Cuáles son los 11 cortes de cabello más impactantes a la hora de renovar la imagen

Lucir siempre bella, a la moda, con una cabellera glamourosa y sana. De eso se trata, quizás, a la hora de pensar el look nuevo que queremos tener en nuestro cabello. Aunque hay, en el vasto universo de los peinados y cortes, una arista que completa cualquier tipo de recomendación: plasmar un estilo que favorezca, que saque lo mejor de uno mismo y nos haga sentir increíble.

En esta ocasión hablaremos de los cortes para renovar la imagen. Como artista del cabello, te digo que siempre es bueno una renovación de estilo y look. No tengas miedo, recuerda que el cabello crece, así que anímate a cambiar. Ten en mente que si no te gusta, la próxima vez que vayas a tu estilista, podrás hacer algo diferente. Es divertido y muy rejuvenecedor.

Corte 1: Butterfly

JLo y el corte Butterfly

Este es un corte mediano, ideal para las mujeres que le cuesta trabajo cortarse el cabello, ya que el largo de este corte es debajo de los hombros.

Esta favorecedora melena, tiene un estilo muy “Farrah Fawcett”, que viene peinado hacia atrás de la parte frontal, como “volado” y tiene una capa bastante larga que le dará mucho movimiento a las puntas. Es muy fácil de peinar, ya que por su largo lo puedes usar en cola de caballo, medio recogido o suelto con movimiento. Algo super importante, es que favorece a cualquier tipo de rostro. Este corte, de preferencia, es para ser peinado con el cabello lacio u ondulado.

Corte 2: Shaggy

El corte Shaggy consiste en muchas capas, dejando más cortas en la parte superior y en los laterales. Aquí lo luce la cantante Billie Eilish

El tradicional corte Shaggy originario de los 70′s y 80′s, sigue estando muy de moda. Pero, obviamente, con un nuevo twist y renovación de los años 2023. Consiste en muchas capas, más cortas en la parte superior y en los laterales, dejándolas más largas a medida que vas descendiendo.

Los beneficios de este corte tan versátil, fresco e informal, es que te va a dar mucha juventud al rostro y es muy fácil de mantener también en casa, lo puedes dejar secar al aire para que tenga onda natural o lo puedes secar con el secador o difusor para darle más volumen y movimiento. Este corte le viene bien a cualquier tipo de rostro.

Corte 3: Soft Mullet

El corte trendy Soft Mullet by Úrsula Corberó

Es una mezcla entre un Shaggy y un Mullet. El Mullet es el corte que lleva muy cortos los costados y los laterales de la nuca y es mucho más largo en la parte superior y la parte central de la nuca.

El Soft Mullet, es un estilo más suave, ya que no lo vamos a hacer tan rapado en los laterales, va a quedar una diferencia, como una asimetría, pero menos marcado. Este corte es para aquellos que no quieran tener un cambio tan drástico, pero si más “trendy”

Corte 4 Wolf Cut

El Wolf Cut es una mezcla entre el Shaggy y el Mullet

El Wolf Cut ó Corte Lobo, es un corte con aire salvaje, una mezcla entre el Shaggy y el Mullet, con un estilo Punk y Rock. Y lo que obtenemos es un corte con flequillo y múltiples capas desfiladas que le darán un marco al rostro, con mucho volumen en la parte superior de la cabeza y menos en la nuca.

Si tienes tu rostro redondo o cuadrado, el largo debe estar a la altura de los hombros o un poco más largo, para que de esta manera estilice tu rostro.

Corte 5: Shaggy Rizado

El corte Shaggy rizado crea mucho movimiento en la parte superior de la cabeza y es un corte muy favorecedor

Aunque muchas mujeres de cabello rizado piensan que no hay cortes para ellas, no es así. Este corte Shaggy Rizado es muy desmechado en los laterales con fleco (flequillo) y creando mucho movimiento en la parte superior de la cabeza, es un corte muy favorecedor, ideal para las que aman el volumen. Muy importante usar los productos adecuados para el cabello rizado, desde el shampoo y acondicionador hidratante hasta los productos de estilizado, como crema para definir rizos y gel de textura y control de rizos.

Lo vas a poder secar al natural o con el difusor para dale más movimiento y volumen.

Corte 6: Clavicut

Scarlett Johansson y el corte Clavicut

Es un corte, como su nombre lo indica, a la altura de la clavícula, lo bueno de este corte es que no es muy corto, tiene una altura cómoda para que lo puedas peinar suelto o recogido, liso o con movimiento. Y queda bien tanto con cabello liso (aportará frescura y volumen) u ondulado (lograrás un aspecto más juvenil y divertido).

