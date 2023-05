Nueve frases para ganar confianza emocional, según una psicóloga de Harvard

La autoestima o confianza en uno mismo es una construcción que se hace cada día, desde el lenguaje y las actitudes (Getty)

La confianza en uno mismo es clave para mantener la autoestima alta y no dejarse avasallar por la mirada ajena. Aquellas personas que se sienten emocionalmente seguras transitan la vida de manera auténtica, sin necesidad de fingir o impostar actitudes que no son propias.

Para entender cómo se construye y gestiona la seguridad emocional, este aspecto tan importante de la personalidad humana, la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, especializada en vínculos de pareja y relaciones amorosas, y autora del libro “Letting Go of Your Ex”, detalló cómo las personas con más autoconfianza estructuran su lenguaje.

“Como psicóloga formada en Harvard, descubrí que este sentido de seguridad en sí mismo los hace más capaces de navegar los conflictos y ser menos vulnerables ante los demás, principalmente porque no buscan validación externa”, dijo la especialista en una columna publicada en CNBC.

La doctora Warren señaló que parece fácil ser auténtico y leal a uno mismo, “se necesita mucho trabajo para llegar allí”. Por eso, postuló que si una persona utiliza diariamente alguna de las siguientes 9 frases, es muy probable que tenga mucha más autoconfianza que la mayoría de las personas:

En los vínculos afectivos que les resultan significativos, las personas con confianza en sí mismas estarán atentos a la mirada del otro para modificar sus actitudes de ser necesario (Getty)

1- “No”

Quienes experimentan la seguridad emocional no tienen conflicto en establecer límites. Ejercen su capacidad de decir “no” con naturalidad, según sus propios principios morales, necesidades y deseos. Otras frases similares son: “Lo siento, pero no puedo participar porque tengo muchos otros compromisos”, o bien “gracias por la oferta, pero eso no es algo que disfrute hacer”.

2 - “Voy pensarlo antes de responder”

Las personas que confían en sí mismas no son impulsivas y se toman el tiempo necesario para pensar las respuestas y expresarlas en el sentido adecuado. Quienes se sienten seguros emocionalmente son mesurados en sus reacciones. Otras frases similares son: “No quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme más tarde” o bien “no tengo una respuesta en este momento. ¿Podemos retomar esta conversación mañana?”

3 - “No me siento cómodo”

“Siempre comunican sus necesidades de forma respetuosa. Esto significa que expresan cómo se sienten cuando alguien los trata mal”, detalló la doctora Warren. Si notan que otra persona está traspasando la línea de respeto, se lo harán saber. Otras frases similares son: “No me trates así, no es saludable para mí”, o bien “cuando hablas así, me siento incómodo y me molesta”.

Las personas emocionalmente seguras son empáticas en sus vínculos sociales y ofrecen su apoyo a quienes lo rodean

4 - “Trabajaré en eso”

En los vínculos afectivos que les resultan significativos, las personas con confianza en sí mismas estarán atentos a la mirada del otro para modificar sus actitudes de ser necesario, saben que hacer cambios es crucial para el crecimiento personal y fortalecer las relaciones. Otras frases similares son: “Entendí que esto es importante para ti, así que trabajaré para ser más compasivo la próxima vez”, o bien “soy un poco impacientes, apuntaré a ser menos insistente”.

5 - “Estoy orgulloso de cómo soy”

Las personas con autoestima alta se sienten cómodos en sus propios zapatos, suele ser predecibles porque se mantienen fieles a sus convicciones sin querer demostrar algo que no son. Otras frases similares que utilizan son: “Lo que ves, es lo que tienes” o “puede que no te guste esto de mí, estoy de acuerdo con eso”.

6 - “¿Soy así?”

La especialista de Harvard señaló que “las personas emocionalmente seguras son capaces de considerar las críticas sin arremeter contra ellas. Si reciben comentarios negativos, no lo toman como algo personal”. Justamente, la observación de los otros la toman como una oportunidad para mejorar. Una frase similar es: “No me di cuenta hago esto tan a menudo. Gracias por señalarlo.”

Las personas que se sienten emocionalmente seguras transitan la vida de manera auténtica, sin necesidad de fingir actitudes que no son propias (Getty)

7 - “¿Cómo puedo ayudar?”

Las personas emocionalmente seguras son empáticas en sus vínculos sociales y ofrecen su apoyo a quienes lo rodean. También entienden que si alguien tiene un mal día, eso no lo define completamente como persona. Otra frases similar: “Pareces enojagdo y me gustaría ayudarte”.

“Veo que esto es difícil para ti, pero tienes mi apoyo”.

8. “Esto me importa”

Quienes tienen la autoestima alta, están seguros de sus convicciones y mantienen una estructura de ideas sólida que no cambia frente a la mirada de los otros. Por eso mantienen su postura aunque estén en minoría. Otras frases similares: “Realmente me importa esto, incluso si a ti no”, o bien “No creo que estés actuando bien”.

9. “¡Voy a intentarlo!”

Mantenerse animados y no abandonar (una relación, un nuevo deporte o un viaje) es característico de las personas que confían en sí mismas. No tienen miedo al fracaso, porque entienden que es parte del proceso.

Las personas emocionalmente seguras han cultivado un sentido de seguridad interior que les dice que estarán bien, incluso si falla un nuevo esfuerzo. Esto les permite experimentar con cosas nuevas, como pasatiempos, amistades, viajes e incluso estrategias personales de afrontamiento.

