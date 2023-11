La transformación de Taylor Swift: de chica folk de Tennessee a la supermodelo que arrasa en Buenos Aires

De la onda folck con rizos al pop actual, con el pelo lacio y vestidos de grandes firmas

Taylor Swift es puro fuego, lo dejó demostrado ayer después de su primera presentación en Argentina. Ahora, ¿qué queda de aquella niña de 14 años, que inició su carrera en el centro de la música de raíces estadounidenses en Nashville, Tennessee, lugar que ha sido hogar de cientos de leyendas de la música country?

Te puede interesar: La pasarela de Taylor Swift: los detalles de la exclusiva colección de vestidos que la cantante trae a la Argentina

En principio, si de looks se trata, no mucho. Aunque la esencia está presente en el arte: no es casualidad que ahora, con el “The Eras Tour”, la gira que tiene a Taylor Swift en Argentina, ella juegue con el concepto del tiempo, exhibiendo distintas etapas musicales desde sus inicios -incluyendo aquellas primeras andanzas folk-, hasta la era pop explosiva, la actual, la se vio ayer en primera persona, y con la que está rompiendo todos los récords.

Luego de llegar tapada bajo un paraguas, Swift dejó ver su existencia en suelo argentino la noche del jueves 9 de noviembre; lo hizo arriba del escenario, que tranquilamente pudo haber sido una espléndida pasarela. Hizo su debut con un despliegue de looks impactantes que acompañaron el desarrollo del primer show que dio, por momentos, con mucha emoción en el estadio de River Plate.

Taylor dando ayer los primeros pasos en Buenos Aires y ante la ovación de la gente (Franco Fafasuli)

Como una supermodelo, un mote que varios expertos diseñadores le han dado por la fisonomía de su cuerpo y los diseños exclusivos que luce en sus shows, la cantante desató la locura de sus fans que siguen de cerca el costado influencer y fashionista de Swift.

Te puede interesar: El fenómeno Taylor Swift: niña prodigio, su batalla judicial por acoso sexual y el secreto del éxito de sus letras

En sus comienzos los largos rizos del pelo fueron su marca. Poco quedó: en los últimos años, ha experimentado con varios estilos de peinado, incluyendo el corte ‘bob’.

Taylor Swift dio inicio a su Eras Tour en Argentina (Gentileza: prensa Taylor Swift)

Chica folk

Hubo un tiempo en que Taylor se cansó de usar jeans gastados, zapatillas y cabello suelto. Luego, se transformó en una versión más country y fue ahí donde apareció su colección de sombreros, los que desaparecieron después del 2006, tras el lanzamiento de “Tim McGraw”.

Te puede interesar: Taylor Swift dio inicio a su The Eras Tour: guiños para la Argentina, sorpresas y un público que la dejó sin palabras

Fue en los premios BMI Country Awards cuando hizo una declaración en la alfombra roja con un vestido negro que marcó el inicio de una nueva era. La estética country quedaba atrás.

La artista supo cultivar las raíces de la música country en sus comienzos (Getty Images)

La vida de la artista se cuenta a través de las presentaciones en premios: en los ACM en mayo de 2007, su elegante recogido con ondas fue una declaración de un estilo que buscaba ser más sofisticado.

“Ella se reinventó y creo que también creció a nivel musical. A nivel personal, tuvo muchas vivencias que la marcaron, como cuando tuvo un altercado con Kanye West en los Grammy de 2007 y sufrió una humillación muy grande. Creo que esas experiencias te cambian, te hacen más fuerte”, sostuvo a Infobae, el diseñador Jorge Rey.

Los cantantes Taylor Swift y Joe Jonas en los MTV Video Music Awards 2008. Taylor tenía otra look distinto al de ahora (Foto de Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Eso se termina reflejando en un estilo personal, en cómo uno se viste, cómo se presenta y cómo se maneja en el medio. Es una evolución. El estilo siempre está evolucionando y creo que esto es una sinergia de situaciones que permitieron que ella se convierta en este icono de moda que representa a millones de personas que se sienten identificadas con la proyección que hace de su ser. Sus letras hablan de ella, su ropa cuenta una historia, sus videoclips dicen mucho. Logró hacer algo increíble”, agregó Rey.

