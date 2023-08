¿La revancha influencer de Meghan Markle?: los planes para su regreso a la vida pública

Megan ya piensa cómo captar la atención de sus seguidores

Megan Markle siempre es noticia. Ya sea por su pasado como actriz, por ser miembro de la Familia Real, o por haber renunciado junto a su pareja, el príncipe Harry, al título de Su Alteza Real; su presencia se adueña de los titulares más importantes del planeta. La noticia, ahora, es que finalmente vuelve al ruedo de la vida pública y lo hará de la mano de una nueva cuenta de Instagram, la plataforma que elegirá contar sus actividades.

La semana anterior no fue fácil para ella. La familia real británica decidió no felicitarla en su 42º cumpleaños el pasado 4 de agosto, una desviación de la tradición de años anteriores. Un representante del Palacio de Buckingham explicó que no suelen celebrar los cumpleaños de todos los miembros de la familia real, especialmente si no son miembros activos.

Además, la página web oficial de la realeza británica fue actualizada, eliminando el título “Su Alteza Real” del príncipe Harry y Meghan Markle, lo que podría indicar un deterioro en la relación entre los Sussex y la familia real.

Al parecer @meghan, sería la cuenta en la plataforma que ya suma miles de seguidores, a pesar de no haber publicado nada aún (@kensingtonroyal)

En medio de todo esto, Markle está trabajando arduamente en renovar su perfil profesional y mediático. Ha firmado un contrato con la prestigiosa agencia de representación WME y está enfocada en su regreso a la vida pública. Parte de su estrategia incluye cultivar su perfil de Instagram donde planea trasladar las entrevistas y contenidos que ofrecía en su extinto podcast “Archetypes”.

Según la prensa internacional, Meghan estuvo trabajando en un nuevo perfil con el que intentará generar una comunidad de seguidores dispuestos a acompañar sus proyectos. Al parecer @meghan sería la cuenta en la plataforma y diariamente suma miles de seguidores, a pesar de no haber publicado nada aún.

Además, está decidida a retomar un viejo proyecto en Instagram en el que intentará generar una comunidad de seguidores dispuestos a acompañar todos sus proyectos. La idea es continuar monetizando su nombre, dicen, lejos del príncipe Harry y utilizar su popularidad para convertirse en la imagen de grandes marcas. Se rumorea que está en negociaciones con la firma de joyería Cartier.

Meghan Markle fue homenajeada con el premio "Women of Vision" en la ciudad de Nueva York al que asistió con un deslumbrante vestido dorado. @royaladdicted_new/Instagram

Estos movimientos marcan una nueva etapa en la vida de Markle, en la que parece estar abandonando el perfil bajo y buscando convertirse en una mega estrella de las redes sociales. Su regreso a la actuación y las constantes apariciones públicas junto al príncipe Harry también apuntan a una ambición por acaparar toda la atención de la audiencia con proyectos más extravagantes y arriesgados.

De la TV a la realeza

Markle, cuyo nombre completo es Rachel Meghan Markle, antes de su vida como miembro de la familia real británica supo ser una actriz exitosa. Comenzó su carrera en la televisión con pequeños papeles en programas. Su gran oportunidad llegó en 2011 cuando fue elegida para interpretar a Rachel Zane en la popular serie legal “Suits”. Actuó en la serie durante siete temporadas hasta 2018.

Meghan también es conocida por su labor en causas humanitarias y de derechos civiles. Ha trabajado con organizaciones como la ONU, donde fue nombrada defensora de la participación política y el liderazgo de las mujeres. También ha trabajado con World Vision, viajando a Ruanda para promover la importancia del agua limpia.

La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2017 y se casó en una ceremonia espectacular en el Castillo de Windsor en mayo de 2018. Desde ese momento fueron atención de toda la prensa mundial. (AP Photo/Matt Dunham, Pool, File)

En 2016, comenzó a salir con el príncipe Harry, y su relación atrajo rápidamente la atención internacional. La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2017 y se casó en una ceremonia espectacular en el Castillo de Windsor en mayo de 2018. Meghan se convirtió en la Duquesa de Sussex y se sumergió en sus deberes reales, asistiendo a compromisos oficiales y trabajando en diversas causas benéficas.

Meghan y Harry enfrentaron un intenso escrutinio de los medios, y ella habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó, incluyendo el racismo y la invasión de su privacidad. La pareja tomó la sorprendente decisión de renunciar a sus deberes reales en enero de 2020, un movimiento que fue apodado “Megxit” por la prensa.

La nueva vida

Después de renunciar a sus deberes reales, Meghan y Harry se mudaron primero a Canadá y luego a California, donde han trabajado en varios proyectos. Firmaron un acuerdo con Netflix para producir contenido sobre su vida. Meghan publicó además un libro infantil titulado “The Bench” y lanzó la Fundación Archewell, centrada en la compasión y el bienestar.

Hace poco, incluso, volvió a ser noticia cuando el biógrafo de la realeza británica reveló detalles de la pelea que protagonizaron el príncipe Harry y Meghan Markle con David y Victoria Beckham. Tom Bower contó que después de una gran amistad, la relación entre ambas parejas se volvió muy tensa debido a los deseos personales de la duquesa de Sussex.

