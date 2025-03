De Colapinto a Messi: las melenas largas se imponen en la moda masculina de 2025

Entre los cortes más populares para 2025 destacan aquellos con capas desordenadas, que aportan volumen y un acabado moderno

En 2025, la moda masculina muestra un giro hacia estilos de cabello más largos, naturales y con movimiento, dejando atrás el típico degradado corto de los últimos años. Se busca un look desenfadado y con personalidad, por lo que los cortes muy estructurados o marcados van perdiendo protagonismo

Varias celebridades ya lucen estas melenas más largas y relajadas. Por ejemplo, Franco Colapinto, Bradley Cooper o el mismo Leo Messi han adoptado estilos de pelo algo crecido y casual impulsando la popularidad de estas nuevas tendencias.

Estilos populares emergentes para el 2025

Bradley Cooper es otro de los exponentes de la melena larga (Instagram)

Corte mediano estilo italiano

Es una de las grandes tendencias para 2025 en cortes masculinos, especialmente para quienes buscan un look sofisticado, versátil y con un aire europeo clásico. Este estilo, inspirado en los actores y modelos italianos, es una fusión entre el estilo elegante y el despeinado natural, lo que lo hace ideal para hombres con cabello de textura media o gruesa.

Para un look desenfadado, se puede dejar secar al aire con un poco de crema de peinado o spray texturizante. Para un estilo más formal, se puede usar cera o pomada con efecto mate y peinarlo hacia atrás. Para un toque “gentleman italiano”, se puede aplicar un gel ligero o aceite capilar y peinar con un peine de dientes anchos para lograr un efecto más estructurado.

En 2025, los estilos de cabello largo para hombres siguen siendo moldeados por influencias de pasarelas y redes sociales

Capas desordenadas y aspecto natural

Los cortes en capas irregulares agregan volumen y movimiento al cabello largo, logrando un acabado moderno y desenfadado. Este estilo de capas aporta sensación de densidad, especialmente útil en cabellos lacios o finos. Un ejemplo es el actor Chris Hemsworth, quien ha llevado una melena larga con capas desordenadas y mechones ligeramente despeinados, creando un look juvenil y dinámico. Este tipo de corte en capas ha ganado popularidad entre hombres que buscan un aire “effortless” (sin esfuerzo) en su peinado

Melena con raya al medio (estilo “libro” o K-pop)

Consiste en llevar el cabello largo peinado con una raya central bien definida, dando simetría y un aspecto limpio al rostro. Este look de inspiración noventera (conocido también como corte librito) ha regresado gracias a la influencia del K-pop, añadiendo en su versión 2025 una nuca más larga que la versión clásica. Es ideal para cabellos lacios u ondulados de longitud media a larga, y tiende a favorecer a rostros ovalados o simétricos

Artistas como el cantante Harry Styles han popularizado la melena larga con raya media, aportándole un aire bohemio-moderno. Si se busca un toque más vanguardista, algunos optan por decolorar o teñir mechones al estilo K-pop para destacar este corte.

Los cortes con raya al medio, inspirados en el estilo noventero y popularizados por el K-pop, están resurgiendo este 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae).

Mullet moderno

El mullet (cabello más corto adelante y largo atrás) regresó con fuerza desde su origen ochentero, mezclando lo clásico con lo atrevido. La versión actualizada presenta un contraste menos drástico (soft mullet), con transiciones más sutiles entre la parte superior corta y la melena trasera larga. Sigue siendo un corte llamativo y lleno de personalidad, perfecto para quienes buscan destacar. Es uno de los cortes más demandados del momento.

Figuras como el cantante Morgan Wallen o incluso futbolistas han lucido variaciones de mullet moderno, ayudando a normalizar este look rebelde. En su versión suave, requiere menos mantenimiento y ofrece más versatilidad al peinado cotidiano

Corte “shaggy” en capas (estilo desenfadado)

La técnica de capas texturizadas es clave para lograr un look moderno y desenfadado en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae).

El shag es un corte a capas medianas que enmarca el rostro, dando volumen en la parte superior y un efecto despeinado intencional. Se caracteriza por mechones desfilados alrededor de la cara y textura en las puntas, logrando un aire retro de los 70′s pero adaptado al estilo actual. Es ideal para cabellos gruesos u ondulados, pues realza la forma natural y aporta movimiento

Este “corte escalado” aporta un look juvenil y moderno, y funciona bien para suavizar facciones fuertes gracias a cómo caen las capas sobre el rostro. El actor Timothée Chalamet, por ejemplo, ha sido visto con un shaggy rizado de longitud media que ejemplifica esta tendencia casual. En 2025 el shag corto también figura entre los estilos top, por su versatilidad y ese toque fresco que añade al look.

