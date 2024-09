Del estilo etéreo a la alta costura: Benito Fernández y Patricia Profumo deslumbraron con sus nuevas colecciones

Benito Fernández y Patricia Profumo presentaron sus nuevas colecciones en Buenos Aires

El cielo despejado de Buenos Aires fue el marco perfecto para el regreso de Benito Fernández, quien eligió el 4 de septiembre para revelar su colección Primavera-Verano 2025, Luz. El escenario no podía ser más impactante: el Olympo Sky Bar, en la cima de la Lex Tower, ofreció vistas deslumbrantes que parecían dialogar con el espíritu de renacimiento que inspiró cada prenda.

En otra locación de Buenos Aires, se realizó una muestra de alta costura y vestidos de novia de la firma Butterfly by Profumo, dirigida por la diseñadora Patricia Profumo. El deslumbrante evento tuvo un toque de originalidad, ya que no se requirió de entradas tradicionales, sino que se promovió la solidaridad mediante la recolección de alimentos no perecederos para la asociación Más Vida Quilmes con el lema “ayudar está de moda”.

Benito Fernández presentó su nueva colección

La luz natural del atardecer en Buenos Aires inundó la pasarela, realzando los vestidos etéreos de la colección

La pasarela, inundada de luz natural, sirvió como el espacio perfecto para que Fernández desplegara una serie de veinte pasadas que cautivaron a todos. Desde vestidos etéreos hasta trajes impecables, las piezas fueron confeccionadas en una delicada mezcla de sedas, organzas estampadas y jacquard, con detalles de paillettes, canutillos y flecos que aportaron un dinamismo especial. Pero el verdadero giro de la colección llegó con la introducción del denim, elevado a alta costura gracias al bordado de cristales que dibujaban el icónico logo BF.

Los colores y la mezcla de texturas, siempre presente en las creaciones de Fernández

El evento no solo brilló por las prendas, sino también por la presencia de un selecto grupo de celebridades. Valeria Mazza, fiel amiga del diseñador, ocupó un lugar destacado en la primera fila, acompañada por Carolina Pampita Ardohain, Analía Maiorana y Mariana Arias. A su lado, personalidades como Sofía Zámolo, María Susini y Andrea Frigerio seguían de cerca cada detalle del desfile, mientras que periodistas de moda y clientas de toda la vida completaban el ambiente exclusivo.

Valeria Mazza y Pampita, entre otras destacadas celebridades de la moda acompañaron a Benito Fernández en la presentación de Luz

Fernández no dejó de sorprender, ya que en esta colección integró un toque sustentable con aros en forma de flor, elaborados a partir de botellas de plástico recicladas, reafirmando su compromiso con la innovación y el cuidado del medio ambiente. Las sandalias de cuero planas, que acompañaron muchos de los looks, aportaron un aire desenfadado y fresco, reflejando el espíritu relajado de la temporada estival.

Aros en forma de flores hechos con botellas de plástico recicladas, un símbolo del compromiso con la sostenibilidad

El cierre del desfile no pudo haber sido más emotivo. Benito apareció en la pasarela junto a su nieto Fermín, recibiendo una ovación de pie por parte de los asistentes. Figuras como Fabián Zitta, Anamá Ferreira y Flavia Palmiero, también presentes en el evento, no pudieron contener su emoción ante el mensaje de esperanza que impregnaba cada diseño. Tras un tiempo marcado por desafíos personales, Fernández encontró en Luz un símbolo de superación, un renacer que celebró con todos aquellos que han estado a su lado durante su destacada carrera.

Lo nuevo en alta costura de Patricia Profumo

En el Hotel NH Collection, Patricia Profumo deslumbró con su colección de vestidos de novia y alta costura

En paralelo, el mismo día se presentó otra espectacular colección de alta costura y vestidos de novia de la firma Butterfly by Profumo en el Hotel NH Collection en Buenos Aires. En lugar de boletos de entrada, se recolectaron alimentos no perecederos para la asociación Más Vida Quilmes, bajo el lema “ayudar está de moda”.

Las alas de mariposa adornadas con flores de tul, creadas por Gabriela Peluffo, fueron uno de los momentos más destacados del desfile de Profumo

El evento, que encabezó la diseñadora Patricia Profumo, contó con intervenciones artísticas como las alas de mariposa adornadas con flores de tul, confeccionadas por Gabriela Peluffo, y piezas de joyería contemporánea .de Karina Dangelo, que añadieron un toque sofisticado a los vestidos en tonos blanco, rosado, nude y marfil.

Joyas contemporáneas de Karina Dangelo y el maquillaje artístico de Plushlamour completaron la propuesta romántica y etérea de Profumo

Más de veinte modelos mostraron piezas únicas de Profumo, confeccionadas con encajes, muselinas, rasos y bordados, que resaltaron la esencia romántica y etérea de la colección, que ha sido descrita como una de las más frescas de la diseñadora.

En Butterfly by Profumo, los tonos blanco, rosado y nude se combinaron con encajes y bordados exquisitos

A lo largo del desfile, el público disfrutó de las presentaciones musicales a cargo de Ayelen Funes (AYSE music), quien tocó melodías en violines instrumentales que acompañaron cada pasada con un aire de ensueño. Además, hubo intervenciones del Ballet Juvenil de Quilmes, integrado por bailarines del Teatro Colón, que realizaron dos espectáculos aclamados por los asistentes.

Más de veinte modelos dijeron presente en el desfile de Profumo, mostrando el talento y la creatividad de la moda argentina

Entre las personalidades que asistieron al evento se encontraron ex modelos como Teresa Calandra, Evelyn Sheild y Mora Furtado, además de periodistas notables como Liliana Caruso, Mercedes Ninci, Claudia Medici y Agustina Kampfer. También se destacó la presencia de agregados comerciales de las embajadas de Chile y Panamá y empresarios como Jorge A. Fernández García, CEO de Lamborghini Latam.