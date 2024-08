Bienestar animal en la Ciudad de Buenos Aires: qué temas estarán en la agenda

Data Animal - Legislación animal con Emmanuel Ferrario

En la Ciudad de Buenos Aires, la creación de legislaciones específicas sobre los derechos de los animales es fundamental para promover una convivencia armoniosa y respetuosa entre los seres humanos y las mascotas. Estas leyes tienen como objetivo erradicar el maltrato y la negligencia, además de fomentar una cultura de responsabilidad y empatía dentro de la comunidad.

Al establecer normas claras y eficaces, Buenos Aires puede avanzar hacia una ciudad más justa, donde el bienestar de todos sus habitantes, incluidos los animales, sea una prioridad. Implementar y reforzar estas legislaciones contribuye a la mejora de la calidad de vida para todas las especies que comparten el espacio urbano.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emmanuel Ferrario, plantea el futuro de la capital con respecto a las leyes que regularán los derechos de todos los animales de compañía.

“El tema de los animales es un tema que se volvió fundamental. ¿Por qué digo ‘se volvió’? Porque me parece que es un cambio que ya sucedió. Nuestra vinculación con los animales cambió y me parece que cambió a nivel de nuestros hogares, nuestras familias, cambió en la ciudad”, declaró el funcionario.

Después de la pandemia aumentó la cantidad de hogares con animales de compañía en la Ciudad de Buenos Aires

Y agregó: “En la Ciudad de Buenos Aires casi la mitad de los hogares viven con un perro o un gato. Estamos hablando de más de 800.000 perros y gatos. En la ciudad misma, cuando vos hablás de la cantidad de perros, hay más perros que nenes de diez años. Y cuando salimos, caminamos, vamos al parque, salimos a pasear, en nuestro ascensor, todo el tiempo estamos conviviendo con animales”.

Debido a esto, el legislador considera que en las ciudades del mundo actualmente se discute la mejor manera de establecer una agenda de bienestar animal, y que la Buenos Aires del futuro tiene que ser apta para todos, lo que incluye a los animales.

-¿Y cómo podemos llegar a esa ciudad adaptada para animales?

-Yo creo que tenemos que avanzar con un paquete de soluciones que tenga como visión, como norte, esta ciudad apta para todos. Es un paquete de soluciones que al menos yo lo elaboré en conjunto con un montón de personas que todo el día están poniéndole el cuerpo, energía, sacrificio, amor y que están en la calle laburando y que están solos enfrentando todos los problemas que tiene el bienestar animal.

Ferrario destaca la importancia de asegurar que paseadores y cuidadores de mascotas estén formados y sigan normas claras (Getty Images)

Ferrario explicó que la agenda está compuesta por tres aristas. Por un lado, se debe reconocer la importancia del cuidado de los animales, que comprende la castración, la alimentación, la vacunación y el paseo. Esto también incluye el compromiso que debe tener el Estado, según comentó el legislador: “Por ejemplo, con la cantidad de castraciones que son necesarias para el tamaño de la población que tenemos. Eso es muy importante, el apoyo que hacemos a todos aquellos de los refugios, de las organizaciones, de los activistas. ¿De qué manera realmente podemos estar acompañando a esta gente que hoy está sola laburando?”.

Luego se encuentra una definición contundente: la ciudad en contra del maltrato. Que el daño ejercido hacia los animales sea castigado de manera justa, lo que requiere un aumento de las penas. Además, el político resaltó la necesidad de brindarle herramientas a la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) para que puedan desarrollar sus funciones de manera óptima.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el aportarle seguridad a los tutores de los animales de compañía a la hora de dejar a las mascotas con cuidadores, paseadores o en guarderías. Se trata principalmente de “tener la tranquilidad de que estas personas están siguiendo reglas, normas, que están formados. Y que los que hacen el laburo bien, todo ok, que hagan su trabajo. Pero los que lo hacen mal no la pueden sacar gratis. No puede seguir eso. Claramente, tenemos que ocuparnos, tenemos que regular ese tema”, señaló Ferrario.

El legislador destaca que en Buenos Aires, desde 1987, los criaderos están prohibidos y operan clandestinamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Hay algún proyecto que se esté presentando en la Legislatura para regularizar a los paseadores?

