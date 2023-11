De Etiopía a Buenos Aires: 22 imágenes de la inauguración de la muestra que evoca en un viaje fotográfico los comienzos de la civilización

Rocío Zavalía y Carolina Eiras, del club de mujeres Casa Red, viajaron a Etiopía rastreando los orígenes de la humanidad, dando como resultado la muestra que se inauguró en el MALBA y que estará en Plaza República del Perú

En octubre de 2023, Rocío Zavalía y Carolina Eiras emprendieron un viaje que trascendió las fronteras habituales, llevándolas a Etiopía. Su misión era singular: capturar la esencia de la diversidad femenina en esta región, un lugar donde la historia de la humanidad parece echar raíces.

Inspiradas por Lucy, el esqueleto más antiguo de un Australopithecus descubierto en 1974, su aventura se convirtió en una exploración de la identidad humana. Lucy, conocida como la “Madre de la Humanidad”, simbolizaba el inicio de un viaje que buscaba comprender el significado más profundo de nuestra existencia.

La odisea de Zavalía y Eiras culminó en una exposición fotográfica, inaugurada este lunes 13 de noviembre en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Durante un mes, en la plaza que se encuentra a la vera del MALBA, se podrá ver la exposición fotográfica que registró el paso de Zavalía y de Eiras por Etiopía

Las imágenes capturadas por Eiras son un testimonio visual de su travesía, un puente entre el pasado y el presente. Por unas horas, el MALBA se transformó en una máquina del tiempo, transportando a los visitantes a un viaje que entrelaza la historia ancestral con el presente.

La actriz Agustina Lecouna, Connie Brito, Belén Moroni, fundadora de Warmichella,, Caro Eiras, Rocío Zavalía y Bernardita Siutti, del proyecto Mami Albañil

La muestra no solo refleja la diversidad y la belleza de las mujeres etíopes, sino que también invita a reflexionar sobre nuestras raíces comunes como especie.

Este evento no fue solo una exposición de arte; fue una celebración de la conexión humana, organizada por Casa Red. Este club de mujeres y centro sociocultural, ubicado en San Isidro, es una creación de Zavalía y cuenta con Eiras como socia fundadora.

La artista Gisela Gaffoglio y y el compositor Nico Posse, durante la inauguración

Casa Red se ha convertido, en este caso, en un espacio dinámico para el intercambio cultural y la promoción del arte. La exposición es un reflejo de su misión: capturar la esencia de experiencias únicas y fomentar una comprensión más profunda de nuestra humanidad compartida.

Cata Blaquier cantó durante el evento en el MALBA

La muestra en el MALBA es más que una colección de fotografías; es un diálogo visual que invita a los espectadores a mirar más allá de sus propias experiencias. A través de las perspectivas de Zavalía y Eiras, se ofrece una idea fresca y profunda sobre lo que significa ser parte de la especie humana.

Eiras y Zavalía pasaron 17 días en Etiopía intercambiando con diferentes formas de vivir y de sentir

Este evento fue un recordatorio de que, a pesar de nuestras diversas culturas y experiencias de vida, compartimos un origen común y una historia que nos une. En última instancia, la exposición también fue un llamado a reconocernos como parte de un universo mucho más amplio, un mensaje que resuena profundamente en estos tiempos de cambio global.

Gerard Confalonieri y Gloria Fiorito

La inauguración de la exposición fotográfica fue ambientada por la actuación de Fabiana Cantilo y Cata Blaquier. Juntas, interpretaron una versión de “Lucy in the Sky with Diamonds” de The Beatles, creando un ambiente mágico que resonaba con el tema de la exposición. La velada continuó ambas dando vida a temas como “Tiro de Gracia”, “Hasta la Raíz” y “Revolution”, enriqueciendo la experiencia con su música.

La diseñadora Cata Chavanne

La muestra, bautizada como “Lucy”, no es solo una colección de imágenes; es una odisea visual que narra la historia de dos mujeres en su búsqueda de los orígenes humanos. Ubicada en la Plaza Perú, a metros del MALBA, esta exposición estará abierta durante un mes, ofreciendo a los visitantes una experiencia única. Es un puente entre el pasado y el presente, entre Buenos Aires y Etiopía, demostrando que el arte puede ser un vehículo para la exploración de ideas complejas y la fotografía, una herramienta poderosa para contar historias que desafían nuestra percepción del mundo.

Julieta Kemble, ex modelo, panelista y una de las responsables en la actualidad de las obras de su padre, Kenneth Kemble; junto a Malala Artona. influencer y comunicadora de moda

La presentación del evento estuvo a cargo de María Freytes, conductora y anfitriona de Casa Red, quien conmovió a los más de 200 presentes en el auditorio con un discurso profundo. Habló sobre el anhelo humano de volver a sus orígenes, un viaje que no es físico sino introspectivo, un viaje hacia uno mismo.

La artista Fabiana Cantilo cantó junto a Cata Blaquier

Por otro lado, Rocío Zavalía, tras inaugurar la muestra, compartió sus reflexiones sobre el proyecto. Habló de las preguntas que se hicieron al lanzar Casa Red, de cómo la idea de una muestra fotográfica surgió naturalmente, y de su decisión de viajar a Etiopía, inspiradas por Lucy, la primera mujer humana conocida.

María Freytes y Rocío Zavalía durante la presentación

Zavalía, fundadora de Casa Red durante la pandemia, ha creado un refugio para más de 200 mujeres. Conocida por su trabajo de producción con figuras destacadas de la televisión, encontró en Carolina Eiras, fotógrafa y nueva socia, la compañera ideal para llevar a Casa Red a una suerte de rumbo nuevo.

Más de 200 invitados ovacionaron a esta nueva creación de Casa Red

Las fotografías de Eiras son ventanas a nuestra ancestralidad compartida, recordatorios de nuestra conexión a pesar de las distancias y el tiempo. La muestra en Plaza Perú es una celebración de nuestro pasado común y un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida hacia el futuro.

El arquitecto Pablo Sánchez Elía, Carolina Eiras, la diseñadora Laura Orcoyen y Greta Hoeffner

Marianela Percario y Gustavo García Villanueva

Julieta Kemble y su pareja, el polista Justo Saavedra

Las creadoras de la muestra resaltaron la vida en comunidad que hay en Etiopía: nadie piensa en sí mismo sino en los demás

La conductora Dolores Cahen D'Anvers

María Freytes dio inicio al evento con un discurso reflexivo sobre redescubrir los orígenes

Santiago Blaquier, presente en el evento de inauguración de la muestra

El MALBA, minutos antes de que comenzara el evento

Las actrices María y Paula Marull

En uno de los momentos más distendidos, Fabi Cantilo invitó a Eiras y a Zavalía a bailar al escenario y a saludar a los presentes

Las fotos proponen un viaje a los orígenes de la humanidad

*Fotos: Nicolás Stulberg