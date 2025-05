Met Gala 2025: todos los looks de la alfombra más emblemática de la moda y el arte

Como todos los años, la Met Gala es un faro de la moda global. (Fotos: Reuters)

Este 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a convertirse en sede de uno de los acontecimientos más visibles del año en la intersección entre moda y cultura.

La Met Gala, que cada primer lunes de mayo concentra la atención del mundo fashionista, marca el inicio de una nueva exhibición del Costume Institute.

Con su habitual despliegue de figuras de la música, el cine, la moda y el deporte, la gala reúne a celebridades, diseñadores y estilistas sobre la alfombra roja, que se transforma por una noche en un escenario de glamour global. Los diseñadores Javier Saiach y Gabriel Lage analizaron cada look en diálogo con Infobae.

En esta edición, el eje temático se orienta hacia la influencia de la sastrería negra, con un foco explícito en sus dimensiones estéticas, políticas y culturales.

La muestra central de esta edición, titulada “Superfine: Tailoring Black Style”, explora la figura del dandi negro como símbolo de resistencia estética y política, tomando como referencias el ensayo “Las características de la expresión negra” de Zora Neale Hurston y el libro “Esclavos de la Moda: Dandismo negro y el estilismo de la identidad diaspórica negra” de Mónica Miller.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra de la Met Gala 2025

Pharrell Williams

El cantante Pharrell Williams en la Met Gala, con un conjunto bicolor compuesto por una chaqueta blanca cruzada de textura granulada, con solapas anchas y seis botones metálicos visibles, sobre una camisa blanca clásica y corbata negra estrecha /REUTERS/Mario Anzuoni

Javier Saiach analizó el look de Pharrell Williams: “Sobrio, correcto y peligrosamente olvidable. Muy, diría yo. El blazer texturado de doble abotonadura tiene cierta gracia artesanal, pero el pantalón ancho y corto desequilibra la proporción y achata la figura. Un ‘ni’: un look que cumple sin arriesgar, en una noche donde la moda pide más que ser sobrio”.

Anna Wintour

Anna Wintour, una de las directoras y referencia de la gala, lució un vestido largo de satén color celeste pálido, con bordados florales en hilo blanco que recorren todo el cuerpo del diseño de Louis Vuitton /REUTERS/Mario Anzuoni

Con respecto al paso de Anna Wintour por la alfombra de la Met Gala, Lage apuntó: “Una muestra perfecta del leitmotiv de la gala: la sastrería masculina, en este caso combinada con un lencero notable y un anticipo de lo que se impone, la revalorización tanto de la sastrería como de la alta costura, en hombre y mujer. Lo hecho a medida parece ser el eje más relevante de esta edición, y en este equipo hay un claro ejemplo de ello. Anna Wintour lleva un trabajo impecable, uno de los mejores looks que se le vio“.

Sydney Sweeney

La actriz estadounidense Sydney Sweeney llevó un vestido largo de lentejuelas negras con silueta sirena, ajustado al cuerpo desde los hombros hasta las rodillas y con una falda que se ensancha levemente hacia el suelo /REUTERS/Mario Anzuoni

“Un vestido estelar en negro, bordado con brillos, acompaña la figura con elegancia retro. El escote le da un giro sensual y desafiante. La silueta es perfecta, el peinado meticuloso suma teatralidad, y el collar joya eleva la apuesta. Es un homenaje al glamour de antaño, con lenguaje contemporáneo. Impecable“, opinó Saiach sobre el look de Sydney Sweeney.

Lewis Hamilton

El copresidente de la gala Lewis Hamilton eligió un conjunto de sastrería en tono marfil compuesto por chaqueta corta tipo frac, de solapa ancha, con doble botonadura y pantalón recto a juego

“Lo de Lewis Hamilton es increíble. Tiene una solapa refinada, trabajada de una manera muy especial. El traje está ornamentado. Los ornamentos no son cargados: le dan una distinción absoluta, le otorgan modernidad. Pero sobre todo, como siempre digo, lo que yo voy a comentar es el trabajo que tiene cada cosa. Y sin duda, esta sastrería es maravillosa e impecable", consideró Lage.

Y sumó: “Yo, que me crié con un sastre y aprendí todo lo que sé de mi padre —un sastre español que, no porque fuera mi padre, pero era maravilloso en su trabajo—, te lo digo con todas las letras: es impecable lo que estoy viendo".

Coco Jones

La actriz Coco Jones

Al observar el look de Coco Jones, Saiach dijo: “Un look inolvidable, bordado en marfil. El conjunto, compuesto por saco con cola y pantalón, funciona como un manifiesto de opulencia justificada por un lugar que merece ser visto. El bordado cristalino, suave y con una ejecución impecable, refuerza la estructura imperial del abrigo. El peinado moderno, con una trenza infinita, construye un personaje imposible de olvidar. El escote profundo y las joyas de lapislázuli y brillantes equilibran sensualidad y protagonismo. Una costura con alma y con poder”.