Flequillo largo y despeinado (“tousled fringe”)

Muchos cortes de moda incorporan flequillos largos a la altura de las cejas, peinados de forma suelta o desordenada. Este estilo de flequillo tupido aporta un aire juvenil, casi como de “recién levantado”, pero deliberadamente estilizado. Combina bien con melenas medianas, añadiendo textura en la parte frontal y suavizando una frente amplia. El flequillo puede llevarse recto o ligeramente de lado; en ambos casos se integra con el resto del cabello largo para un resultado natural. Tendencias como el “tousled fringe” (fleco despeinado) enfatizan movimiento y naturalidad, alejándose de los acabados rígidos de barbería. Estrellas del rock alternativo como Alex Turner han usado este tipo de corte con flequillo largo sobre la frente, inspirando a muchos hombres a probarlo.

Alex Turner, vocalista de los Arctic Monkeys, una referencia de la moda masculina EFE/Javier Zorrilla

Corte estilo tazón (casco Gen Z)

Directamente rescatado de los años 90, el corte bowl o “de tazón” ha vuelto a aparecer entre los más jóvenes. La versión actual, apodada corte de casco Z, consiste en mucho volumen superior peinado hacia todos los lados desde la coronilla, cubriendo incluso parte de la frente. Requiere una melena abundante (mejor si es ligeramente ondulada) para lograr ese efecto redondeado alrededor de la cabeza. Bien ejecutado, consigue un estilo vanguardista y llamativo que cubre las orejas y la frente con el cabello. En 2025 se considera “lo más trendy” entre algunos hombres de Gen-Z, especialmente tras verse en pasarelas y street style.

Este corte aporta un look juvenil y atrevido, y contrasta con los degradados prolijos ya que aquí se deja crecer el pelo en todas las secciones (Nota: no a todos favorecerá este estilo tan particular; suele funcionar mejor con cabello lacio u ondulado de densidad media).

Peinados largos recogidos

Junto con los cortes, los estilos de peinado para cabello largo también son tendencia. El clásico man bun o moño alto sigue vigente como opción práctica y estilosa para recoger la melena. Hombres con cabello hasta los hombros o más largo optan por un moño en la coronilla, logrando un look pulido sin perder longitud – el actor Jason Momoa es un ejemplo conocido de este estilo.

El moño en la coronilla de Jason Momoa (Instagram)

Asimismo, el semirrecogido (media melena atada en la parte superior y el resto suelto) se ha visto en artistas como Zayn Malik, combinando lo mejor de llevar el pelo suelto y recogido a la vez. Las trenzas también ganan popularidad: desde trenzas tipo boxeador (dos trenzas paralelas a lo largo de la cabeza) que popularizaron iconos como Bad Bunny y ASAP Rocky, hasta trenzas más elaboradas de estilo vikingo o nudos celtas para los más osados. Estos peinados permiten controlar el cabello largo y añadir un toque personal al look, mostrando la creciente diversidad de opciones para hombres con melena.

Técnicas de corte y consejos de estilismo

La técnica de capas largas y texturizadas es clave en muchos de estos cortes modernos. El corte en capas consiste en recortar el pelo en secciones a distintas longitudes, logrando efectos de volumen y movimiento en la melena. Esto da profundidad al peinado y ayuda a aligerar el cabello grueso, evitando un aspecto pesado. Muchas de las tendencias actuales – desde el shaggy hasta las melenas surferas – se basan en capas y desfilados para verse naturales. Es un hecho: gran parte de los looks que vemos en celebridades masculinas llevan algún tipo de degradado suave en capas, ya que es una forma versátil de dar forma al pelo largo sin restarle longitud.

Otra técnica en boga es trabajar el flequillo de diversas maneras. Se puede dejar un flequillo largo desfilado que se integre con el resto del cabello (para el efecto despeinado antes mencionado), o un flequillo lateral largo que aporte dinamismo. Un flequillo bien elegido puede ayudar a equilibrar las facciones; por ejemplo, un fleco ladeado suaviza rostros cuadrados o redondeados, mientras que la raya al medio suele favorecer a rostros ovalados.

Los cortes de 2025 enfatizan la textura natural del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, adaptar el corte a la forma de la cara es importante para maximizar su efecto favorecedor. En cuanto a texturas y acabados, la tendencia es la abrazar naturaleza de cada cabello. Es decir, si se tienen rizos u ondas, definirlas en lugar de ocultarlas. Para hombres de cabello rizado, se recomiendan cortes que dejen algo de longitud para lucir los rizos definidos, apoyándose de productos específicos para controlar el frizz y marcar el rizo.

