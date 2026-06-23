Penélope Cruz escribe un nuevo capítulo en la moda: su inesperado manual de sastrería en Hollywood

Penélope Cruz apuesta por un conjunto sastre azul marino y camiseta blanca durante un paseo diurno (Backgrid/The Grosby Group)

Penélope Cruz deslumbró en Hollywood con una apuesta de moda que marcó tendencia. La actriz madrileña reapareció en Los Ángeles, epicentro del cine mundial, para una charla sobre su más reciente proyecto.

Para la ocasión, eligió un estilismo que rompió con sus registros habituales y renovó la sastrería femenina, apostando por pantalones que estilizan la figura y una melena rubia luminosa que transformó por completo su imagen.

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Fiel al carácter sofisticado que la ha consagrado como referente internacional de estilo, Penélope Cruz recurrió a los básicos infalibles del armario y los elevó con accesorios vintage y detalles de belleza inesperados.

La actriz luce pantalón de tiro alto con botones dorados y blazer oscuro, combinado con gafas de sol (Backgrid/The Grosby Group)

La clave del conjunto radicó en la reinterpretación del traje clásico. Penélope optó por un traje de chaqueta azul marino impecable, con americana de corte recto y puños remangados que dejaban entrever los detalles sutiles de una camisa blanca con finas rayas azules verticales.

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Bajo el blazer, lucía un top blanco de escote redondo, aportando un aire relajado y moderno. El pantalón, elemento central del look, presentaba un diseño ancho de tiro alto y una doble botonadura dorada de inspiración marinera en la zona del vientre.

El conjunto se completó con zapatos de salón bicolor con puntera negra, emblemáticos de Chanel, y un bolso pequeño oscuro de asa corta, también de la maison francesa, confirmando el apego de la actriz por los clásicos del lujo. Unos anteojos de sol cat-eye añadieron el toque final de glamour.

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Penélope Cruz completa su look urbano con bolso negro de cadena y zapatos bicolor en una jornada soleada (Backgrid/The Grosby Group)

La actriz abandonó el castaño oscuro que la identificó durante tres décadas en el cine y apostó por unas mechas rubias luminosas. El trabajo de coloración, que contrastaba con su base natural, enmarcó y realzó sus facciones, aportando luz y un efecto rejuvenecedor inmediato.

El peinado acompañó la modernización de su imagen. Penélope mantuvo su característico flequillo cortina y apostó por ondas deshechas con movimiento, una elección que reforzó la naturalidad y frescura del conjunto.

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Su maquillaje se mantuvo fiel a sus códigos de confianza: delineado negro intenso y ascendente para rasgar la mirada, colorete rosado en las mejillas y labios en tono rosa nude, logrando un resultado elegante y atemporal.

Más looks recientes de Penélope Cruz

Penélope Cruz posa con un vestido negro de volantes y lazo blanco durante una sesión fotográfica en el festival (REUTERS/Manon Cruz)

En uno de sus looks más recientes, para el Festival de Cine de Cannes 2026 apostó por un vestido negro sin mangas y escote en pico, confeccionado en tejido fluido con volantes asimétricos en la falda.

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La prenda, ajustada a la cintura mediante un lazo blanco, se acompañó de zapatos bicolor en blanco y negro y un collar de cuentas en negro y turquesa.

Penélope Cruz desfila por la alfombra roja con un vestido negro asimétrico y detalles de plumas en el hombro (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En otra ocasión, durante el mismo festival, la actriz se presentó sobre la alfombra roja con un vestido negro de un solo hombro, decorado con plumas en el hombro y la cadera, y una abertura lateral que dejaba la pierna al descubierto. El corte, ceñido y de tela lisa, resaltó su figura y aportó un aire teatral.

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La actriz elige un vestido negro de corte sirena con mangas de plumas rojas para asistir a una gala en interior (REUTERS/Jaimi Joy)

El siguiente estilismo durante la premiere de “The Bride!” demostró su afinidad con el maximalismo. Penélope lució un vestido largo de corte sirena y tejido brillante, con escote en pico y sin mangas, al que se sumaron dos grandes mangas de plumas rojas. El peinado, con ondas marcadas y raya lateral, despejó el rostro.

Penélope Cruz luce un vestido blanco de tirantes con cristales y flecos en una ceremonia formal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Academy Museum Gala 2025, eligió un vestido largo en tono blanco o marfil, de tirantes finos y escote en corazón. El diseño estaba adornado con pequeños cristales y flecos cortos en la parte superior, mientras que la falda, ligera y con cola, caía suavemente hasta el suelo.

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La intérprete opta por un conjunto de chaqueta y pantalón negro con destellos y ribetes claros en evento social (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

En una versión moderna del traje clásico, Penélope optó para un desfile de Alta Costura de Otoño-Invierno 2025/2026 por un conjunto de dos piezas en tejido negro con destellos de brillo. El pantalón ancho y la chaqueta de corte clásico incluían ribetes blancos bordados y botones decorativos. Completó el look con un bolso negro de cadena dorada y uñas pintadas de rojo, manteniendo el cabello suelto y con ondas suaves.

Penélope Cruz asiste a la alfombra roja con un vestido blanco asimétrico y capa, decorado con apliques brillantes (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para los Premios Oscar 2025 la actriz deslumbró en la alfombra roja de los Oscar con un vestido blanco satinado, de escote asimétrico y capa que caía desde el hombro izquierdo. El drapeado y la hilera de apliques brillantes en la parte frontal realzaron la silueta, mientras que el peinado lateral y las ondas completaron una imagen etérea y sofisticada.

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