Balayage o babylights: cómo elegir la iluminación ideal para cada tipo de cabello

La vuelta a lo natural se impone en cada vez más espacios: en medicina estética se impuso la idea de dejar atrás las cirugías que cambiaban el aspecto de los rostros y hoy fueron reemplazadas por opciones menos invasivas. La moda también se acercó al concepto de que los “cuerpos perfectos” no existen. Y ahora, en tendencias de cabello hace unos años que ocurre lo mismo.

En lo que a pelo se refiere, ya no se usan los colores compactos . Si bien hay gente que prefiere lo clásico y eso no tiene momento ni moda, “hoy la tendencia invita a imitar el desgaste natural que suelen tener todos los cabellos” . Roberto Cangiano es estilista y director técnico de Alfaparf, y ante la consulta de Infobae resumió que “estas modas tienen que ver con la tendencia de volver a lo natural que se replica en varios aspectos de la vida”.

Y en ese sentido, ahondó: “ Todo cabello natural, aunque no se tiña, en las puntas, como consecuencia del paso del tiempo, el sol, los lavados, etc. pierde algo de su melanina y el tono no es parejo; no existe un cabello de color uniforme compacto . Naturalmente, por más oscuro que sea el pelo, el tono no es parejo, y cuanto más fino y más claro más se nota ese desgastado del color, y es de ahí que surgen estas técnicas, de la mano con la vuelta a los comienzos de la vida”.

Balayage, babylights, foilayage, los términos se escuchan en los salones de belleza y los coloristas, cual artista plástico, ponen en juego su creatividad en cada melena que -literalmente- tienen entre sus manos.

“El balayage hace alrededor de dos años que apareció en la peluquería mundial; es una técnica en la que se degrada el color del cabello de manera parcial hasta llegar a la punta al color más claro que pida la clienta, sin que se perciban marcas o saltos de color en el medio”, continuó explicando Cangiano.

"El balayage hace alrededor de dos años que apareció en la peluquería mundial; es una técnica en la que se degrada el color del cabello de manera parcial hasta llegar a la punta al color más claro que pida la clienta" (Getty)

Con él coincidió Julieta Expósito, experta en color y cuidado del pelo y directora técnica de Hairssime, quien resumió que “el balayage se realiza a mano alzada y consiste en una combinación de técnicas para que el cabello no sufra un proceso muy alto de decoloración. Todo eso hace que el pelo luzca natural, no esté tan procesado y sea menos costoso el mantenimiento. Un mix de muy buenos beneficios para el consumidor”.

Consultado sobre cuál es la diferencia entre cada una de las técnicas de moda, Matías Costantini, estilista y dueño de Kickaboo detalló:

Balayage: es una mecha intermedia en grosor y esfumada en la raíz. Genera efectos de profundidad y movimiento.

Babylights: se trata de una mecha más delgada en grosor, esfumada en la raíz, pero con un desprendimiento más cercano al nacimiento. El propósito es generar un efecto de luz muy natural y delicado. Es lo más similar a una “iluminación” pero sin alterar la raíz natural.

Foilayage: son mechas con mayor grosor, también desprendidas de la raíz. Genera menos contraste y profundidad en los largos. Abarca mayor porcentaje de cabello a tratar. Generalmente se aplica para “enrubieser”.

Y acerca de cuál es la diferencia con los tradicionales reflejos e iluminación, explicó que “los reflejos son mechas delgadas con nacimiento de raíz, que generalmente consigue un contraste más invasivo y mayor a los tres o cuatro tonos del color de base, y en lo general se aplica para lograr rubios más plenos” . En tanto, la iluminación, “consiste en mechas delgadas con nacimiento de raíz, con las que se consigue un efecto más natural y delicado. Generalmente se trabaja entre dos y tres tonos más claros, logrando un efecto natural de luz y calidez”.

Para Costantini, "cada caso es particular y la elección de la técnica depende (más allá del gusto del cliente) de la naturaleza física de cada persona y por supuesto del estado y naturaleza del cabello" (Getty)

Cangiano sostuvo que “en todas estas técnicas el objetivo no es que el pelo quede rubio platinado sino darle luminosidad”. Y tras considerar que “no a todos le queda bien un balayage, ya que el resultado final tiene que ver con el corte de pelo, si es lacio u ondulado, entre otros varios factores”, el experto destacó: “La técnica la decide el profesional junto con la clienta, en función, además, del color de ojos, si se hace tintura o no, la forma del rostro, las cejas. Tiene que ver con una especie de fusión entre la cosmetología y la peluquería y entender el pelo como parte de un rostro”.