Quienes tienen pelo lacio pueden optar por técnicas de razor cut o tijera sobre peine para crear mechones texturizados que den volumen (muy usado en los cortes en capas). Además, se está viendo el efecto mojado como peinado de moda en contextos formales: peinar el pelo largo hacia atrás con gel o cera para un acabado brillante tipo wet look, estilo que artistas como Jared Leto han llevado en alfombras rojas.

Por otro lado, en contraposición, también triunfa el estilo relamido plano (sin volumen), logrando cabelleras ultra-lisas pegadas a la cabeza con ayuda de pomadas o mousse – un look pulido y minimalista destacado en pasarelas recientes.

Leo Messi volvió al pelo largo de los inicios de su carrera profesional (Instagram)

Cuidado y mantenimiento

Tener el pelo largo no significa olvidarse de la peluquería. Recomiendo recortes regulares de las puntas cada 6 a 8 semanas para mantener la forma del corte y la salud del cabello. A diferencia de los degradados muy cortos (que obligan a visitas casi mensuales al barbero), una melena bien cortada aguanta mejor sin perder estilo

No obstante, conviene sanear las puntas y reequilibrar las capas periódicamente para evitar un aspecto descuidado. También aconsejan usar productos hidratantes – champú suave, acondicionador, mascarillas – ya que el pelo largo tiende a resecarse en medios y puntas. Aplicar cremas para peinar, aceites ligeros o sprays de sal marina puede realzar la textura natural según el look que se busque (por ejemplo, spray de sal para un estilo surfero).

En resumen, cuidar el cabello largo implica combinar un buen corte con mantenimiento en casa: lavado espaciado, acondicionamiento profundo y estilizado con productos adecuados para lograr el efecto deseado.

Bad Bunny marca el pulso de los estilos de cabello

Influencias de la moda, celebridades y redes sociales

Las tendencias capilares no surgen en el vacío: celebridades, pasarelas y redes sociales juegan un papel importante en su difusión. Un claro ejemplo es TikTok, donde un video viral reciente detalló los cortes de pelo para hombres que predominarán en 2025 – entre ellos el textured crop, el flequillo despeinado y el short shag – acumulando millones de vistas.

Estas plataformas aceleran la popularidad de ciertos estilos al permitir que jóvenes de todo el mundo los descubran y reproduzcan rápidamente. En la alta moda, se observa igualmente esta influencia. Diseñadores y estilistas en las semanas de la moda han apostado por melenas masculinas más largas. Por ejemplo, en las calles de Milan Fashion Week se vio a modelos y asistentes luciendo cortes tipo “casco” con rizos naturales cubriendo la frente, marcando tendencia entre los más vanguardistas.

La generación Z, tanto en pasarela como en Instagram, está rescatando cortes retro y adaptándolos con un twist moderno – el corte tazón y el estilo eBoy (raya al medio) son prueba de ello. Las celebridades internacionales también sirven de inspiración directa. Cuando actores de renombre o músicos aparecen con un nuevo corte, sus seguidores pronto imitan el estilo.

La tendencia de los cortes de pelo largo para hombres en 2025 gana popularidad, especialmente entre figuras públicas como Bradley Cooper, Franco Colapinto y Leo Messi, quienes impulsan un look más relajado y con mayor volumen

Hemos mencionado a varios: la melena ondulada de Harry Styles, el shaggy de Timothée Chalamet, el mullet de Morgan Wallen, o el moño samurái de Jason Momoa son ejemplos de looks que han generado tendencia. Incluso figuras del deporte como Leo Messi sorprendieron al dejarse el pelo más largo, lo que tuvo amplia cobertura mediática.

Del mismo modo, artistas urbanos y de pop latino como Bad Bunny han normalizado las trenzas y peinados arriesgados entre el público masculino.En conclusión, 2025 trae para los hombres una gama de cortes de pelo largo versátiles que priorizan la naturalidad y la individualidad. Las técnicas de capas, texturizados y flequillos permiten personalizar la melena según rasgos y gustos, mientras que las influencias de pasarelas, celebridades y redes aseguran que estas modas lleguen a todos los rincones.

Si estás buscando renovar tu estilo alejándote del clásico degradado, este es el momento de atreverte con un look de pelo largo – apoyado por recomendaciones profesionales – para lucir a la última. ¡Las melenas masculinas están viviendo su gran momento en 2025!

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1