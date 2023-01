Los tratamientos estéticos más elegidos para preparar el cuerpo para el verano y combatir la celulitis

Gracias a las nuevas tecnologías, los tratamientos estéticos no están condicionados por la estación del año (Gettyimages)

En los últimos años, cada vez más hombres y mujeres aprendieron que ya no se trata de “llegar al verano”, sino de mantener hábitos saludables y cuidar al cuerpo durante todo el año. Sin embargo, los días de playa, mar y reuniones al aire libre logran que, frente a la mirada propia y de los otros, se busque la mejor versión estética de uno mismo. Por eso, llegó enero y con él, la temporada alta de tratamientos corporales.

Consultada por Infobae, la doctora Mariangela Zamora (MN 180591), responsable de capacitaciones e investigación de Body Health, contó que actualmente, gracias a las terapias innovadoras, casi todos los tratamientos estéticos corporales se pueden realizar en cualquier época del año, por eso ya no es necesario suspenderlos en las épocas de alta exposición al sol y baños prolongados en el mar.

“Los tratamientos más elegidos en estos meses suelen ser los que generan un modelado corporal y mejoran el aspecto de la celulitis”, detalló la especialista. Aquí, un repaso por las técnicas beatuy estrella de esta temporada son:

En los tratamientos estéticos, la evaluación y diagnóstico es esencial. No hay recetas universales, ni técnicas mágicas (Gettyimages)

- HImFU: ideal para reducir centímetros de más que son rebeldes a dietas y ejercicio

- CrioFrecuencia: es un tratamiento genera un efecto de lifting instantáneo progresivo y duradero por la restauración del colágeno y elastina, fundamentales para la turgencia de la piel

- ReFreeze: muchos especialistas lo consideran una revolución para los tratamientos corporales ya que combina tres mecanismos mediante los cuales activa el sistema linfático, estimula la regeneración de colágeno y reduce las células grasas, siendo un tratamiento completo y eficaz.

Las opciones no invasivas para modelar el cuerpo son las más elegidas en los últimos años, además otra tendencia que llegó para quedarse es los tratamientos a medida de cada paciente, con el fin de apuntar a los objetivos que tiene cada mujer teniendo en cuenta sus características físicas como sus hábitos de vida, alimentación, etc.

Tomar mucha agua, realizar ejercicio físico y utilizar protector solar son hábitos que deben mantenerse todo el año (Getty)

Hoy no sólo se busca verse bien sino sentirse bien por dentro y por fuera. “Todos buscamos un plus de bienestar. El concepto de estética se ha modificado. Los tratamientos no invasivos se suman a un nuevo concepto saludable que incluye adoptar hábitos de alimentación, ingerir abundante líquido y hacer ejercicio, son los ejes principales”, subrayó a Infobae la doctora Griselda Seleme, cirujana plástica, especialista en estética y miembro de SACPER (Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora).

Para la doctora Seleme, es importante tener en cuenta que si durante el invierno se desordenaron las comidas y la rutina no incluyó ponerse en movimiento es clave empezar a ordenarse, beber abundante agua y complementar una alimentación equilibrada con tecnologías que traten esas zonas puntuales, o la adiposidad localizada que debe abordarse desde afuera con tratamientos que ayuden a cumplir el objetivo”.

“Podemos tener un músculo como una roca, comer en forma saludable, pero a veces genéticamente tenemos adiposidad localizada, celulitis y flacidez de la piel y eso es difícil de mejorar sin ayuda”, remarcó la cirujana plástica.

Siempre vale destacar que los nuevos compuestos inteligentes deben ser aplicados en manos de profesionales de la salud. Por ejemplo, el ácido hialurónico ultrapuro es considerado “un cuidado inyectable” que se ha convertido rápidamente en uno de los tratamientos más elegidos. “Se trata de un nuevo concepto en el tratamiento de la calidad de piel para tensarla, hidratarla y nutrirla en profundidad”, explicó la doctora Seleme.

Se estima que la celulitis afecta a más del 90% de las mujeres (iStock)

En cuanto a cuáles son las combinaciones ideales para lograr más efectividad, la doctora Zamora destacó que esto va a depender de lo que necesite cada paciente, por eso, es fundamental la evaluación diagnóstica para escoger combinaciones de tratamientos personalizados.

“Al elegir HImFU para modelar el contorno corporal y reducir centímetros, ya que permite la ruptura instantánea de las células grasas de la zona a tratar, se recomienda combinarlo con CrioFrecuencia en la misma sesión para mejorar la calidad de la piel y generar un tensado en la zona”, señaló la especialista.

Para la celulitis, la doctora Zamora consideró que el pilar fundamental es el drenaje linfático, “desde Body Health desarrollamos ReFreeze, una terapia que posee tres mecanismos mediante los cuales activa el sistema linfático, estimula la regeneración de colágeno por lo que mejora la firmeza a la piel y reduce las células grasas. Esto lo convierte en un tratamiento completo y eficaz para las zonas más rebeldes de tratar”.

Objetivo: atenuar la celulitis

Antes de iniciar un tratamiento, chequear que quien lo realice sea un profesional certificado (Gettyimages)

La médica dermatóloga Velia Lemel (MN 66.657) en diálogo con Infobae comentó las novedades para tratar la celulitis y la flacidez, y destacó el papel de los tratamientos bioestimuladores que, como su nombre lo indica, “estimulan el colágeno y desde hace un tiempo están teniendo mucho auge”.

“Se hacen con una cánula, realizando una subcisión del tejido adiposo donde están formados los pocitos, e inyectando tanto Radiesse como Sculptra, es decir hidroxiapatita de calcio como ácido poli-L-láctico -ahondó la dermatóloga-. A la vez que trata la celulitis puede mejorar la forma de los glúteos, la celulitis de los brazos, y la piel que pierde tonicidad con los años”.

¿Qué hacer para que los tratamientos estéticos sean más efectivos?

Los hábitos cotidianos son claves para obtener los mejores resultados de cualquier tratamiento estético. De nada sirve someterse a una sesión semanal de drenaje linfático si luego comemos platos con mucho sodio o nos hidratamos con bebidas gaseosas.

En verano, los tratamientos estéticos más elegidos son los que generan un modelado corporal y mejoran el aspecto de la celulitis (Getty)

Lo recomendable, en el verano y durante todo el año, es aumentar el consumo de verduras crudas, realizar actividad física al menos 30 minutos tres veces por semana, tomar 2 litros de agua por día y evitar comidas ricas en hidratos de carbono, grasas, el exceso de alcohol y el sedentarismo.

¿Qué tener en cuenta para la primera consulta con el médico?

En opinión del médico dermatólogo Christian Sánchez Saizar (MN 97.895), “hoy las personas cada día se cuidan más, no sólo a nivel estético sino por su salud”. “Estos buenos hábitos, sumados a que cada día evolucionan más las tecnologías no invasivas, permite que hoy se puedan tratar zonas específicas y combinar tratamientos para obtener resultados integrales”, destacó el especialista de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), quien enfatizó que “la clave y lo más importante será una buena evaluación inicial por parte de un profesional para armar el mejor plan a medida”.

Los especialistas coinciden en que no hay tratamientos mágicos. “Los buenos hábitos sumados a determinados tratamientos pueden ayudar a lograr objetivos que quizá no serían alcanzables sólo con una dieta y ejercicio, como puede ser eliminar ese rollito rebelde que no se va con nada, marcar músculo en zonas como abdomen, glúteos o brazos o tal vez eliminar o disminuir la celulitis o la flacidez”, apuntó el doctor Sánchez Saizar.