Con él coincidió Costantini, para quien “cada caso es particular. Y la elección de cada trabajo depende (más allá del gusto y elección del cliente) de la naturaleza física de cada persona y por supuesto del estado y naturaleza del cabello”.

La explicación detrás del boom

El éxito de estas técnicas radica en que no son forzadas y no requieren un mantenimiento constante como otras técnicas más clásicas, como los conocidos reflejos (Getty)

Para Expósito, “el balayage se impuso y no pasa de moda por varios motivos”. “Por un lado, se trata de una técnica que no cualquiera puede realizar, ya que requiere bastante estudio. Por tal motivo, aquellos salones que cuentan con técnicos coloristas capacitados logran un buen posicionamiento”.

En la misma línea, según Costantini “se debe a que estás técnicas son prácticas y naturales. No son forzadas y no requieren un mantenimiento constante como otras técnicas más clásicas, como los conocidos reflejos. O sea, se logra un gran o mediano efecto, y más duradero”.

“Además, no necesita mucho mantenimiento, es suficiente con realizar un baño de luz o pigmentar las zonas aclaradas cada mes y medio -agregó Expósito-. Pero fundamentalmente, no pasa de moda ya que se va re-versionando, es decir, se crean diferentes tipos de balayage”.

Y desarrolló: “Por ejemplo en Latinoamérica está muy de moda lo que llamamos el ‘balayage brasilero’, que implica batir las mechas en las secciones donde elegimos aclarar. Eso genera un efecto de luces y sombras muy contrastadas, y en las mechas no se ve la pincelada del balayage a mano alzada tradicional, sino que se ve la mecha aclarada pareja y una transición de alto contraste. El balayage brasilero es bastante parecido al balayage mano alzada, pero busca un contraste mucho más intenso, con rubios más extremos ”.

Y tras aclarar que “si bien no hace falta una visita recurrente al salón”, señaló que “se necesita un ‘expertisse’ técnico muy avanzado para lograr un buen resultado. También es importante que el cabello esté en óptimas condiciones. Si el cabello ya tiene demasiados procesos, es un riesgo”.

"La elección de la coloración o trabajos técnicos, no siempre van de la mano con la temporada del año" (Getty)

También existe el balayage “a la inversa”, que consiste en oscurecer algunas zonas del cabello cuando llega una persona totalmente aclarada. “En este tipo de balayage ya no se aclaran zonas sino que se oscurecen para lograr un efecto natural -detalló la profesional-. Se puede balancear la cantidad de rubio según el deseo de la clienta, y se puede combinar con distintas técnicas. Por ejemplo, muchas veces se hace balayage en la mayoría de la melena, pero podemos utilizar otra técnica para el contorno como las babylights, que se trata de mechas muy finas, y se hace prácticamente pelo por pelo. Son mechas muy delicadas, finas y con una transición suave”.

Por último, “las teasylights son mechas que se utilizan cuando, en un balayage a mano alzada, se quieren agregar zonas o mechas más aclaradas para generar un contraste y una tridimensión en el color. Para ello, se hacen mechas más anchas y solo se aclaran las puntas para que dé un efecto de más densidad”.

- En general se trata de procedimientos que aportan luminosidad, ¿qué hay de cierto en eso de que son ideales para el verano? ¿En invierno conviene oscurecer un poco el color? ¿O es mito?

- Cangiano: Tiende a desaparecer la idea de que los tonos claros son más para el verano y en invierno el cabello debe oscurecerse. La tendencia es trabajar cada vez más de manera personalizada, con lo que cada mujer desea resaltar o embellecer.

- Costantini: La elección de la coloración o trabajos técnicos, no siempre van de la mano con la temporada del año. En Kickaboo le damos más importancia a lo que “conviene” que a la altura del año. Es un clásico que los rubios son para el verano y los castaños u oscuros para el invierno, pero, ¿qué pasa si a la persona le queda mejor el rubio o los oscuros?

Finalmente, Expósito compartió algunos consejos para el cuidado del balayage. “Es importante la humectación y tener un combo de tratamiento de antioxidantes, proteínas y vitaminas. Como complemento se puede trabajar con un baño de crema que colabore para neutralizar reflejos amarillos intensos para poder mantener el color brillante y llegar lo mejor posible a la hora de hacerse el baño de luz o de retocarse esas mechas”.

