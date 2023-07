Cuál es el secreto de las bodegas argentinas distinguidas entre la élite global del enoturismo

El premio no tiene que ver solo con la calidad de los vinos, para la cual hay concursos internacionales y publicaciones especializadas dedicadas a evaluarlos y calificarlos

La ceremonia se llevó a cabo ayer en La Rioja, una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas de España y del mundo, y varios argentinos estuvieron presentes. Es que no es la primera vez que el país está tan bien representado en los Top 50 The World’s Best Vineyards Academy.

Así, por cuarta vez en sus pocas ediciones (cinco desde 2019), una bodega nacional se quedó con el puesto número 1. Se trata de Catena Zapata, quizás la bodega más icónica del país, que volvió a abrir al turismo desde hace un año e inauguró el exclusivo restaurante Angélica, donde se sirve un menú de 13 pasos acompañado de los grandes vinos de la casa.

Ser el ganador a las mejores experiencias en bodegas alrededor del mundo es un reconocimiento que va mucho más allá de la calidad de los vinos. Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y también premiado en el puesto número 10 con su bodega El Enemigo, comentó que, “a pesar de la coyuntura y los problemas estructurales de la Argentina, seguimos sorprendiendo al mundo con nuestros vinos, gracias al profesionalismo, el trabajo a largo plazo y la pasión”.

Para confeccionar el listado de los mejores 50 establecimientos vitivinícolas, los jurados, 500 especialistas en vinos y viajes de todo el mundo, realizan una selección entre más de 1.500 establecimientos a lo largo del año, evaluando todos los detalles que hacen que una visita a una viña sea gratificante. Los vinos, la gastronomía, el recorrido, la accesibilidad, el ambiente, la atención del personal, el paisaje y la reputación de la bodega, son quizás los factores más influyentes.

Laura Catena, líder de la bodega más icónica del país, que volvió a abrir al turismo desde hace un año e inauguró el exclusivo restaurante Angélica

Es decir que el premio no tiene que ver solo con la calidad de los vinos, para la cual hay concursos internacionales y publicaciones especializadas dedicadas a evaluarlos y calificarlos. La intención acá es promover el enoturismo, con la importancia que ello implica en el impacto del consumo. Porque a mejor experiencia en bodega, mejor será la recordación de marca y el concepto de los vinos, repercutiendo esto directamente en las ventas en diversos mercados.

Si bien el 5% de los países productores representa más del 95% del vino que se elabora en el mundo, los amantes del vino no solo visitan los países tradicionales del Viejo Mundo, sino también los más atractivos del Nuevo Mundo, con Argentina y Chile como grandes protagonistas, pero también destinos hasta hace poco exóticos para el vino como el Líbano, Japón y China. Es por ello que este evento adquiere tanta relevancia, porque en medio de la globalización, el mercado para cualquier bodega es el mundo. Y con este tipo de listados o rankings los nombres de las bodegas recorren el planeta, y terminan siendo una de las mejore herramientas de comunicación para atraer nuevos consumidores.

Postpandemia se produjo un verdadero repunte del enoturismo a nivel global, por lo que se convirtió en la subcategoría de viajes con mayor crecimiento. Y más allá de las fuentes de trabajo y recursos económicos que genera a las bodegas, se han convertido en una importante unidad de negocio para las empresas vitivinícolas, porque además fomentan las ventas de los productos, de manera directa, sin intermediarios.

Esto derivó en que la mayoría de las bodegas abriera sus puertas al público con diversas propuestas, muchas de las cuales van más allá de la clásica recorrida por viñedos y bodegas, con posterior degustación. Hoy existen bodegas con museos y muestras de arte, restaurantes de todo tipo, experiencias entre viñas como cabalgatas, paseos en bici o cuatriciclos, también caminatas, pic nic, tardes de relax y hasta clases cocina y yoga.

“Acabamos de ganar el premio al Mejor Viñedo del Mundo, es un honor enorme para nosotros. Estoy pensando en mucha gente de Argentina", expresó Catena

También la evolución se dio a nivel de los vinos que se sirven y las distintas posibilidades que hay de conocer los vinos de una bodega, con o sin participación del enólogo. Porque a las clásicas degustaciones se sumaron las catas verticales (mismo vino de distintas añadas); las catas por regiones, para conocer la influencia del microclima de cada lugar y cómo el terruño imprime un carácter único; y juegos para armar el propio blend a partir de los varietales propuestos por el enólogo.

No obstante, la gran cantidad de actividades ofrecidas, la mayoría busca descansar y comer bien, por eso las bodegas con hospedaje marcan la diferencia, como así también aquellas con restaurante que ofrecen menús de pasos con distintas opciones de maridaje con vinos. Porque gran parte de la opinión sobre un vino se adquiere con las experiencias vividas, y además de la calidad y estilo del vino, la compañía, el entorno, la comida y la atención, juegan un papel fundamental en el gusto de los turistas.

Los mejores viñedos/bodegas 2023

Como en la primera y segunda edición de los “Top 50 The World’s Best Vineyards” (propiedad de William Reed Business Media), la Argentina vuelve a ser la gran protagonista, liderando la lista con Catena Zapata, y nuevamente mejorando su performance porque el ranking incluye a 4 establecimiento más en el Top 50 y 5 más entre los puestos 51 y 100 del prestigioso ranking.

Catena Zapata sigue siendo la bodega más buscada por el consumidor y más reconocida por sus vinos y sus hacedores (Alejandro Vigil y Laura Catena), lo que no reconoce límites. Es por ello que la pirámide de Agrelo es uno de los sitios más visitados, y recorrer la cava de barricas circular y degustar en la sala vidriada alguna de las etiquetas de la casa es inolvidable para todo amante del vino.

