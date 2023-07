De Dior a Dolce & Gabbana: así son los exclusivos resorts y entornos que conjugan moda con turismo de lujo

Durante el período de vacaciones, las casas de moda buscan acercarse a los turistas de una manera que los diferencie

Al menos una vez por año, diversas casas de moda se trasladan a playas y destinos turísticos para aprovechar el atractivo de estas ubicaciones y conectar de otra manera con su público. Al establecerse en puntos del mapa que son concurridos por viajeros de todo el planeta, las firmas que toman esta decisión logran cercanía y exposición. ¿Por qué? Porque esta estrategia les permite aumentar su visibilidad, generar vínculos emocionales, ofrecer experiencias memorables y encontrar inspiración en entornos distintivos.

A su vez, los sitios elegidos suelen ser una fuente de inspiración creativa, lo que permite desarrollar colecciones temáticas y revitalizar las propuestas. En ese sentido, recientemente, la revista de viajes Condé Nast Traveler realizó un listado de marcas como Dior, Dolce & Gabbana y Gucci, entre otras, que aprovecharon el verano europeo para afincarse provisoriamente en lujosas playas y ciudades del Viejo Continente a través de hoteles, clubes y mansiones.

Dior en Francia, Italia y Malasia

Hasta el 20 de septiembre, cuando finaliza el verano europeo, Shellona Beach, en Francia, estará decorada para una gala, ya que los emblemas de la colección Diorriviera, como la Toile de Jouy, dejarán una paleta de tonos suaves que va desde el rosa hasta el gris. Esta colección reinventó bajo el nombre de Toile de Jouy Sauvage.

“Tumbonas, cojines, sombrillas, toallas e incluso el restaurante se visten de Dior, al igual que las figuras de animales que componen el estampado, que parecen estar esculpidas en la arena. A lo largo de todo el verano, la cápsula Dioriviera estará presente en una serie de pop ups que la Maison ha instalado por todo el mundo en las que se podrás encontrar piezas icónicas como el Lady D-Lite, el Dior Book Tote o el Dior Silk Top”, completaron en el relevamiento. Esta puesta en escena podrá encontrarse, también, en puntos turísticos como Formentera, Miami, Ibiza, Cannes, Porto Fino y Mónaco, entre otros.

Dior eligió tres destinos distintos para el verano europeo (Shellona Saint-Tropez)

En segundo término, la Toile de Jouy de Dior estará reversionada en tonos blancos y azulados en el Lago de Como —ubicado en la región italiana de Lombardía—, un destino que, en general, está repleto de celebridades como Lady Gaga y George Clooney, entre otras. En este caso, el Café Dior se encuentra en el hotel Villa d’Este.

“El Café Dior cuenta con una piscina donde refrescarse y admirar las hermosas vistas del lago y una deliciosa propuesta gastronómica presentada en una maravillosa vajilla que también luce el Toile de Jouy”, detallaron desde Condé Nast.

Dior también llegó a Malasia. En este caso, “el art de vivre francés se trasladó a One&Only Desaru Coast, en Malasia”, explicó la publicación. “Hasta el 6 de agosto, la firma se instala en el resort con una tienda pop up y la cafetería Dioriviera, ambas impregnadas por el espíritu de la colección Dioriviera y teñidos de un romántico rosa atardecer”, explicaron en la publicación.

Dolce & Gabbana en Italia y Francia

San Domenico Palace, en Taormina, es un hotel que está entre los favoritos de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que lo eligieron para el debut de su proyecto Alta Moda hace 11 años. Actualmente, la zona de la piscina, con vistas al mar Jónico, se viste de blanco y azul con motivos inspirados en la mayólica italiana, el clásico decorado de cerámica, en un homenaje a la artesanía.

“DG Resort también ha desembarcado en la isla de Capri —concretamente en el emblemático Grand Hotel Quisisana, rodeado de naranjos y con vistas a los Faraglioni— y en La Cabane, el club de playa del resort Los Monteros, ubicado en Marbella”, señalaron en el listado.

La mayoría de las casas de moda eligieron lujosos hoteles en entornos de playa (Dolce Gabanna)

Dolce&Gabbana también estableció su DG Resort en Casa Amor, el renombrado club de Saint-Tropez que se encuentra ubicado en la playa de Pampelonne, en Francia. Este espacio fue renovado para la ocasión con el distintivo estampado Carretto, llevando el espíritu bohemio del lugar a un nivel sofisticado. “Así, los frisos y las ornamentos multicolores, característicos de la tradición siciliana, conviven con los tonos cálidos del mobiliario y los materiales naturales”, destacó Condé Nast Traveler.

Jacquemus en Francia

Para esta temporada, Indie Beach, en la playa francesa de Pampelonne, se convertirá para esta temporada en el foco de atención de los turistas. ¿Por qué? Porque Jacquemus llenó el lugar de los cálidos y soleados tonos en base a su colección Été.

Jacquemus llevó sus colores e idiosincrasia a la costa (Jacquemus)

En esa línea, el informe de Condé Nast Traveler remarcó: “La boutique efímera, ubicada en la playa, albergará dicha colección de edición limitada, con la que el diseñador quiso hacer una oda a la Riviera francesa, con tonos bañados por el sol y siluetas que reflejan la estética distintiva de la firma”.