Teyana Taylor

Teyana Taylor eligió un look de Ruth E. Carter

Lage planteó sobre el look de Teyana Taylor: “Indudablemente, un trabajo maravilloso en este equipo, que tiene una mezcla que seguramente contarán después. Yo siempre digo que cada equipo va a tener una historia y la tiene que contar quien lo lleva y su diseñador. Nosotros podemos imaginar, pero lo mejor es que lo cuente su diseñador. Tiene una historia, sin duda”.

“Hay una mezcla de una línea royal, absolutamente, combinada con un traje mafia. Una combinación absolutamente exótica, extraña. La capa tiene también reminiscencias de los años 30. Los plisados, por ejemplo, están incluidos en una capa que es de una historia mucho más antigua. Una creación única. Tiene bordados a mano, trabajados. Todo lo que es el accesorio”, afirmó el diseñador.

Diana Ross

El look de Diana Ross contó con el aporte creativo del diseñador nigeriano Ugo Mozie. La cola del vestido era de más de 5 metros y tenía nombres de sus hijos y nietos

Para Saiach, la de Diana Ross fue una aparición que rozó lo performático: “Es casi una instalación viva. Con un vestido blanco con detalles plateados y una cola interminable, bordado en cascadas y rematado en plumas, Diana parece no caminar, solo flotar. El sombrero XXL me hace ruido, tanto como para parecer de un teatro de revista. Ella es fantástica y su cabello es icónico".

Wendi Murdoch

Wendi Murdoch en la Met Gala

Lage analizó sobre Wendi Murdoch: “Creo que hay muchas estrellas y diseñadores que han entendido absolutamente el leitmotiv de la gala, y me parece que Wendi es una de ellas. Es impresionante el trabajo que tiene. Tiene realmente lo que pide la asistencia a la gala, que me parece maravilloso, con un trabajo fabuloso también de bordados, apliques y una artesanía que realmente es fabulosa. La mezcla de dos colores se va a ver mucho en las pasarelas. También los oros, que siguen ya transformados en un clásico, y un trabajo muy bueno. El lujo absoluto que vuelve y que deja de ser exagerado y rutilante —aunque esto tiene lo suyo—, pero el lujo real de esto es la artesanía".

Gigi Hadid

La modelo Gigi Hadid con un vestido de Miu Miu

Al ver la elección de Gigi Hadid para la gala, Saiach destacó: “Alejada de la premisa de la noche y con un look digo del old Hollywood, Gigi irrumpe la alfombra azul con flores con vestido metalizado y bordado en cristales que drapea el cuerpo a la perfección. El peinado en ondas y rollos frontales remite al cine de los años 40, elevando el conjunto a una dimensión como casi una Veronica Lake del 2025. Brilla, pero no deslumbra con algo nuevo y moderno. Hay intención y archivo, pero a mi parecer es obvio y aburrido”.

Audra McDonald

La actriz y cantante Audra McDonald

“Un vestido en seda, de líneas, de nada y en seda. Con el mismo detalle de los accesorios que van cayendo sobre el vestido. Dan una línea de altura, de silueta, de tallo, que estiliza muchísimo. Con una capa con unos volantes increíbles en la saliente. Lo que la abraza son unos volantes maravillosos, en un satén más rígido —si no me equivoco—, con una trama de estampado al que han bordado desde la línea de cadera hacia abajo, hacia la cola. Tiene bordados muy especiales, también con un trabajo maravilloso", repasó Lage con respecto al look de Audra McDonald.

Sarah Snook

La actriz austaliana Sarah Snook

Saiach describió la elección de Sarah Snook para la gala: “Una villana de cuento que se viste con estructura. El saco entallado satinado, las solapas de sastre y la falda forrada en rojo sangre componen un personaje de ópera: mitad viuda, mitad institutriz de Hogwarts. Las joyas colocadas como medallas completan una estética que parece salida de un film de Tim Burton o Potter".

Mona Patel

Mona Patel eligió un look en el que predomina el color negro. "Me parece increíble la continuidad del corset hacia la espalda, y que la chaqueta desaparezca con una transparencia", planteó Lage

En tanto, Lage valoró la elección de Mona Patel: "Mona Patel es maravillosamente increíble. Está trabajado. El pegado de las mangas: las mangas están trabajadas de una manera antigua. Tienen todo un bies —que seguramente es en lana o en algo similar— en toda la terminación, porque esa manga vuela de la manera que vuela y tiene volumen a nivel salida. Ojales hechos a mano, un corset absolutamente mezclado entre lo femenino y lo masculino, totalmente bordado en piedras, y una superposición de pantalón muy clásico con una falda que es como la continuación de un smoking. Un accesorio increíble, moderno. Es realmente fabulosa. La mezcla me parece impresionante".

“Tiene un zapato absolutamente clásico, nada impresionante. La vuelta también de este tipo de sombreros —que desde el ’95 aproximadamente no se veían— y son fabulosos. Completando, este look es único. Pocas joyas. El accesorio es el bolso, que es magnífico", añadió Lage.

*Fotos: Reuters