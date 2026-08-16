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¿Hace mal caminar sobre el pasto durante el riego?

Instituciones especializadas señalan que el equilibrio entre agua, descanso de la superficie y tareas de cuidado define gran parte de su estado

Ilustración en acuarela de persona con pantalón corto, calcetines, zapatos. Manguera amarilla en mano riega un seto verde con chorros de agua.
Caminar sobre el césped durante el riego es tolerable cuando el paso es puntual y moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener el césped sano no depende solo de cuánto se riega: también importa cómo se pisa, en qué momento se corta y de qué manera se evita el daño sobre un suelo húmedo.

Como explicó The Spruce, medio estadounidense especializado en hogar y estilo de vida, caminar sobre el pasto mojado durante el riego no suele representar un problema por sí mismo, aunque el tránsito repetido sobre una superficie saturada sí puede afectar su estado.

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Infografía sobre césped: rociador, huellas, piernas, bota, raíces, medidor de agua de 2,54 cm, reloj y sol para riego, señal de stop, coche, cortadora y figuras.
La compactación del suelo reduce la porosidad por donde circulan el aire y el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con el césped cuando el suelo está húmedo

El problema no está tanto en la humedad de las hojas como en la presión ejercida sobre el suelo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la compactación de la superficie reduce el espacio poroso por donde circulan el aire y el agua, una condición que limita el desarrollo de las raíces y altera el movimiento de la humedad en el perfil del terreno. En un jardín doméstico, ese proceso puede traducirse en sectores más duros, menor infiltración y crecimiento desparejo del pasto.

En esa línea, la Universidad de Maryland, a través de su Home & Garden Information Center, señaló que caminar o pararse sobre el pasto mientras se mueve una manguera o un aspersor no constituye un inconveniente relevante. La advertencia aparece cuando el uso del área se vuelve intenso, con paso reiterado de personas, juegos, vehículos o cortadoras sobre el terreno mojado.

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El riesgo aumenta porque el suelo húmedo se compacta con más facilidad que el seco, una observación coincidente con principios técnicos difundidos por la FAO y otros organismos especializados en manejo de suelos. Cuando esa compactación se instala, el césped encuentra menos oxígeno en la zona radicular y puede perder vigor.

Vista baja desde atrás de dos pies descalzos sobre césped verde brillante con gotas de rocío, iluminados por el sol.
El terreno húmedo se endurece con más facilidad cuando recibe tránsito repetido o peso concentrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta agua necesita el pasto

La necesidad de riego no es igual todos los días, pero existe una referencia extendida para el mantenimiento del césped durante la temporada de crecimiento. La Universidad de Maryland indica que la mayoría de los céspedes requieren alrededor de una pulgada de agua por semana, equivalente a 2,54 centímetros, sumando lluvia e irrigación.

Ese aporte semanal conviene distribuirlo de manera gradual para favorecer la absorción y reducir el escurrimiento superficial. El mismo centro universitario recomienda dos sesiones de 30 minutos por semana como una pauta práctica para alcanzar esa meta en muchos jardines residenciales, aunque el volumen real depende del tipo de suelo, temperatura y capacidad del sistema de riego.

La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos sostiene en sus guías de uso eficiente del agua que el riego profundo y menos frecuente suele resultar más favorable que las aplicaciones superficiales diarias, porque ayuda a que las raíces crezcan con mayor profundidad. Esa estrategia también permite observar mejor si la humedad realmente penetra en el suelo o queda en la superficie.

Un rociador de césped negro lanza chorros de agua sobre la hierba verde y mojada. Al fondo se ven arbustos, árboles y una casa.
Un suelo compactado limita el desarrollo de raíces y favorece un crecimiento desparejo del pasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene regar y qué prácticas evitar

El momento del día influye en la eficiencia del riego. La EPA recomienda regar temprano por la mañana, cuando la evaporación es menor y el viento suele ser más débil. Ese criterio coincide con la pauta difundida por la Universidad de Maryland, que ubica a las primeras horas del día como el horario más conveniente para reducir pérdidas de agua.

Aunque estar parado sobre el césped durante el riego no suele dañarlo, hay prácticas que sí elevan el riesgo de deterioro. Entre ellas aparecen:

  • Cortar el pasto húmedo
  • Permitir el paso de vehículos
  • Concentrar actividad intensa antes de que la superficie se seque
Terreno con zonas de césped, tierra, rocas, hojas secas y una pequeña charca. Al fondo se ven una valla de madera, otra de alambre y árboles.
Evitar el paso de vehículos sobre una superficie empapada reduce surcos y daño en la estructura del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión del peso sobre el suelo mojado puede dejar surcos, mientras que los restos de hierba húmeda acumulados tras el corte pueden favorecer problemas sanitarios en el césped

La Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido también aconseja evitar labores innecesarias sobre suelos saturados y prestar atención al drenaje, ya que el exceso de agua reduce la aireación y perjudica el funcionamiento normal de las raíces.

En jardines con sectores donde el agua permanece estancada, el problema no se resuelve con más riego, sino con correcciones en el drenaje y en el manejo del terreno.

Vista trasera y baja de pies descalzos caminando sobre hierba verde. Se observa el talón de un pie dando un paso, rodeado de hojas de pasto.
Cortar el pasto húmedo puede dejar acumulación de restos y aumentar el deterioro del césped. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el daño en un jardín de uso diario

En términos prácticos, mover el aspersor o la manguera sobre el piso no exige medidas extraordinarias, pero sí cierta precaución. Conviene caminar de forma uniforme, evitar giros bruscos y cambiar de lugar los equipos para no aplastar siempre la misma zona.

También resulta útil medir cuánta agua entrega el sistema con recipientes bajos o pluviómetros simples, una recomendación habitual en guías técnicas de riego doméstico.

La salud del césped responde a un conjunto de factores. La FAO vincula la estructura del suelo con la capacidad de infiltrar agua, almacenar aire y sostener raíces activas, tres elementos decisivos para cualquier cubierta vegetal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Medir la salida del sistema con recipientes bajos permite ajustar el riego según la infiltración real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la pregunta sobre si se puede pisar el pasto durante el riego tiene una respuesta acotada: sí, cuando se trata de una acción puntual y moderada; no conviene cuando el tránsito se vuelve frecuente o pesado sobre una superficie ya empapada.

El riego es necesario para mantener el césped, pero la combinación de humedad excesiva, compactación y uso intensivo del terreno puede deteriorar su calidad con el paso del tiempo.

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