Louis Vuitton en Turquía

Los viajeros que llegan al mar Egeo pueden descansar en reposeras de Louis Vuitton (Mandarin Oriental)

La compañía de moda francesa se asoció para esta temporada con el hotel Mandarin Oriental Bodrum. ¿El objetivo? Darle una nueva apariencia al Blue Beach Club & Bar, que está ubicado en Turquía, más precisamente en el club de playa del hotel que, actualmente, luce con tumbonas firmadas por Louis Vuitton. “Los huéspedes pueden optar por las que se encuentran a pie de playa o las que alberga la terraza, con vistas al mar Egeo”, indicaron en el informe.

Valentino en la costa Amalfitana de Italia

La costa italiana se vistió del clásico rojo Valentino (Valentino)

La costa Amalfitana, en la península Sorrentina de Italia, es la sede elegida por Valentino, que llevó sus colores rojizos característicos al hotel Palazzo Avino, que se encuentra en Ravello. El lugar, de acuerdo a Condé Nast, alojará al nuevo “pop up de la firma dedicado a la colección cápsula Escape. Además, Club House by the Sea, el club de playa de Palazzo Avino, también se viste del icónico color insignia de la firma con tumbonas y sombrillas personalizadas”.

Paul&Shark en Italia

A pocos kilómetros de Sestri Levante, en la provincia italiana de Génova, Tigu Beach disfruta de una ubicación excepcional, con vistas a las cristalinas aguas del golfo Tigullio. La compañía Paul&Shark optó por estas coordenadas por la fascinante biodiversidad, ya que aquí se pueden contemplar praderas, arrecifes de coral y un santuario de cetáceos.

Según declararon a Condé Nast desde la firma, “la asociación entre Paul&Shark y Tigu Beach pretende difundir la historia de una Italia secreta que debemos preservar y cuidar. En esta exploración, nos acompañarán biólogos marinos de OutBe, una innovadora startup que apoya el descubrimiento y la protección de la naturaleza y el mar a través de actividades al aire libre social y ambientalmente beneficiosas”.

Paul&Shark buscó emular el estilo de París en la playa (Tigu Beach)

Para este verano, Tigu Beach estará ambientado con muebles que nos transportan a las clásicas pastelerías de las calles de París. “A la zona de sombrillas vintage y tumbonas se suman dos espacios gastronómicos: uno de cocina mediterráneo y otro japonés”, precisaron en el listado.

Gucci en Francia

Hasta finales de septiembre, Gucci se instalará en Loulou Ramatuelle, en la idílica costa francesa de Pampelonne. Característicos motivos como la tribanda Web y las icónicas GG definen el área lounge del club de playa en una paleta fresca que está a tono con la temporada.

“Para completar la experiencia, el bar de Loulou ofrece un menú y una selección de cocteles hecha por Giardino 25, el café y bar de cocteles de la firma en Florencia, Italia”, profundizaron.

Gucci fue solo una de las casas de moda que llegó a la costa francesa de Pampelonne en esta temporada (Gucci)

Off-White™ en Ibiza

Para los meses de julio y agosto, la firma Off-White™ estará afincado en la isla blanca de Ibiza, España. “Para la ocasión, la firma ha creado una colección cápsula exclusiva inspirada en la popular casa Jondal, en la que los materiales naturales como la rafia y el lino, están rematados con costuras en rojo Jondal y la frase ‘Can’t Wait’”, explicaron en Condé Nast.

Las reposeras de Ibiza al estilo Off White estarán disponibles hasta agosto (Off-White)

Y sumaron: “Alpargatas, dos bolsos tote en rafia y lona, un pareo de macramé en tonos naturales, bañadores para hombre y mujer… y por supuesto, toallas, hamacas, bancos y cojines, se tiñen de rojo y crudo y convierten en todavía más deseable este rincón”.

Missoni en Maldivas

Los distintivos estampados y motivos geométricos de la casa de moda italiana Missoni se combinan a la perfección con el azul turquesa de las aguas que rodean el resort de lujo One&Only Reethi Rah, en las Maldivas.

Missoni optó por adaptarse al entorno costero (One&Only Reethi Rah)

Así lo describieron en Condé Nast: “En su beach club, las sombrillas, tumbonas, cabañas, toallas de playa en incluso la cabina del DJ adquieren el estilo inconfundible de la firma. Las paddleboards, las bicicletas y los buggies tampoco escapan al zig zag de Missoni, cuya combinación de azules y verdes se extiende por varias zonas comunes del resort así como por algunas de las residencias –The Treehouse, Grand Residence y Grand Sunset Residence– y varias Grand Water Villas”.

Fendi en Marbella

Fendi, la histórica firma de moda de Italia, abrió su primer club de playa nada menos que en la región mediterránea, específicamente en el Puente Romano Beach Resort, ubicado en la región española de Marbella.

Por primera vez, Fendi abrió sus puertas como club de playa en una congruencia de estilos que respeta su historia (Fendi)

Según Condé Nast, “el beach club, bautizado como Fendi para Puente Romano Beach Resort ha condensado el espíritu divertido y desenfado de la colección cápsula Astrología, la cual decora manteles, vajillas, tumbonas, cojines e incluso los veleros del resort. Junto al beach club, se encuentra la tienda pop-up, que complementa la nueva boutique insignia de Fendi que abrirá en Puerto Banús”.

