Receta de pionono de roquefort, rápida y fácil

Este plato es la opción perfecta para los amantes del queso, que buscan una comida elegante y fácil de hacer para cualquier evento

Este pionono es ideal para
Este pionono es ideal para acompañar una copa de vino o como entrada en una comida festiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono de roquefort es una receta que ha conquistado a muchos por su sencillez, sabor y elegancia. Este plato, que combina la suavidad de un bizcocho esponjoso con el fuerte sabor del queso roquefort, es perfecto tanto para una entrada en una comida especial como para un picoteo informal. La mezcla de texturas y sabores salados crea una experiencia única, con la que sorprenderás a tus invitados. Además, su rapidez de preparación lo convierte en una opción excelente para quienes buscan algo delicioso sin complicaciones.

Este plato tiene sus orígenes en las recetas tradicionales de la cocina española, aunque su presencia en diversas mesas no es tan antigua. Su popularidad se debe a la versatilidad y lo fácil que es de adaptar a diferentes rellenos, aunque el roquefort es uno de los más usados. El pionono, en general, es un pastelito enrollado que se rellena con una crema sabrosa, y es ideal para servir como entrada en comidas festivas o celebraciones. Existen variantes de esta receta, usando distintos tipos de quesos, pero el roquefort se destaca por su intensidad y sabor único.

Receta de pionono de roquefort

El pionono de roquefort es muy sencillo de preparar y se realiza en pocos pasos. Lo primero es armar la base del bizcocho, que se hace con huevos, azúcar, harina y un poco de levadura para conseguir que quede ligero y esponjoso. Una vez realizado el bizcocho, se enrolla cuidadosamente junto con una mezcla de queso roquefort y crema, lo que resulta en un bocado suave pero lleno de carácter. Este pionono es una alternativa perfecta para quienes buscan algo diferente y sabroso para sus mesas.

Tiempo de preparación

El pionono de roquefort se prepara rápidamente. El tiempo total estimado para esta receta es de 40 minutos, que incluye aproximadamente 10 minutos para hacer el bizcocho, 10 minutos para preparar el relleno y unos 20 minutos para montar el pionono y refrigerarlo antes de servirlo.

Ingredientes

  • 4 huevos.
  • 100 g de azúcar.
  • 100 g de harina.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 150 g de queso roquefort.
  • 100 ml de crema líquida (crema para batir).
  • 50 g de manteca derretida.
  • Sal y pimienta a gusto.
La mezcla perfecta entre bizcocho
La mezcla perfecta entre bizcocho esponjoso y el sabor intenso del roquefort - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pionono de roquefort, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Engrasar y forrar con papel de hornear una bandeja de horno rectangular.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y haya duplicado su volumen.
  3. Tamizar la harina con el polvo de hornear y añadir a la mezcla de huevos, con movimientos envolventes, para evitar que se baje la masa.
  4. Verter la mezcla en la bandeja preparada y hornear durante 10-12 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado y al pincharlo con un palillo salga limpio.
  5. Mientras se hornea el bizcocho, preparar el relleno. En un bol, mezclar el queso roquefort desmenuzado con la crema líquida hasta que quede suave. Agregar la manteca derretida y sazonar con sal y pimienta a gusto.
  6. Cuando el bizcocho esté listo, sacarlo del horno y dejar enfriar durante unos minutos. Luego, colocarlo sobre un paño de cocina limpio, retirar el papel de hornear y enrollar el bizcocho con cuidado, dejando que se enfríe completamente.
  7. Una vez frío, desenrollar el bizcocho y extender la crema de roquefort por toda la superficie.
  8. Volver a enrollar el bizcocho con la crema y cubrir el pionono con el resto de la mezcla de queso roquefort.
  9. Refrigerar el pionono durante al menos 30 minutos antes de cortar en porciones y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta de pionono de roquefort, obtendrás entre 8 y 10 porciones de tamaño estándar, perfectas para servir como aperitivo o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este pionono de roquefort contiene aproximadamente:

  • Calorías: 250
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 12 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono de roquefort se puede conservar en la heladera hasta 3 días. Es importante mantenerlo bien envuelto en plástico o en un recipiente hermético para evitar que se seque y pierda su frescura.

