, Leibovitz presentó un elenco de mujeres referentes en distintos ámbitos, mientras que la edición de 2025, a cargo de Ethan James Green, recuperó una estética más sensual. Swinton y Rossellini, presentes en la edición 2026, ya habían participado en años anteriores bajo la lente de Tim Walker y Nick Knight, respectivamente.

Irina Shayk es una de las figuras centrales de la edición 2026, cuya presencia anticipa tomas memorables y alta moda (@pirelli)

Aunque Sundsbø aún no reveló el concepto definitivo de la próxima edición, compartió algunas claves sobre su visión artística. El fotógrafo, según comentó, aspira a explorar emociones y estados fundamentales de la experiencia humana, como la curiosidad, el deseo de libertad y la conexión con la naturaleza y el tiempo.

Luisa Ranieri integra el grupo de figuras internacionales y destaca la variedad de talentos que convergen en la propuesta (@pirelli)

“No estoy seguro de tener un estilo. Lo que tengo es un enfoque basado en la curiosidad. La curiosidad invita a la exploración y enciende la imaginación. A través de la curiosidad puedes transformar las cosas en algo extraordinario y cautivador. Me gusta pensar que es como abrir una ventana o una puerta a un mundo que aún no has visto”, explicó Sundsbø en declaraciones reproducidas por Pirelli, quien considera el calendario como un espacio para llevar la narrativa visual más allá de los límites convencionales.

Susie Cave colabora en la edición, elevando la multidisciplinariedad artística que caracteriza el regreso del Calendario Pirelli (@pirelli)

Las imágenes preliminares y los testimonios del equipo sugieren una edición marcada por la experimentación y la búsqueda de atmósferas envolventes. Las escenas detrás de cámaras muestran la atención al detalle y la colaboración entre los participantes, con escenarios que alternan entre lo onírico y lo natural, y una apuesta por la diversidad de estilos y técnicas.

Con la expectativa puesta en la revelación de las imágenes finales, Sundsbø y el equipo de Pirelli se preparan para presentar una edición que buscará sorprender y provocar una respuesta emocional genuina en el espectador al abrir la puerta a un universo visual inédito.