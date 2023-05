Moda sostenible: cómo es la colección británica de accesorios de lujo hecha a base de plantas

Esta marca de bolsos ecológicos aboga por la sostenibilidad y el estilo, desde espaciosos bolsos de mano hasta clutches (Instagram)

Tomar decisiones de moda conscientes no solo se aplica a nuestras elecciones de ropa, zapatos y joyas. Los bolsos sostenibles también son una pieza esencial del puzzle, y no nos referimos sólo a cambiar las bolsas de plástico de la compra por bolsas de lona. Con un número cada vez mayor de materiales alternativos y pieles de origen vegetal disponibles, que tienen el mismo aspecto y tacto que los auténticos, no tenemos por qué renunciar al estilo para elegir bolsos conscientes.

“Cuando se trata de moda sostenible, puede ser difícil saber por dónde empezar. Para ayudar, destacamos a las marca que saben exactamente lo que significa ser una fuerza responsable para el bien en la moda actual”, señala un artículo de la edición británica de Harper’s Bazaar. En la edición de abril, la revista reconoce el trabajo de House of Marici, una marca de accesorios creada para ofrecer una alternativa ecológica a los bolsos de piel de lujo.

House of Marici se lanzó el Día Mundial de la Tierra de 2020, después de tres años de desarrollo. Su fundadora, Amanda Navaian, es iraní de nacimiento, pero creció en Suecia, donde su educación incluía un fuerte énfasis en el ecologismo. Durante su infancia, viajaba a menudo a Irán para visitar a su familia y quedó impresionada por la fuerte tradición artesanal del país.

Su fundadora, Amanda Navaian, comparte sus consejos sobre lo que significa la sostenibilidad para el futuro del sector de la marroquinería de lujo (Instagram)

Ese doble legado dio forma a su visión de la marca de accesorios de lujo Marici, que pretende minimizar su impacto en el planeta mediante el uso de materiales de origen vegetal, sin sacrificar nunca la belleza artesanal de sus productos.

Navaian tuvo una exitosa carrera en Dubai, primero en marketing y venta al por menor en Louis Vuitton (LVMH) y luego como fundadora de una marca especializada en diseños de bolsos reversibles, antes de que se le iluminara la bombilla con el descubrimiento de Piñatex, una alternativa al cuero que no requiere el uso de plásticos ni combustibles fósiles para su producción.

Esto la impulsó a dar un giro hacia el diseño de productos sostenibles, y se trasladó a Londres para centrarse en el lanzamiento de Marici, cuyo nombre procede de la palabra sánscrita que significa “rayo de luz”.

“Para mí, la verdadera sostenibilidad significa utilizar productos naturales que están acá en la Tierra en lugar de alternativas sintéticas”, detalló la empresaria. Y continuó: “Ni la piel ni sus equivalentes sintéticos son la solución ideal para fabricar bolsos. Tenemos que dejar de usar el llamado ‘cuero vegano’ -en esencia, sólo ‘pluma’- porque está hecho de plásticos que dependen de combustibles fósiles para su producción. Pasa por muchos procesos químicos y puede estar liberando continuamente microplásticos a la atmósfera”.

La marca de accesorios de lujo de origen vegetal utiliza Pinatex, una alternativa al cuero (Instagram)

Cuando descubrió Piñatex, Navaian decidió dejar por completo lo que estaba haciendo y centrarse en defender este material revolucionario. “Por cada metro de Piñatex que utilizamos, evitamos que se quemen 12 toneladas de carbono en la atmósfera. Intentamos desperdiciar lo menos posible en nuestro proceso de fabricación; por ejemplo, utilizamos los recortes para hacer tarjeteros”, aseguró.

“También -añadió- quiero celebrar la artesanía que se emplea en la fabricación de productos de lujo, por eso solo producimos cada uno de nuestros diseños en edición limitada, y por eso los artesanos que los fabrican firman ahora con su nombre en el interior de los bolsos”.

“El futuro es vegano”, asegura Stella McCartney, quien también ofrece soluciones concretas para una moda más respetuosa con el medio ambiente (REUTERS)

Para la joven, “es estupendo ver que marcas como Hermès y Stella McCartney invierten en alternativas naturales al cuero, como los hongos”. “Creo que a medida que crezca el movimiento basado en las plantas, la gente entenderá cada vez más su valor y por qué cuesta más fabricar los productos”, remarcó Navaian, a la vez que aseguró que “es aconsejable considerar la posibilidad de restaurar o reciclar un bolso cuando empieza a parecer viejo, en lugar de tirarlo”.

“El hecho de que una alternativa al cuero no utilice productos animales no la convierte en sostenible. Insto a los consumidores a que busquen siempre la composición completa del material y no se dejen engañar por un término como ‘vegano’ o ‘respetuoso con los animales’ simplemente porque suene positivo. En general, lo que me gustaría promover es la concienciación, para que la gente pueda tomar decisiones meditadas. Nada en extremo es bueno; la moderación es el mejor camino”, concluyó.