Así, por cuarta vez en sus pocas ediciones (cinco desde 2019), una bodega nacional se quedó con el puesto número 1. Se trata de Catena Zapata

Laura Catena, presente en la entrega de premios celebrada este miércoles 12 de julio en España dijo: “Acabamos de ganar el premio al Mejor Viñedo del Mundo, es un honor enorme para nosotros. Estoy pensando en mucha gente de Argentina. Pero sobre todo en mi padre, en mi abuelo y en mi bisabuelo Nicola, que fue el primero en llegar al país con un sueño. Gracias a todos, es un gran reconocimiento para nosotros. Felicitaciones para todo el equipo de Catena Zapata y a todos los argentinos”.

La Bodega Salentein fue otra de las premiadas, ya que escaló al puesto 9. El ícono del Valle de Uco ostenta un imponente museo, un gran restaurante y wine bar, y una de las bodegas más atractivas del mundo con un anfiteatro donde se realzan conciertos para aprovechar su acústica única.

El Enemigo, donde se encuentra el restaurante Casa Vigil, el más concurrido de Mendoza; alcanzó el puesto 10. Allí se vive una experiencia gastronómica imponente, en un ambiente familiar y relajado, que suele ser coronada con la aparición del afamado winemaker dueño de casa, que no duda en pasar a saludar por las mesas, hablar de sus vinos, sacarse fotos y firmar autógrafos, además de brindar con todos los comensales.

En el puesto 13, otra bodega argentina irrumpió como el mejor ingreso al ranking. Se trata de Durigutti Family Winemakers. La bodega de los hermanos Durigutti ofrece en el corazón de Las Compuertas, una variedad de experiencias y entretenimientos alrededor del vino que incluye su restaurante Cinco Suelos comando por la chef Patricia Courtois. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y alegría. Sin dudas, afirma el camino correcto que hemos elegido para hacer de Las Compuertas y de nuestra finca un lugar en el mundo de gran valor. Tenemos el privilegio de vivir en una zona que es una reliquia, un verdadero patrimonio vitivinícola, y donde nuestra premisa siempre fue, desde el primer momento, rescatar un pueblo y una tierra con historia. Nuestro objetivo es que se hable de una zona, de un lugar, y que podamos posicionar a la IG de Las Compuertas bien alto entre los mejores viñedos del mundo para venir a conocer y disfrutar”, sostuvo Héctor Durigutti, enólogo y propietario.

Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y también premiado en el puesto número 10 con su bodega El Enemigo

Bodega Colomé, que se ubicó en el puesto 24, es de Salta y volvió a ser parte del ranking. Así confirmó que su entorno, el museo de James Turrell, su gastronomía y su posada, significan un marco único para disfrutar los vinos de la casa. Por su lado, Diamandes, una de las bodegas del Clos de los Siete, con restaurante y hospedaje propio, y enfocada en la sostenibilidad, logró la posición 48.

Sin embargo, hay cinco bodegas argentinas más que se destacaron en el ranking, entre los puestos 51 y 100. Matías Riccitelli (67), Kaiken (69), Piattelli (70), el Esteco (83) y SuperUco (93). Es decir que con un total de diez bodegas destacadas (10% del ranking), la Argentina fue, detrás de Francia, el destino más elegido por los especialistas en vinos y viajes. Además, Zuccardi Valle de Uco fue la primera en ingresar al salón de la fama.

Pero no solo Argentina brilló en la lista de las mejores viñas para visitar alrededor del mundo, porque Chile también se llevó diez ganadores con Viña Vik, en el puesto 3, y Montes, en el 7. Esta última es propietaria de Kaiken en Argentina, entre otras bodegas. Y cerró la participación sudamericana Uruguay con la Bodega Garzón (del empresario argentino Alejandro Bulgheroni) y el ingreso de Bouza. Esto reafirma la consolidación de la región como la más atractiva por sus vinos y por sus actividades alrededor del enoturismo, detrás de Europa.

Cómo se realiza la votación

The World’s Best Vineyards ha sido diseñado por el equipo de William Reed para elevar el perfil del turismo vitivinícola y alentar a los viajeros a disfrutar de experiencias relacionadas al vino alrededor de todo el mundo. La lista de los Top 50 Mejores Viñedos del Mundo refleja la diversidad del panorama vitivinícola internacional.

Como en la primera y segunda edición de los “Top 50 The World’s Best Vineyards” (propiedad de William Reed Business Media), la Argentina vuelve a ser la gran protagonista

Con excepción de los Academy Chairs, los jurados deben mantener en el anonimato su pertenencia a la Academia del World’s Best Vineyard. Los jurados no deben discutir sus votos entre ellos, deben haber visitado los viñedos que han elegido, y se les solicita la confirmación al momento de emitir su voto. Deben enviar una lista de siete nominaciones en orden de preferencia y votar en función de la experiencia vivida en su visita a cada viñedo, y no por su winemaker.

Los miembros de la Academia no tienen permitido votar por bodegas con las que mantengan algún tipo de relación laboral o financiera, y deben confirmar al momento de votar que no están alcanzados por esta situación. Tampoco está permitido votar por una bodega que esté cerrada al público o que vaya a estarlo dentro de los tres meses posteriores a que la lista de elegidas sea publicada.

Los miembros de la Academia no pueden votar basándose en experiencias de cata registradas fuera de las instalaciones de la bodega o viñedo elegido, como por ejemplo en eventos o mediante la recepción de muestras. Por último, los miembros de la Academia son elegidos cada año, con una rotación mínima anual del 25%. Cualquier votante que no cumpla con el proceso de votación y su reglamento, es removido del panel.