Es muy favorecedor para las personas que tengan el rostro alargado, ya que por su largo ayudará a acortar el rostro. Si tienes el rostro redondo o cuadrado te recomiendo combinarlo con unos mechones en los laterales hacia el rostro para afinarlo.

Corte 7: Pixie

Audrey Hepburn, un ícono con su corte pixie

Este corte tiene su origen en la década de los ‘20 y ‘30 del siglo XX en Francia, pero se puso de moda en los años ‘60. Fueron famosas actrices y modelos que lo hicieron más popular, entre ellas Audrey Hepburn, Twiggy y Mia Farrow.

Y hoy sigue siendo la tendencia para las mujeres arriesgadas que tengan ganas de tener un cambio drástico y estar a la moda con un estilo muy versátil que se adaptará al look que quieras tener: femenino, sofisticado, bohemio, desestructurado, transgresor. Este es un corte muy corto en la nuca y los laterales y más largo arriba para crear volúmen en la corona, pero por supuesto que, dependiendo de tu estilo, se harán las variantes al corte para personalizarlo.

Cuando lo peines asegúrate de usar un spray para textura, sobre todo para la parte superior y los laterales para darle un estilo más desenfadado o atrevido.

Corte 8: Bixie

El corte bixie, puede llevar flequillo hacia adelante, hacia el costado o abierto al medio, dependiendo de cada estilo

Es una mezcla del Bob con el Pixie. Es un corte a la altura del mentón, se le da bastante movimiento en los laterales y en la nuca, y corto en la parte superior de la cabeza para que tenga textura y volúmen. El corte bixie, puede llevar flequillo hacia adelante, hacia el costado o abierto al medio, dependiendo de tu estilo. Queda muy bien con todas las texturas ce cabello, ya sea liso, ondulado o rizado.

Ahora, algo importante, cómo peinar y cuidar tu cabello. Si te lavás el cabello cada tercer día, es muy importante aprendas como puedes refrescar tu estilo los días que no te lavas el cabello para que siempre luzcas impecable. Rocía en la parte frontal un acondicionador sin enjuague ligero y un spray protector de calor, así cuando vuelvas a pasar la secadora, el difusor o la plancha, tu cabello estará protegido.

Corte 9: Mixie

El Mixie es un estilo con el cabello corto (pixie), pero con los mechones traseros más largos

Dos de los Cortes de moda como son el pixie y el mullet, se unen para crear uno de los cortes que serán furor en el 2023, el Mixie. Es un estilo con el cabello corto (pixie), pero con los mechones traseros más largos y despeinados (mullet). Queda súper en las melenas lisas, onduladas y rizadas.

El corte de cabello mixie además de quedarle muy bien a los rostros ovalados, favorecerá a los rostros redondos dejando también las patillas más largas para estilizar el rostro. Y si tu rostro es cuadrado deja mechones a la altura de la mandíbula para suavizar los ángulos de tu rostro.

Corte 10: Bob

El Bob se adapta a todo tipo de rostro como también de textura

El corte Bob es un estilo que no pasa de moda, sabe reinventarse, y siempre es de los preferidos porque aporta juventud y frescura. Esta melena varia su largo, ya que va desde debajo de la oreja, hasta la mandíbula, sin llegar a tocar los hombros.

El Bob se adapta a todo tipo de rostro como también de textura, así que ya sabes si tienes la cara redonda, alargada, cuadrada o triangular, o si tu cabello es lacio, ondulado o rizado, este sin lugar a duda puede ser tu estilo.

Corte 11: Largo con capas

El cabello largo es siempre uno de los preferidos entre las mujeres latinas. Lo que es muy importante es elegir el corte correcto de acuerdo con tu tipo de cara, tipo de cabello y también la altura. Ya que, si eres baja, el cabello más largo te hará lucir más baja todavía.

Kim Kardashian y el largo con capas

La tendencia para el cabello largo son las capas, ya que ellas pueden agregar volumen a los cabellos finos y quitar volumen a las melenas con mucho cabello.

Con el pelo largo con capas puedes jugar con todos los estilos y peinados que se te ocurran, desde lisos, con movimiento, con ondas quebradas, con trenzas, colas de caballo, medio recogido o moños. Eso sí, debes cuidarlo con los productos indicados para que siempre luzcas una melena radiante, brillosa y en perfectas condiciones.

Te recomiendo shampoo sin sulfatos y acondicionador, que sean hidratantes y nutritivos para aportarle todo lo que necesita tu cabello. Una vez por mes te puedes realizar un shot de proteínas para recuperar tu cabello y devolverle las proteínas y la queratina que ha perdido por diferentes factores. Tu cabello tendrá un brillo y docilidad increíble y sin frizz.

Leonardo Rocco es un reconocido estilista de celebridades, educador, propietario de salones de belleza. Nacido en Argentina, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional y es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach IG | @leonardorocco1