Hace varios años atrás, en sus comienzos, con otro look (Getty Images)

“Lo que logra es llegar a la gente, por eso las marcas la buscan, porque tiene un alcance significativo. Es fundamental llegar a la gente con amor, carisma y letras que conecten. Las marcas la buscan para que, con sus canciones, puedan alcanzar a su audiencia. Además, ella tiene ese toque romántico en los vestidos y en el vuelo de las prendas que luce de maravilla. Eso es mágico. Está tocada con la varita mágica”, agregó Jorge Rey.

Con su corte Bob hace varios años en los Grammys

La artista musical de Estados Unidos ofrecerá tres espectáculos consecutivos en el estadio de River Plate esta semana, como parte de su gira The Eras Tour, donde las entradas ya se han vendido en su totalidad.

Desde que se divulgó la noticia de estas presentaciones, numerosos fanáticos optaron por acampar a las afueras del lugar para asegurarse un lugar privilegiado cerca del escenario, algunos de ellos incluso antes de adquirir sus boletos.

Swift juega a mostrar el paso del tiempo en esta gira y lo hace con distintos momentos musicales, desde sus inicios hasta el presente pop con el que bate hoy todos los récords.

La pasarela de la supermodelo del pop

Otra de las postales ayer en la primera presentación (Franco Fafasuli)

Cada fase de su trayectoria se refleja en un aspecto crucial y distintivo del mundo de Swift. Durante sus recientes actuaciones, la cantante, que proyecta una elegancia digna de una supermodelo, ha presentado no menos de 13 deslumbrantes cambios de atuendo.

Entre las firmas que ha venido exhibiendo se encuentran creadores de renombre como Roberto Cavalli, Oscar de la Renta, Versace y Alberta Ferretti, entre otros.

Los trajes, al unísono con la producción del espectáculo, son elementos esenciales que encarnan las canciones y transforman en realidad los diversos avatares que la estrella de country-pop simboliza.

La primera de las 3 fechas de Taylor en Argentina (Franco Fafasuli)

En este nuevo tour, Swift viene luciendo todo tipo de vestidos lujosos y de alta costura. Cada uno de ellos, está pensado particularmente para distintas partes del show por su estilista Joseph Cassell. El universo es muy grande: hay desde bodys de lentejuelas hasta crop tops.

La cantante luce bodys personalizados, cubiertos de joyas, con un collares de cadenas y botas hasta la rodilla. Se trata de combinaciones que hablan de la naturaleza, el azul del mar y la arena que transportan a lo natural.

Hay mucho bordado, difuminado en tonos marrones con celeste o camisetas de lentejuelas acompañadas de chaquetas de piel sintética.

Taylor Swift deslumbra en la gira con este outfit delicado y original digno de una princesa con un diseño de Zuhair Murad (Getty)

La compositora norteamericana elige outfits originales. En la gira, mientras interpretaba una de sus canciones más escuchadas, “Midnight Rain”, Swift viste un deslumbrante body del diseñador Oscar de la Renta.

En otra oportunidad de la gira, usó un vestido de la diseñadora Alberta Ferretti, esta vez en un tono crema cubierto de bordados de lentejuelas. El outfit tiene mangas anchas y largas, que se lucen a la perfección al compás de las coreografías.

Hay en ella mucha pedrería, gasas y las telas que cuelgan sobre otras, que generan movimiento con el viento. La artista viene luciendo también un top y una falda de brillos y lentejuelas de Roberto Cavalli.

El huracán Taylor

Taylor Swift luce en la gira otro vestido con flecos, en este caso dorados y de Roberto Cavalli. Usa un catsuit además del mismo diseñador (AFP)

El fenómeno “swiftie”, quizás el más significativo del siglo hasta ahora, combina el talento innato de la cantante, el fervor de sus seguidores, una impresionante infraestructura promocional y una audiencia mundial ansiosa por asistir a conciertos tras el parón causado por la pandemia.

El tour “The Eras”, que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y tiene una fecha de finalización prevista para el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá, promete ser una de las giras más memorables en la historia reciente.

Con una economía detrás que parece no conocer límites y con el impulso adicional del documental que lleva su mismo nombre proyectándose en cines, la gira gestiona recursos que rivalizan con los de una nación pequeña. De hecho, el ya impresionante apodo de “La gira de los mil millones” se ha quedado corto, pues sus ingresos ya superan a los de “Farewell Yellow Brick Road Tour” (2018-2020 y 2022-2023) de Elton John, que recaudó 939 millones de dólares.