-Efectivamente, uno de los proyectos tiene que ver con esto, con cómo hacemos para darnos más seguridad a aquellos que tenemos perros y gatos. Para mí es clave este proyecto que estamos impulsando. Por un lado, exige una formación, que los paseadores tengan que formarse y tengan que capacitarse. Normas básicas de RCP, cómo tienen que pasear a los perros, en qué momento, con qué temperaturas, la cantidad de perros. Todo eso está dentro de este proyecto que para mí lo que busca es darnos seguridad a nosotros, a aquellos que somos cuidadores de perros, que tenemos perros o gatos.

El funcionario continuó y explicó la metodología del proyecto que plantean: “En el caso de los paseadores con los perros, es básicamente poder pedirle: ‘Che, ¿estás capacitado?, ¿me mostrás cuál es tu credencial, me mostrás el QR que yo puedo escanear y ver que te entrenaste, que te formaste, tu nombre, tu DNI, dónde vivís?’ Datos que hoy, por ejemplo, mucha gente no sabe de su paseador. Es una relación difícil. Mucha gente sale a trabajar, tiene perros, tiene que dejarlos, hacen todo el esfuerzo, investiga, pero me parece que nosotros podemos dar un paso más en traerles tranquilidad”.

-En Ciudad de Buenos Aires hay bastantes campañas de castración, como Buenos Aires Mascotas, pero siento que todavía no se llega a la castración anual que se necesita para controlar la superpoblación. ¿Eso también está en agenda?

-También está en agenda hacer una política masiva de esterilización y castración. Hoy en la ciudad se hacen operativos en los centros móviles, en los centros fijos del Indoamericano, de Soldati y de Salguero. Eso está hoy en marcha, pero creo que tenemos que profundizarlo. Porque cambió el tamaño de la población, principalmente post pandemia. Hay un aumento en la cantidad de animales en la Ciudad de Buenos Aires.

Debido al aumento en la población de animales, desde el Gobierno de la Ciudad van a continuar y profundizar las campañas de castración (Getty)

“He acompañado a muchos refugios y veo el trabajo y el esfuerzo que le ponen para poder castrar a todos sus animales. Eso te muestra que hay cosas que tenemos que resolver y que en la ciudad todavía, o en este momento, tenemos que poder avanzar. Política de castración, animales perdidos, maltrato animal. Yo creo que son todas señales de que nos falta y que tenemos que poder ser capaces de profundizarlo y hacerlo mejor”, apuntó el funcionario.

-Con respecto al maltrato animal ¿qué está en agenda? Sé que está la Ley Conan, pero esa es a nivel nacional.

-Está la Ley Conan que es a nivel nacional y lo que estamos impulsando en la ciudad es aumentar las penas en lo que es el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y además trabajar juntos con la Fiscalía Especial de Maltrato Animal, la UFEMA, que hacen un gran laburo, para que ellos puedan profundizar lo que vienen haciendo. Ellos por día reciben 20 denuncias de maltrato animal en la Ciudad de Buenos Aires. Es un montón. Del 2020 a la actualidad cerraron cerca de 50 criaderos ilegales.

Los criaderos, según destacó Ferrario, están prohibidos en la capital desde el año 1987. Sin embargo, estos lugares existen de manera clandestina en toda la ciudad. Ante esto, es vital denunciar e involucrarse para clausurarlos y salvaguardar el bienestar de los animales.

Buenos Aires busca reforzar el apoyo a refugios y activistas que trabajan en el cuidado y protección de los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Hay algo que te gustaría presentar en agenda, que todavía no sabes cómo y cómo va a ser recibido también?

A mí el tema del bienestar integral de los animales me parece que es fundamental. Creo que es un tema que las ciudades ya cambiaron. Tenemos que afrontarlo de la manera más seria e integral posible. Todos. No ocuparnos tiene un costo, tenemos que hacernos cargo de otra manera del tema. La ciudad del futuro, por la que yo trabajo y por la que realmente me esfuerzo y trabajo, es esta: una ciudad que es apta para todos y donde está clara nuestra responsabilidad, está clara la responsabilidad del Estado, y donde no cumplir las normas no es gratis. Eso me parece que es muy importante.

-¿Sentís que este Gobierno va a escuchar estas propuestas?

-¿El Gobierno de la ciudad? Sí, sin duda. Yo soy parte del gobierno de la ciudad, parte del bloque, y no tengo dudas que es un tema que es importante y que lo vamos a empujar. Espero que podamos en los próximos meses tener una muy buena noticia sancionando la ley.